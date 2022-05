[VIDEO EDITORIAL] 31 milyong boto – hindi lisensiyang maging arogante

Ano ba talaga ang kahulugan ng 31 milyong botong nakamit ni Ferdinand Marcos Jr.?

Lisensiya ba itong isnabin ang lehitimong tanong ng media? Lisensiya ba itong maging arogante? Baril ba ito sa ulo ng mga kritiko?

Di ba’t umaatikabong mandato itong maging responsable at magsimula nang magtrabaho? Hindi ba’t hudyat itong kumambiyo na mula kampanya patungong pamamahala?

Hindi ba hudyat ito na bitiwan na ang hype at motherhood statements, at atupagin na ang pagsasaayos ng bansa?

Unity ang rallying cry ni Marcos Jr. noong kampanya. Ito na ang panahon, ika nga, to put your money where your mouth is. Isantabi ang mga hinanakit at maging propesyonal sa pakikitungo sa mga kritiko.

Nanalo man siya ng malaking lamang kay Vice President Leni Robredo, mas maraming mulat ngayon at handang manindigan.

Isa itong tugon sa banta ng disinpormasyon at panunumbalik ng mga Marcos sa Malacañang. Hindi puwedeng magbingi-bingihan sa maingay at organisadong hanay ng Pink Movement.

Nakakalap ito ng halos 15 milyong boto o halos katumbas ng nakuhang boto ni Duterte noong 2016.

Numbers game ang eleksiyon, pero pagkatapos nito, magkakatalo na rin sa kalidad at tibay ng loob ng mga taga-suporta ng bawa’t kampo.

At unsolicited advice sa inyo, presumptive Mr. President: Shape up.

Sana’y tupdin ang pangako mo ng maayos na pamamalakad ng gobyerno.

Lahat kami’y nagmamatyag, lalo na ang 31 milyong taga-suporta mong naniniwala sa kastilyo mo sa ere. – Rappler.com

