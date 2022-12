[OPINYON] Nagugutom ka? Huwag.

Bakit ba parating tinuturuan ng mayayamang opisyal (ng gobyerno o negosyo) ang mahihirap kung paano maging mahirap? Na para bang mas alam nila kung paanong mag-budget, magkamay, mag-commute?

Noche Buena? Kaya ng P500-P1,000 ‘yan, sabi ng Department of Trade and Industry. Family living wage? Maaga pa para itaas ang minimum wage, sagot ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Ayuda? “Not something that we prefer to do,” ayon sa Pangulong Bongbong Marcos. “But it is the only way we can mitigate the situation that our people have.”

Mismong Philippine Statistics Authority na ang nagsasabing ang piso noong 2018, halagang 85 sentimos na lang ang nabibili ngayong 2022. Pero bago pa man sumirit sa 14-year high ang inflation rate nitong huling quarter ng taon, sabi ni National Statistician Dennis Mapa, P0.87 na ang purchasing power ng piso mula Enero. Ibig sabihin, kahit wala pa itong supervening events sa ibang bansa, matagal-tagal na ring mapurol ang kagat ng pera ni Juan.

Post nga ni Aling Nelia sa Facebook ng matatanda, kung dati pagtapos mong mag-grocery gamit ang isanlibong piso, maaliwalas ang mukha mo dahil sa bigat ng basket, ngayon, mabigat na ang mukha mo dahil sa aliwalas ng basket.

Ayon sa grupong Confederation for Unity, Recognition, and Advancement of Government Workers, 2018 pa huling nagkwenta ng family living wage ang isang tanggapan ng Department of Labor and Employment. Depensa naman ni DOLE secretary Benny Laguesma sa ating panayam, hindi na dapat living wage ng iisa ang dapat silipin kundi living income ng buong pamilya. Aminado ang kalihim na hindi sapat ang minimum wage sa pamilyang may limang miyembro. Pero mas solusyon umano kung dadamihan ng private sector ang trabaho para kahit minimum, mas maraming miyembro sa isang pamilya ang kumikita.

“Tama. Saktong-sakto ang iyong pagkaka-assess sa aking nabanggit,” sagot ni sec nang tanungin ko kung tama ang pagkakaintindi ko.

Dalawang bagay: tahasang ipinapasa ng pamahalaan sa pribadong sektor ang kakayahang makalikha ng maraming trabaho (bagay na porma naman talaga ng kapitalismo), at ipinapasa rin ng pamahalaan sa Pilipino ang kakayahang makakuha ng trabaho (bagay na dapat naman talaga).

Dapat naman talaga. Pero mapanganib ang mga katagang ito, lalo na kung galing sa gobyerno.

Wala kang trabaho? Gumawa ka ng trabaho. Maghanap ka ng trabaho.

Hindi lang mismong DOLE at PSA ang aminadong hindi na updated ang kasalukuyang sahod at purchasing power. Matagal na rin itong sinasabi ng ilang non-government organization, economic think tank, oposisyon. Nakukulayan lang silang kontra-gobyerno. Sa katunayan, ilan sa mga eksperto’t opisyal na nag-aaral para sa pamahalaan ang bagama’t maingat, nakokorner na, at kumakanta na ring batay sa kanilang pagsusuri ay talaga naming hindi nakabubuhay ang kasalukuyang kita ng manggagawa.

Bago pa man pormal na maupo ang administrasyong Marcos Jr., nanawagan na ang Commission on Population and Development na pagtibayan ang family living wage para sa “quality of life” ng pamilyang Pinoy. Kasama diyan ang budget sa pagkain, bahay, basic utilities, at kakayahan para sa “leisure” o paglilibang. Sa bago nitong lideratong pinangungunahan ni Executive Director Lolito Tacardon, inulit niyang hindi nakabubuhay ang kasalukuyang P570 minimum wage sa Metro Manila pa lang, halimbawa, kung isa lang ang naghahanap-buhay sa isang malaking pamilya.

Pero kung magpo-focus tayo sa usapin ng lamang-tiyan, baka naman makatarungan na ang P570?

Paalala ni Jomar Fleras, pinuno ng grupong Rise Against Hunger – Philippines, maswerte pa nga kung may minimum wage ang isang bubong, dahil marami sa mga kababayan natin ang walang regular na kita, o informal ang trabaho.

“It’s just a matter of responsible food choices at food preparation ng ating parents para ipagkasya nila ang kinikita nila,” sagot naman sa akin ni Dr. Imelda Agdeppa, pinuno ng Food and Nutrition Research Institute.

Dapat naman talaga. Pero insensitive ang mga katagang ito, lalo na kung galing sa gobyerno.

Wala kang pambili? Pagkasyahin mo kasi.

Babala ng lider-negosyanteng si Sergio Ortiz-Luis ng Employers’ Confederation of the Philippines, baka maging inflationary ang panibagong umento sa sahod. Ikalawa, higit 90% ng industriya sa Pilipinas ang micro, small, at medium enterprises. Ibig sabihin, marami umano sa mga ito ang nasa informal sector, na hindi makikinabang sakali mang itaas ang sweldo.

Saan tayo lulugar?

Paniguro naman ni Sec. Laguesma, nirerebyu na ang petisyong wage hike sa National Capital Region kahit isang beses lang ang pinapayagang increase kada taon (nagtaas na tayo nang P33 ngayong 2022). Dahil umano sa supervening event gaya ng global inflation (o baka dahi magtatapos na ang 2022 at hindi na rin siguro aabot?), didinggin na ang hirit ng mga manggagawa habang tinitipa ko itong panibagong rant na ito.

Halos araw-araw laman ng mga pahayagan at komentaryo ang matatalinong tip at pagkwenta ng mga opisyal ng ating gobyerno’t kung sino pang panginoong maylupa.

Tingin ba nila hindi naghihigpit ng sinturon ang masa? Akala ba nila, hindi natin danas ang magtipid? Ang magtiis?

Resilient tayo, tanda ‘nyo ‘di ba, mga mamser?

News flash: Opo, kaya po naming pagkasyahin ang limandaan sa hapag. Opo, kaya po naming maging responsible sa paggasta. Opo, kaya po naming nang walang ayuda.

Matagal nang kinakaya ng Pilipino dahil wala namang choice.

Bakit ‘nyo ituturo sa amin ang matagal na naming kaya at ginagawa? Pero iyon ba ang punto rito? May dapat pa bang magbulong sa inyo, o ano? – Rappler.com

Si Edniel Parrosa ay naririnig at napapanood araw-araw sa DZRH at RHTV. Laman ng Tindahan ni Aling Nelia, pero nagugutom pa rin.