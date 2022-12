[OPINYON] Sulat ni Amanda Echanis sa kanyang nanay ngayong Pasko

Erlinda Echanis, mother of arrested activist Amanda Echanis, along wth human rights and women's group advocates hold a press conference at the Bantayog ng mga Bayani in Quezon City on December 9, 2020, to ask for the release of her daughter and grandchild from a detention center in Camp Adduru in Cagayan Province.

'Alam mo, may bucket list na ako ng mga gagawin ko paglaya. Sana matupad ko na soon. Una, bibisitahin natin ang puntod ni Tatay.'

December 3, 2022

Pinakamamahal kong Nanay,

Alam kong nagkausap lang tayo kanina sa telepono, pero pakiramdam ko kasi ay laging kulang ang oras at pagkakataon para maipadama ko sa iyo ang ang pagmamahal at pasasalamat ko bilang isang napakahusay at napakatapang mong ina at kasama. Nanay, I love you at miss na miss na kita. Pasensya ka na kung nasesenti ako ngayon. Kahapon kasi ang ikalawang taon ko sa kulungan. December 2, 2020 nang ako ay illegal na hulihin at taniman ng ebidensya. Tapos syempre, Disyembre na naman. Papalapit nang papalapit na ang Pasko.

Sa balita, napanood ko na naglipana ang mga Jose Mari Chan memes noong September pa lang. Pero, oh well, kahit ganito ay fight-fight fight pa rin tayo. Nagpapakahusay ako ngayon sa paggawa ng Christmas decorations at Christmas village namin dito sa female dorm ng jail. Halos puro recycled materials ang gamit namin. Naeenjoy ko ang paggawa at pagpinta ng mga bahay at tindahan gawa sa karton.

Gumawa din kami ng 6-foot-tall na Santa Claus. First time ko na maisapraktika ang stock knowledge ko sa pagpa-papier-mache. Naaalala ko tuloy ang mga dambuhalang effigy na nakikita ko sa malalaking rally. Mayroon din akong ginawang Christmas train na puwedeng puwedeng pumasok ang isang bata at maglakad na kunwaring pinapaandar ito.

Nililibang ko na lang ang aking sarili at sinisikap na maging abala at kapakipakinabang ang bawat araw. Ayaw kong mag-alala ka. Kaya’t kapag sinabi ko na okay lang ako tuwing nangungumusta ka ay talagang okay lang ako. Pero siyempre, sana ay makalaya na ako at sana’y lagi ding nasa maayos ang kalagayan mo, lalo na ang kalusugan mo. Iyan ang madalas kong pinag-aalala. Minsan kasi ay nalilipasan ka ng gutom at palagay ko ay nasosobrahan sa pag-aalala at pag-iisip. Mahal na mahal kita, Nanay, at maraming nagmamahal sa iyo diyan.

Alam mo, may bucket list na ako ng mga gagawin ko paglaya. Sana matupad ko na soon. Una, bibisitahin natin ang puntod ni Tatay. Dadalhan natin siya ng magagandang bulaklak at mag-aalay ako ng tula para sa kanya. Ipapakilala ko din si Baby Randall sa kanya.

Sunod, ipapasyal ko si Baby Randall sa iba’t ibang Christmas town at Christmas bazaar para naman mag-enjoy iyong bata. Dadalhin ko rin siya sa Manila Zoo at Museo Pambata. Tapos sa beach kung kaya. Gusto kong makita ang reaksyon niya kapag makakita siya ng mga alon at makapaglaro sa mga buhangin. Ililibot ko din siya sa UP Diliman Campus kasama mo at kakain tayo ng ice cream doon sa may damuhan ng Sunken Garden.

Plano ko rin mag-aral muli.

Totoo nga ang sabi nila na maappreciate at mas hahanapin mo ang mga bagay kapag ito ay nawala sa iyo. Kagaya ng kalayaan ko ngayon. Kagaya noong oras kasama ka. Pero things happen for a reason. Nasa atin kung paano natin ididirehe ang buhay para positibo pa rin ang kalabasan, ano mang trahedya ang sumapit. Anyway, kaunti na lang ang oras natin at wala pa rin akong kalayaan sa ngayon, ay patuloy tayong nagpapakatatag at pinapapadama sa isa’t isa ang pagmamahal natin bilang mag-ina at magkasama sa iisang hangarin para sa kapwa.

Masaya pa rin ako sa kabila ng pagkakapiit. Dahil alam ko na patuloy na madaming nagmamahal at sumusuporta pa. At alam ko na sa kabila ng pagkakapiit ay napanghahawakan ko pa rin hanggang sa ngayon ang mabubuting asal at prinsipyo ng pagiging makatao na itinuro ninyo ni tatay sa aking paglaki . Anumang paghihirap ng kalooban at mga pagsubok sa katatagan ay maryoong hangganan dahil darating ang panahon na tayo ay magiging magkakasama. At sana nga ay makalaya na ako sa lalong madaling panahon, sana ay bago magpasko.

Miss na miss na kita at magkikita rin tayo soon. Yakap. I love you always, Nanay.

Warm hug.

Amanda

– Rappler.com

Dalawang taon nang bilanggong pulitikal si Amanda Echanis, anak ng yumaong NDF consultant na si Ka Randall Echanis. Brutal na pinaslang si Ka Randall noong 2020 sa kalagitnaan ng matinding paguusig sa mga aktibista, organisador, at lider masa. Si Amanda naman ay dinakip sa kasong illegal possession of firearms and explosives na pinananatili niyang gawa-gawa lamang laban sa kanya. Isa lang si Amanda sa mahigit 800 bilanggong pulitikal sa bansa, na inilalabang makalaya ng iba’t-ibang human rights groups.