[OPINYON] ‘Gusto ko maging…’: Salubungan ng pangarap at katha

Minsang nakaupo sa beranda ng PLV Maysan habang nagbabasa ng Desaparesidos ni Lualhati, hindi malay na marinig ang kuwentuhan ng tatlong Filipino medyor mula unang taon. Hindi intensyong makinig at namnamin ang bawat paksa ng pinag-uusapan nila, pero may bigat na dala bawat linya, kaya hindi mapigilang mag-isip.

Pinag-uusapan nila na kung wala lang pandemya ngayong taon baka sa pribadong paaralan sila ngayon. “Gusto ko maging…”, baka nakapagdoktor siya, o baka obstetrician naman ang isa, at baka bumbero naman ang pangatlo. Hindi na bago na may ‘di align na kurso sa kagustuhan ng mag-aaral, hindi naman nila ito kasalanan, napadpad lang dahil sa pangangailangan.

Kahit na ganito, magagawa pa rin nilang makapagpagamot, magbigay-buhay, magluwal ng anak, at makapag-apula ng apoy kahit na sa Filipino medyor sila – sa porma ng panitikan. Malawak ang pagsulat, kayang tawirin lahat ng disiplina. Gayunpaman, hindi naman ito punto para hikayatin sila mag Filipino; ito ay para usigin ang isip nilang hindi lang doktor ang nagbibigay buhay; hindi lang kumadrona ang nagsisilang ng bagong akda; hindi lang sila ang nagpapagaling; maging ang katha rin ay gumagamot ng sakit ng lipunan.

Hindi naman talaga nakakapagbigay-buhay ang doktor, pero dahil tinutulungan niyang pahabain ang buhay ng isang tao ay ito ang konotasyong ikinakabit sa kakayahan niya. Gayundin sa katha, pero anong buhay ang ibinibigay nito? Nagbibigay-buhay ito sa mga patay na; buhay sa mga ala-alang binubura ng mga pasista at binubuhay ang hinaharap. Sa madaling sabi, nagsisilbing track record ng mga pasyente ang ginagawa ng katha. Ang pinagkaiba lamang ay hindi lang basta nirerekord, tinatala niya ito sa bagong porma – sa malikhaing anyo. Ito ang unang esensya ng katha sa kasalukuyan; nalalaman ang mga pilit binubura ng imperyalista at pasista sa kasaysayan dahil binubuhay ito ng mga manunulat.

Sa tulong ng katha ay nalalaman kung anong nakaraan ang maaari masilip. Ano kaya ang maaaring dinanas nila noong Martial Law? Ano ang kalagayan nila noong Golden Age? Ang katha ay may kakayahan magparanas ng sitwasyon na nakabatay sa tunay na danas (na dahas) ng lipunan. Masasabing mainam itong panangga sa historical amnesia dahil hinahalaw ang katha sa totoong danas. Matibay ang katha bilang pasingaw sa isyu tungo kamalayang panlipunan.

Siguro, kung hindi nabasa ang Desaparesidos o mga akda ni Lualhati Bautista ay baka hindi maguhit sa isipan ng mambabasa kung anong pait ang iniwan ni Marcos. Kung hindi nabasa ang mga akda ni Joi Barrios, baka isa ang mambabasa sa lalaking nagpapatuloy sa gawi ng patriyarkal. Kung gayon, nagiging gabay ang katha ng kasalukuyang panahon para labanan ang inhustisya sa lipunan para sirain ang sistema. Nagiging buhay ang tao, may hininga, hindi nagiging zombie na sunod-sunuran o naghahanap ng utak; sa katha, kalakip ng buhay ay ang kakayahang mag-isip nang radikal.

Sa kabilang banda, binubuhay nito ang hinaharap dahil may kakayahang bumuo ng isang mungkahing realidad ang katha at ipasilip sa mambabasa kung ano ang hinaharap. Ang katha ay kayang tumawid sa kahit anong yugto ng panahon para magamit sa kasalukuyang panahon. Ito ang kapangyarihan ng katha, ang magbigay-buhay para maging gabay. Ano kaya ang bansang mayroon sa susunod na mga taon kung maa-approve ang Maharlika Investment Fund? Ano kayang Pilipinas ang mayroon sa hinaharap kung magkaroon ulit ng panibagong pandemya o zombie? Naglalatag ng mga alternatibong realidad ang katha para maging batayan ng kasalukuyan upang tuligsain ang sistema nang makabuo ng maayang hinaharap. Nagbibigay ang katha ng malikhaing hinuha sa hinaharap – ano ang mangyayari kung hindi kikilos?

Kung ang kumadrona ang nagpapasilang sa isang bagong sanggol, katha naman ang nagpapasilang sa isang makabagong pananaw. Hindi man bago pero ito ay makabago. Ibig sabihin, kaya nitong umangkop sa kahit anong panahon kahit ‘di naman ito bagong perspektiba sa klasikal na isyu. Kapag tinatahi ng manunulat ang danas ng lipunan, bumubuo siya ng katha. Kapag ang katha ay naipaabot sa masa, nagbibigay naman ito ng isang perspektiba kung paano tingnan ang kasalukuyang panahon. Nagpapaanak ng bagong ideya at pananaw sa mambabasa. Katulad sa pagbabasa ng Aliberde ni Lanzaderas. Ang lalim ng talakay sa kuwento ang nagbibigay ng isang makabagong perspektiba kaugnay sa kababaihan bilang biktima ng domestic violence at pagsasalba ni Darna sa kanya. Nagkaroon ng pananaw kaugnay sa status quo ng lipunan ay kinokontrol ng patriyarkal maging ang maliliit na bahay kaya nanatiling buhay ito.

Malaki ang papel ng panitikan para putulin ang sistemang mapaniil. Katulad nito, bawat katha ay may kakayahang himukin ang wisyo ng mambabasa at bumuo ng pananaw na makabago at mapagpabago. Nakabubuo tayo ng sariling konsepto at kamalayan sa tulong ng katha, mas nagiging matibay tayo kontra sa fake news dahil nagsisilbi itong pananggala laban sa umiiral na sistema.

Bumbero ang pangarap ng isang bata. ‘Di man natupad pero sa pagsusulat ng katha ay maraming apoy ang maaapula niya at daan-daang malay ang masasalba. Taliwas sa laging sinasabi na ang panitikan ang nagpapaningas apoy ng bawat mambabasa; sa pagkakataong ito ang katha ay kayang pumatay ng apoy nang hindi makapaminsala pang muli. Ang apoy rito ay pareho sa santelmong nanupok ng bahay ng mga Katutubo sa Mindanao. Ang apoy na dapat apulahin ay parehong apoy na sumunog sa ekta-ektaryang pananim ng mga magsasaka. Ang apoy na ito ang ‘di basta-basta nawawala at mahirap buhusan ng ‘sang baldeng tubig. Kung bakit mahalaga ang katha, dahil isa ito sa may kapasidad na patayin ang apoy na matagal nang naglalagablab. Ang katha ay isang pamuksa, isang Anti-Imperyalistang sandata laban sa apoy.

Bukod sa pagbibigay nito ng kamalayang panlipunan sa mambabasa, bumubuo rin ang katha ng isang puna para tuligsain ang kabuluktutan ng lipunan at ng pamahalaan. Inaapula nito ang sunog na inumpisahan ng mga mananakop, ganid, diktador, pasista, at maniniil. Sinusubukang magmungkahi ng realidad na bagaman hindi laging kaaya-aya ay may pagtanggap sa mga marhinalisado. Ang katha ang nagsisilbing proteksyon ng mga mahihirap sa mabuay ang tagpi-tagpi nilang bahay nang ‘di daanan ng naglalakihang bulldozer o tupukin ng apoy para gawing subdivision. Nais lang sabihin nito na bumbero ang manunulat at katha, dapat pinapatay nila ang apoy na nagsasanhi ng opresyon sa lipunan. Binubuhusan ng kamalayan, pag-asa, at karunungan hanggang hindi na kumalat ang kamangmangan.

Sa huli, hindi naman totoo na may narinig na nagkukwentuhan sa beranda. Ni hindi rin dala ang libro ni Lualhati pagpasok sa pamantasan. Hindi rin alam anong mga pangarap ng mga mag-aaral, basta naisip lang. Siguro ganito ang katha; kaya nitong bumuo ng isang sitwasyong ipararanas sa mambabasa ang isang bagay kahit hindi naman talaga natin nararanasan pa. Hindi ito simpatya o pagpapalagay na kung ikaw ang nasa katayuan ng ibang tao; sadyang mapanlinlang ang katha para ihatid sa atin ang hindi natin matanaw. Para tunawin ang pribilehiyo at iparamdam ang ‘di natin dama mula sa kinauupuan habang binabasa itong sanaysay. – Rappler.com

Si Christopher Palomares ay kasalukuyang nag-aaral ng Batsilyer ng Sekondaryang Edukasyon Medyor sa Filipino. Bilang guro sa hinaharap, nangangarap siyang makapagpunla ng kamalayang panlipunan sa bawat mag-aaral.