[OPINYON] Ngayong may plano ng rebisyon, mas paigtingin sana ang katutubong edukasyon

Heto na naman tayo sa term na employability.

Kung sabagay, daan naman talaga ang edukasyon para madagdagan ang sosyal at ekonomikong antas ng isang tao. Pero sa inisyal na pahayag ng Kalihim ng Edukasyon na si Vice President Sara Duterte, hinggil sa posibleng rebisyon ng kurikulum, bahagya na naman ang pagsasaalang-alang sa kultura, kasaysayan, nasyonalismo, at identidad. Hilaw na naman ang plano sa pagpapayaman ng katutubong kaalaman at plano na bultuhang pagpapadala ng manggagawang Pilipino sa buong mundo ang disenyo. Service economy at neocolonialism na naman ang dulog. Tao pa rin ang produkto. Pero, wala pa namang pinal na burador sa magaganap na rebisyon at iyon ang dapat nating subaybayan.

Bilang guro, naniniwala akong plataporma ang edukasyon para ma-appreciate, mapahalagahan, maipaalam, at mapanatili ang kaalaman mula sa mga katutubong grupo dito sa Pilipinas. Daan din ito para sila’y maprotektahan.

Noong nag-aaral pa ako sa kolehiyo, isa sa mga propesor ko ang masigasig sa pagsusulong ng pananaliksik hinggil sa mga katutubo, partikular na sa Dumagat Tribe ng Infanta, Quezon. Bukod sa ang ganitong uri ng pananaliksik ay kinikilala sa panrehiyunal at nasyunal na research colloquiums, aniya, mahalaga ring mapag-aralan ang kanilang kultura gamit ang lente ng edukasyon.

Sa aming seksiyon ng Filipino Majors sa College of Teachers Education, tatlong thesis papers ang nagpokus sa Katutubong Agta (non-discriminatory term for Dumagat Tribe). Ang unang papel ay pagsasalin ng tula, ang pangalawa’y sa maikling kwento, at pangatlo’y karunungang-bayan. Ang mga tula, maiikling kwento, at karunungang-bayan na pinag-aaralan sa kurikulum ng DepEd ay isasalin mula sa Filipino patungo sa Wikang Agta kalakip ang mga katanungan, maiikling gawain, bahagi ng pagtatasa, at ebalwasyon ng mga dinisenyong aktibidad. Sa madaling salita, gagawa sila ng tig-iisang sanayang libro sa Wikang Agta na naka-align sa prescribed competencies at objectives na matatagpuan sa kurikulum.

Ngunit sa pagkakatanda ko’y isang beses lang nai-presenta ang isa sa mga ito at napatambak lamang sa thesis section ng library sa aming unibersidad. Noong mga panahon ding iyon, hindi ko lubos maisip kung bakit mahalaga ang gayung uri ng pananaliksik samantalang ang direksiyong tinatahak ng K-12 Curriculum ay ang nosyon ng “globalisasyon.”

Isa sa pinupunto ng aking naratibo sa taas ay ang pagtatangka na maisama sa priyoridad ang katutubong edukasyon. Ngunit ang pagtatangka ay kadalasang itinutulak lamang ng mababaw na motibo kagaya ng pagkilala, akreditasyon, at ginagawad na insentibo. May praktis din na ibahagi ang ating nalalaman sa kanila, hindi ang pagbabahagi ng kanilang dunong na daan-daang taon nang ipinapamana sa bawat henerasyon ng kanilang tribo. Mas pina-iigting ang mahubog sila ng kasulukuyang edukasyon dahil ito raw ang magiging daan para makasabay sila sa mabilis na pagbabago dito sa mundo. Pero sa kasalukuyang status quo, ano kayang hinaharap ng mga katutubong ito?

May ilang puntong inilahad sa artikulong isinulat ni James F. Eder na pinamagatang “The Future of Indigenous Peoples in the Philippines: Sources of Cohesion, Forms of Difference.”

“Globalisasyon” ang pwersang dahilan ng kalakhang pagbabago sa bansa. Makikita ito sa uri ng panoorin, libangan, produktong tinatangkilik, ideolohiya, at sistemang ipinapatupad. Kaya gayon na lamang ang pagsisikap ng Pilipinas para maprotektahan, lalong-lalo na ang karapatan nila. Ilan sa mga pagsisikap na ito ay ang Indigenous People’s Rights Act of 1997 (IPRA) sa pamamagitan ng ahensiyang National Commission on Indigenous Peoples (NCIP). Nakasaad dito ang karapatan nila sa ancestral domains, pagkilala sa kultura, partisipasyon sa gobyerno, proteksiyon laban sa diskriminasyon, at iba pang benepisyo at pribilehiyo.

Hindi naman ignorante o pasibo ang pagtanggap ng mga katutubo sa pagbabago, pero dahil sa walang malawakang aksiyon sa national arena, kalakhang bahagi ng mangyayari sa kanila sa hinaharap ay nakasalalay hindi sa kanilang mga kamay kundi sa mandatong isusulong ng pamahalaan at proseso ng implementasyon nito.

Nitong mga nakaraang taon ay maraming pangyayaring nagpapamalas ng ‘di matibay na implementasyon ng IPRA mula sa ahensiyang NCIP. Nariyan ang pangyayari noong Agosto 2020 hinggil sa lider ng Tumandok Tribe na tumututol sa pagtatayo ng mega dam project, na napaslang sa joint operation ng mga kapulisan at militar. Ang pag-aresto sa mga mag-aaral at gurong Lumad sa Lungsod ng Cebu at pag-aproba ng NCIP sa konbersiyon ng 10,000 ektarya ng ancestral land sa Bukidnon para maging plantasyon ng pinya.

Mahihinuhang ang problema ng mga katutubo hinggil sa kahirapan, marginalisasyon, pananamantala, at iba pang disbentaha ay hindi dahil sa pagiging katutubo per se, kundi sa kalagayan ng political economy ng bansa. Ang mga problemang ito ay nararanasan hindi lang ng mga katutubo kundi pati ng kalakhang bahagi ng mga Pilipinong naninirahan sa Pilipinas.

Wala namang inilahad na katapusang usap hinggil sa kahihinatnan nila sa bansa. Patuloy pa rin ang mga iskolar sa pananaliksik sa kung ano ba ang kahihinatnan nila. Pero may ilang ideyang nangingibabaw:

sa ngayon, hindi hasty generalization na unti-unting nagiging pasibong tagatanggap ng pagbabago ang mga katutubong grupo, dahil dito;

makapangyarihan ang state policies sa kung paano huhubugin ang pagkakakilanlan, paraan ng pamumuhay, gayundin ang bentaha at disbentaha na tatanggapin nila,

ang sistema ng migration at relihiyon ay mga bagay na dapat ding isaalang-alang kung nais magdisenyo ng mga polisiyang ang layunin ay higit silang maunawaan at mapaboran, at

kahit ang kaliit-liitang padron ng pagkakaiba-iba sa kanilang wika, kultura, at tradisyon ay mainam na reperensiya para makapagbigay ng mas obhetibong pananaw sa kung ano ang magiging kalagayan nila sa hinaharap.

Kaya hindi maitatangging mahalaga ang gampanin ng edukasyon sa usaping ito. Hindi sapat na kani-kaniyang integrasyon ng katutubong kaalaman ang iba’t ibang asignatura para lamang masabing natatalakay ito sa loob ng silid-aralan. Dapat na direkta itong nakalagay sa mga materyal at mas palalawigin sa pamamagitan ng pananaliksik. Yamang isa sa mahalagang feature ng kasalukuyang kurikulum ang pagiging research base, priyoridad na matutuhan ito ng bagong henerasyon at maging instrumento sa preserbasyon at produksiyon ng katutubong kaalaman na siyang posibleng maging daan para sa malawakang kampanya ng pagpabor at pag-protekta sa kanilang karapatan.

Ang pananaliksik na binanggit sa paunang bahagi ng sulatin ay antas kolehiyo at isa lamang pagtatangka, hindi lubusang paglulubalub at paggalugad. Malinaw namang ang layunin ng gobyerno ay para sa kapakanan din ng mga katutubo, pero nangangailangan pa ng higit na mekanismo at pananaliksik hinggil sa iba’t ibang kontekstong nakapaloob sa kanila, upang maging epektibo ang programang nais isakatuparan. Sapagkat hindi nangangahulugang mabuti ang motibo ay maganda na rin ang metodong gagamitin. Sa kontekstong ito mas akma ang bottom-up approach. Pagkuha ng datos sa komunidad bago ang paghabi ng polisiya. Dapat sikaping maghanap ng linya kung saan magtatagpo ng mata sa mata ang gobyerno at mga katutubo. Doon lamang natin masasabing nagampanan ng edukasyon ang kaniyang tungkulin hindi lang para maglaan ng trabaho kundi pati na ang pagkakaroon ng empatiya sa kapuwa-tao, ito ang tunay na diwa ng pagiging edukado. – Rappler.com

Vincent C. Conde is a senior high school teacher at Luis Palad Integrated High School. He took his Bachelor’s (BSED-Filipino) in Southern Luzon State University and is currently a graduate student in the University of the Philippines-Diliman. His degree path is in Philippine Studies-Sociocultural Studies, where he focuses primarily on social structures, media, ideology in education, gender, and sex.