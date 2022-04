[EDITORIAL] Ang presscon na nag-backfire

'When you set out to brainwash others, you end up brainwashing yourself,' sabi ng manunulat na si Jonathan Chait

What have these guys been sniffing? Ano ba ang sininghot nila? Iyan ang tanong ni Rappler regional head Inday Varona sa tatlong kandidato sa pagka-presidente na nag-joint presscon. Simple lang daw ang kanilang pinag-kaisahan: walang aatras.

Sabi ng dating chief of staff ni Isko Moreno na si Cesar Chavez, “So ano ‘yan? Pagkakaisa para ipagpatuloy ang kanya-kanyang pagsimot ng boto? Kasi di rin kayo nagkaisa kung sino sa inyo ang may chance manalo?”

Saan ba humuhugot sina Isko Moreno, Ping Lacson, at Bert Gonzales ng yabang o kapal ng mukha upang kumuda nang halos dalawang oras laban sa pangalawang pinakamalalakas na kandidato na si Vice President Leni Robredo? Saang selda ng Mental Hospital nabuo ang ideya ni Bert Gonzales na “Isantabi natin ang number 2. Baka puwedeng tingnan natin ang 3, 4, 5, 6.”

Unsolicited advice kay Isko, Ping, at Bert. Iko-quote namin si Jonathan Chait, isang manunulat sa Intelligencer: “When you set out to brainwash others, you end up brainwashing yourself.” Thanks but no thanks sa pabaon ninyong BS ngayong Pasko ng Pagkabuhay.

Sa isang banda, educational ang ginawa ninyo. To borrow Isko’s term, “nahubaran” kayo sa presscon na ito. Nagkaalaman na sino ang delusional, petty, at mayroong over-inflated ego. Nagkaalaman na kung sino ang hindi kayang isaisantabi ang personal gain para sa bayan. Nagkaalaman na kung sino ang hindi dapat iboto.

‘Writing on the wall’

Eto ang nahihinog na sitwasyon: Matindi ang labanan at tunggalian, at higit kailanman, kailangang manatiling credible at above board and eleksiyon.

Nitong nagsimula ang oversees absentee voting, nakababahala ang spoiled ballots na ipinamahagi sa mga boboto pa lang. Ganoon ba kaincompetent ang mga embassy? O may nag-o-operate?

Ngayon pa lang, sana’y naghahanda na ang Commission on Elections (Comelec) para sa scenario na magkakaroon ng panibagong surge ng COVID-19 cases sa darating na eleksiyon, lalo na’t may kumakalat na bagong variant sa ibayong dagat. Sino ang masusunod sa ganitong scenario? Ang Inter-Agency Task Force (IATF) ba? Paano matitiyak na hindi madi-disenfranchise ang mga botante habang hindi nagiging super-spreader event ang eleksiyon?

Pauwiin na ang mga payaso

Hold that thought. Ngayon, bumalik naman tayo muli sa tinagurian ng ilang observers na Three Stooges ng Pasko ng Pagkabuhay. Simpleng bruised male egos lang ba ito?

Sabi naman ni Rappler columnist John Molo, “By the numbers, she is the best chance to win…. Who benefits by taking her down?” Sino nga ba ang makikinabang kapag hinatak pababa si VP Leni Robredo? Hindi naman silang tatlo. Siyempre ang front-runner.

Sana naman hindi totoo na nagpagamit ang tatlo sa tinutukoy ni Molo na “makikinabang.” Pero ano ang lohika ng presscon? At sino ang nag-broker ng presscon na ito sa pagitan ng tatlong kandidato?

Kung eto ay kaso ng “there’s more than meets the eye,” Comelec ang magsisilbing ahente ng katotohanan o kasinungalingan.

Maraming mga development sa loob ng Komisyon na nagpapahiwatig na sinserong mga lingkodbayan ang mga Commissioner, sa kabila ng pagiging pawang mga Duterte appointee.

Muli, ipinapaalala namin ang legacy ng mga nag-walkout na tabulators ng Comelec ng 1986 snap elections. Tapang at katapatan ang nagsilbing mitsa ng paghuhubad sa pekeng prosesong iyon. Sana’y ‘yan din ang diwang umiral ngayon. Habang pinauuwi natin ang mga payaso. – Rappler.com