[New School] Culture shock: Obserbasyon ng isang lumaki abroad

Ayon sa Philippine Statistics Authority, mayroong 1.83 milyong Overseas Filipino Workers (OFW) noong taong 2021, at umabot sa 14.4% ng kabuuang bilang ang nasa United Arab Emirates (UAE). Isa na roon ang aking tatay; dinala at pinalaki niya ako sa UAE mula sa murang edad na anim na taong gulang. Nanirahan ako sa UAE ng 13 taon, at noong Agosto 2022 lamang umuwi. Masuwerte ako at nadala ako ng aking tatay sa ibang bansa, dahil kung titingnan natin, mahigit siyam na milyong bata ang iniwan ng kanilang mga magulang sa Pilipinas upang magtrabaho sa ibang bansa para lang bigyan sila ng magandang kinabukasan.

Simula nang ako’y umuwi ng Pilipinas, marami na akong naranasan na nakakapagpanibago. Ang mga karanasan na ito ay maituturing na culture shock dahil sa tagal kong nanirahan sa ibang bansa. Sinasabi na ang culture shock ang nararanasan ng isang tao sa bagong kultura na kinaroroonan nila. Gusto kong talakayin ang aking mga karanasan sa aspeto ng maling akala, pera, pagkain, transportasyon, at tao.

Mga maling akala

Dahil ako ay lumaki sa UAE, na isang bansa sa Middle East, marami ang nagtatanong sa akin kung marunong ba akong magsalita ng Arabic. Ang sagot ay hindi. Pumasok ako sa isang Filipino school at karamihan naman ng mga taong nakakasalamuha ko ay marunong magsalita ng Ingles. Ang mas nakakagulat nilang akala ay na hindi ako marunong magsalita ng Filipino. Pinalaki man ako sa ibang bansa, ang mga magulang ko pa rin ay mga Filipino. Sinigurado nila na ako ay nakakapagsalita ng wikang Filipino. Ngunit hindi ko masisisi ang ganitong maling akala, dahil kadalasan sa mga batang pinanganak o pinalaki sa ibang bansa, marunong lang sila magsalita ng wikang Ingles at hindi ang sariling wika.

Pera

Magkaiba ang halaga ng United Arab Emirates Dirham sa Philippine Peso. Kaya nang ako ay umuwi hindi ko maiwasang isipin na mahal ang mga bilihin dito. Kahit na umaabot lamang sa P15 ang 1 dirham, namamahalan pa rin ako sa mga bilihin na lumalagpas sa P100. Sa UAE, marami ka nang mabibili sa 100 dirhams. Maliban sa kaibahan ng halaga, nakakalito rin ang bagong pera ng Pilipinas dahil parehas ang itsura ng mga barya. Sa unang tingin, ang P1, P5, at P10 ay magkakaparehas lang, samantalang sa UAE mas madaling makita ang kaibahan ng mga barya.

Pagkain

Hindi maitatanggi na mayaman ang kultura ng Pilipinas pagdating sa pagkain. Bawat rehiyon sa Pilipinas ay may kanya-kanyang kilalang putahe. May empanada sa Ilocos, sisig sa Central Luzon, lechon sa Central Visayas, pinipikan sa Cordillera, atbp. Sa UAE naman, madalas ang mga pagkain rito ay galing sa iba’t ibang kultura ng mga expatriates. Isa na rito ang biryani na galing sa India. Ngunit meron rin dito sa Pilipinas na shawarma na sikat sa mga Middle Eastern na bansa.

Maliban sa kaibahan ng mga putahe, nakakapagpanibago ring makita na binebenta ang baboy sa karamihan ng mga palengke at supermarket, dahil bilang isang Muslim na bansa, iilang lugar lang ang maaari mong bilhan ng baboy o mga hindi halal na pagkain sa UAE.

Transportasyon

Hindi natin maitatanggi na marami pang kailangan baguhin sa sistemang transportasyon ng Pilipinas para maging episyente ito sa mga commuters, tulad ngayon sa nararanasan nating jeepney strikes. Kung dito sa Pilipinas maraming mga jeepney at tricycle, sa UAE kadalasan ang transportasyon ay bus, taxi, o tren. Mas madali mag-commute sa UAE kumpara sa Pilipinas dahil maluluwag ang mga kalsada at may dedikadong lugar lamang kung saan maaaring magbaba at magsakay ng tao. Maliban dito, maliliwanag rin ang mga kalsada kaya bihira magkaroon ng aksidente.

Tao

Ang kaugalian ng mga tao sa UAE ay madalas naiimpluwensya ng relihiyong Islam. Pagdating sa mga public transportation, parating magkahiwalay ang mga babae sa lalaki. Makikita rin ito sa mga mosque. Malaki rin para sa akin ang kanilang pagpapahalaga sa mga kababaihan. Halimbawa na lamang sa mga amusement parks: kadalasan mayroong mga “ladies night” na tinatawag.

Maliban sa aking mga nabanggit na aspeto, gusto ko rin ibahagi kung pano ako nag-adjust sa Pilipinas, para sa mga katulad ko na nakararanas rin ng culture shock. Una, dapat huwag tayong mahiyang humingi ng tulong sa ating mga kaibigan o kamaganak. Marami tayong kailangan matutunan sa bagong kinaroroonan natin at mas madali kung tayo ay magtatanong or magpapaturo sa mga kilala natin dito. Pangalawa, paligiran natin ang ating sarili ng mga bagay na pamilyar sa atin. Dahil nawalay nga tayo sa kinalakihan nating bansa, madali tayong makakaranas ng homesickness. Kung papaligiran natin ang ating sarili ng mga bagay na pamilyar sa atin, mas madali tayo makaka-adjust. At pangatlo, maging matapang tayo na sumubok ng mga bagong bagay. – Rappler.com

Si Sophia Jane Baylon, 19, ay kasalukuyang nag-aaral ng Bachelor of Science in Human Biology sa Pamantasang De La Salle. Nanirahan siya sa United Arab Emirates ng 13 taon at umuwi siya sa Pilipinas upang mag-aral sa kolehiyo.