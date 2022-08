[New School] Patawad, kasalanan ‘nyo rin naman

Noong sinubukan kong kumbinsihin ang aking ina na pag-isipan nang mabuti sino ang kaniyang iboboto sa halalan, binalik niya sa akin iyon sa pamamagitan ng masasakit na salita tulad ng, “Bakit ko kailangan magpaliwanag sa’yo,” mapanghusgang mga mata na tila nagsasabi na, “Malaki ka na ngayon at lumalaban sa akin? Ano bang nagawa kong mali para gantuhin mo ako,” at mga inakusahan pa ako na parte daw ba ako ng aktibista/terorista dahil sa kaniyang isipan ay iisa lamang ang mga iyon.

Dalawang buwan matapos hindi makaupo ang Angat Buhay Chairwoman Leni Robredo sa pagka-presidente ng bansa, ngayon naman ay nagpapanggap kami na parang hindi nangyari ang mga matinding sagutan at malalakas na iyak namin nang gabing iyon. Sa kulturang Pilipino, mas pinapahalagahan ang pagiging tahimik kaysa sa pagharap at pagresolba sa problema dahil sadyang walang kakayanan ang ibang mga matatanda na magbigay ng “compassion” sa kanilang pamilya.

At habang binabasa ko ang mga balita na maaaring ibalik ang ROTC at gagawing sapilitan ito ay mas nakakatakot at lumalala kung gaano ka-totoo ang nauna kong pangungusap. Ang pinaka-karumaldumal pa sa lahat ay ang pagsang-ayon ng aking ama sa ihahain na bill para sa mandatory ROTC. Wala akong problema kung gusto nila na usbungin ang pagmamahal ng Pilipino para sa Pilipinas; iyon naman ang hangad ng lahat, pero hindi lahat nasosolusyonan ng karahasan at violence. Hindi ko maintindihan kung bakit gustong gusto ng tatay ko na mamuhay kaming mga anak niya sa panahon niya sa ROTC.

Hindi mo kailangang mamatay para sa Inang Bayan para masabi na mahal mo siya.

Para sa kaalaman ng lahat, ang tatay ko ay matalik na naniniwala sa, “Puro kayo reklamo e kilos muna kayo para sa sarili ‘nyo,” “Huwag kasi iasa lahat sa gobyerno,” at “Ang tanging magaahon sa inyo sa kahirapan ay sarili ‘nyo lang din.” Alam ko naman na may kaunting katotohahan sa mga sinasabi niya pero sa lahat ng bagay ay ganyan siya. Ubos na siya ng compassion at malasakit sa kapwa. Marahil gawa ito ng lolo kong istrikto ang pagpapalaki, mundong nagbigay ng sobra-sobrang pahirap sa kaniya, o sarili niya mismo ang siyang kumain ng compassion niya para lang masabing isa siyang “lalaki” dahil ang “lalaki” ay dapat na laging “matigas, matapang, at hindi nagpapatawad.”

Matapos ang alitan naming mag-ina noong halalan, sinabi ko sa sarili ko na wala nang punto pa kung makikisali pa ako sa usaping “matatanda” kung ang gusto lang naman nilang marinig ay pagsang-ayon at pagsunod nang bulag sa mga sinasabi nila. Kaya habang binabalita na baka ibalik ang ROTC ay hindi nalang ako nakatingin sa telebisyon, nagbibingi-bingihan sa mga hindi pagtaliwas ng aking tatay sa balita. Nang tinanong niya ako, sinambit ko agad ang salitang “ayoko,” kasama ang pinakagalit at seryosong mukha na kaya kong magawa dahil ayaw kong mag-ROTC. Nakakatawa lang kasi hindi niya pala tinatanong ang aking panig kasi ni minsan, hindi siya nagkaroon ng pag-iisip na pakinggan o tanungin man lang ako ukol sa mga bagay na makakaapekto sa akin.

Parehas na magulang ko ang walang pakialam kung ano ba ang boses ko sa mga isyu. Mayroon lang silang pakialam kapag pinaguusapan na ang kursong tatahakin ko sa kolehiyo, anong trabaho ko, at ano ang maibibigay ko sa kanila kapag matanda na sila at nakaipon na ako.

Kaya nga tinatanong ko sa sarili ko: bakit nasa amin, ang mga kabataan, ang responsibilidad na intindihin ang mga nakatatanda? Pinutok, binuo, at pinalaki lang ba kami nang may makain ‘yang mga napakalaking ego ‘nyo? Takot na takot ba kayong matanggal sa pinakamakapangyarihang upuan sa hapag-kainan nang dahil lamang sa boses namin? Ang tanging oras lang ba na magpapakumbaba at paparinggan ‘nyo kami ay kapag nalagutan na kami ng hininga, nalalantay ang mga bangkay, at pinaguulanan ng mga bala mula sa baril ng kapwa naming Pilipino na naka-uniporme? Lahat nang ito ay ginagawa ‘nyo para lang sa kapangyarihan? Hindi ko alam saan ba nagkaroon ng pagkakamali sa ating kasaysayan upang humantong tayo sa ganitong sitwasyon.

Hindi pa pala sapat na tanggalan ‘nyo ako ng boses sa araw ng halalan at inulit nito iyon ngayon sa ROTC. Hindi sapat ang mga salitang “galit,” “inis,” at “kabiguan” para ilarawan ang umaapaw na emosyon ko para sa inyo. Sa mga inaasta ‘nyong kawalan ng pake sa kapakanan ko, walang akong ibang magawa kundi lunurin ang aking puso sa poot at dismaya. Karapat-dapat ba ako sa ganitong kalapastanganan at pagbabalewala?

Sanay naman na rin ako kaya hindi na siya malaking bagay sa akin pero mahirap pa rin. Sa bahay ng isang ordinaryo at mahirap na Pilipino, magulang ang masusunod at ang mga bata ang taga-sunod.

Ang kabataan nga ang pag-asa ng bayan, pero unti-unti ‘nyo kaming pinapatay sa napakaraming pressure, luho, at expektasyon na hinahangad ‘nyo sa amin. Ang dami ‘nyong gusto, ang daming ayaw, ang daming bawal, pwede na nga kayong pumalit kay Hesus at panigurado matatakot pa siya sa inyo.

Bago ko tapusin ang artikulong ito, gusto ko lamang diinin ang mga katagang: hindi makatao ang mamuhay sa Pilipinas. Sa kahit ano mang aspeto ng buhay dito sa ating Inang Bayan, hindi siya akma para tayo dito ay mabuhay. Gawa ito ng sama-samang pwersa ng mga pinunong puno ng ganid, kasamaan, kawalang-hiyaan, at kawalang-purihan na matatagpuang nakaupo sa pinakamakapangyarihang upuan sa lamesa at sa gobyerno.

Sana naman maisip (kung nagiisip man ang mga may kapangyarihan) na sa dinami-daming problema sa sektor ng edukasyon ay hindi masosolusyonan ng karahasan ang mga ito. Bakit ba sa lahat ng pagkakataon ay pilit sinisingit ng mga matatanda ang karahasan at pagiging bayolente?

Pero ang lahat nang ito ay mayroong katapusan din. Hindi nagbabago ang lipunan sa isang araw o gabi lamang; ito ay hinuhulma ng bawat rebolusyonaryong lumalaban sa katiwalian at pang-aabuso. Sa pamamagitan ng papel, panulat, placards, maka-sining na bidyo at tugtugin, at iba pang midyum upang wakasan ang ating kulturang pumapatay rin sa atin.

Ang nakaraan ay lumipas na. Ang pagkatalo noon ay hindi malilimutan, bagkus gagamitin itong panggatong sa lumiliyab na apoy para pagserbisyuhan ang masa, dahil sa kasalukuyan, ang masa at ang kapwa masa niya nalang ang magtutulungan upang palutangin ang bangka.

Patawad sa mga magulang kong nagpalaki sa akin dahil hindi ako ang pinapangarap ‘nyo. Isa lamang akong manunulat na lubos ang galit sa mga taong hindi maka-tao at hindi ang hinahangad ‘nyong bulag na susunod sa mga sinasabi ‘nyo. Patawad rin sa mga kapwa kabataan ko dahil kailangan na naman nating magdusa bago makaramdam ng kaginhawaan. Nakapanghihina lang minsan dahil nabubuhay tayo para sa kasalukuyan at hindi sa hinaharap, na dapat ay puno ng masasayang aspirasyon para sa atin at sa ating bayan – ngayon ay napalitan na ng kalokohan, nepotismo, at gobyernong mala-family business. – Rappler.com

Isaac Gonzales is a student scholar, proudly writing as a campus journalist for seven years and counting.