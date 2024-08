[Free to Disagree] Senator Urge

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

May urge akong batuhin ng tsinelas si Senator Robin Padilla. Di tulad niya, na “30 minutes na mabaliw-baliw” sa urge niyang makipag-sex, ilang araw na ang urge ko na tsinelasin siya. Kadalasan naiisip ko sa batok siya tatamaan ng tsinelas. Nguni’t kung makakatulong, tawagin lang niya ako kapag may urge siya at itututok ko ang tsinelas sa ibang parte ng kanyang katawan. Kapag natamaan ang parte ng kanyang katawan na iniisip ko, malamang ay tapos na ang urge niya.

Ito ang mungkahi kong solusyon sa kanyang “problema” na hirap na hirap ang isang lalaking tulad niya kapag siya ay may “urge” makipag-sex, pero ayaw ng asawa. Ayoko kasing humantong sa marital rape ang urge ni Senator. Yes po, mga mahal na mambabasa, puwede pa rin kayong kasuhan ng rape kahit ng asawa po ninyo kung pilitin ninyong makipagtalik. Kaya huwag po ninyong isipin na binabastos ko si Senator. Di ako tulad ng mga macho na wala nang ginawa maliban sa punahin at pag-usapan ang maselang parte ng katawan ng mga babae. Nababanggit ko lang naman ang mga maselang parte ng Senador dahil handa kong gawin ang lahat, hanggang banatan nang mild ang parte na ito, para sa ikabubuti ni Senator Robin.

Para sa mga hindi nakakaalam sa usaping ito, panoorin na lamang ang kalat na kalat na video o basahin na lamang ang report ng Rappler.

‘Kakaibang urge’

Tanong ni Padilla kay Attorney Lorna Kapunan, na resource person sa hearing ng kanyang committee: Kapag may “kakaibang urge” ang lalaki, at nandiyan ang asawa “to serve,” ano ang gagawin niya kung ayaw ng asawa? Sa sagot ni Attorney Kapunan na mag-counseling, ang reaksiyon ni Padilla ay, “Matagal ’yon.” Agree ako na matagal ang counseling. Kaya para agad matapos ang urge, batuhan ng tsinelas ang dapat. I volunteer! I will save you from your urges, Senator!

Ngunit sang-ayon din ako kay Attorney Kapunan na kailangang mag-counseling si Padilla. Resource person si Attorney Kapunan tungkol sa sexual harassment sa entertainment industry. Kagulat-gulat na inilabas ni Senator Robin ang tungkol sa “urge” niya. Mukhang nababahala talaga ang Senador tungkol dito. Pero hindi abogado ang tamang propesyonal na tanungin tungkol dito; sikolohista ang kailangan. Mukhang URGEntly needed ang counseling dahil inilalabas niya ang kanyang damdamin sa maling okasyon.

Serve me

Ayon pa kay Padilla, normal lang daw na pagsilbihan ng asawang babae ang asawang lalaki. Hindi niya alam na tinanggal na sa batas ang “obedience” ng wife sa husband at ipinalit na ang “mutual respect.” Tila wala na siyang masabi nang malaman niya na dalawang dekada na ang nakalipas simula nang mapalitan ang batas.

Gawin nating simple para kay Senator Robin: Hindi na po “normal” na ang asawang babae ay pagsisilbihan ka at susunod na lang sa gusto mo. Para lang po ’yan sa mga ignoranteng tao na hindi nakakaintindi ng pantay na karapatan ng mga babae. Pantay ang karapatan ng bawat isa. Rape ang tawag kapag ang isang panig ay hindi sang-ayon. Common sense lang na hindi kapantay ang karapatan ng isa kung puwede siyang pilitin.

Ngunit ikaw, Senador Robin, ay nangako na pagsisilbihan ang mamamayang Pilipino. Pilipino po ako. Pagsilbihan mo ako, please? Baliw-baliw na ako sa urge na tsinelasin ka. Puwede? No? Paano ko malalaman na ayaw mo talaga? Baka naman pakipot ka lang. Gusto mong magsilbi, di ba? Kapag hindi ka kasi pumayag, baka mangaliwa ako at iboto na lang ang ibang tao.

Seryoso

Sige na nga, magiging seryoso na ako. Sabi rin ng marami, kailangang malalim kang mag-isip bago mo maintindihan ang tinatawag sa Ingles na “satire” o ’yung pabirong panunuya. Kaya diretsong usapan na.

Senator Robin, lahat tayo ay may urges. Pero hindi tayo hayop. Ang pagkakaiba natin sa hayop ay mayroon tayong kapasidad na pangibabawan ang ating urges para sa ikabubuti ng mga mahal sa buhay, pamilya, lipunan. Urge po ng sinuman na magtago kapag nalagay sa peligro, ngunit pinangingibabawan ng bawat sundalo ang takot upang ipagtanggol ang bayan. Urge po ng tao na kumain kapag gutom, ngunit ilan na pong magulang ang pinapangibabawan ang sariling gutom upang makakain din ang kanilang anak? Ilang magulang ang pangingibabawan ang sariling pangangailangan upang maisampa ang pangangailangan ng mga anak? Hindi po ba tinatawag na mapang-abuso ang mga magulang na inuuna ang sarili? Sa larangang seksuwal, ganun din. Nang-aabuso ka kung sariling kaganapan mo lang ang inaatupag mo.

So you see, sir? Kung ayaw, ayaw. No is no. Huwag kang mapilit. Kahit pumayag ’yan dahil sa pamimilit mo, di ibig sabihin ay gusto niya talaga.

Mr. Senator, kung gusto nino man na maging mabuting tao, panahon nang baguhin ang kaisipan na “normal” sa lalaki ang maging sunud-sunuran lang sa kanyang sexual “urge.” Ano, wala kayong ipinagkaiba sa hayop? Ganyan ang palagi kong naririnig sa mga lalaking rapist. At sana ay mawala na ang ganitong kaisipan. Lalaki kayo. Anong klaseng kahinaan ito na puwede na lang kayong mawala sa sarili na para na kayong asong ulol? Kung ganyang klaseng pagkalalaki ang ihaharap ninyo sa amin, di kayo dapat palabasin ng bahay para sa sarili ninyong kabutihan.

Ayan, nagalit na naman ako. Urge ko po talaga kayong tsinelasin dahil pautli-ulit na po kayong nagpapakita na wala kayong alam tungkol sa women’s rights. Pero maayos po akong tao. Matatag sa lahat ng pagsubok. Kagalang-galang na parang senador. Kontrolado ko po ang aking sarili. Pangingibabawan ko ang aking urge at iaalok ko sa inyo na turuan kayo tungkol sa women’s rights. Sinsero po ako. Anytime. – Rappler.com

Si Sylvia Estrada Claudio ay isang doktor ng medisina at doktor ng pilosopiya sa sikolohiya. Siya ay professor emerita ng Unibersidad ng Pilipinas, Diliman.