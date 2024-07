[OPINYON] Tungkol sa naging viral na social media conjecture

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Kailangan ko nang isulat ang tungkol sa pambihirang paksang ito.

Sige, isipin ’nyo nga, kailan huling nagkaroon ng viral post sa social media tungkol sa mathematics? I mean, iyong mathematics na hindi nakabatay sa presyo ng bigas, o sa liit ng suweldo ng karaniwang obrero kumpara sa kaniyang gastusin, o sa halaga ng pagkakautang ng bansa natin across regimes. O kung magkano kada araw ang nilustay mula sa daang milyong pisong intelligence fund, halimbawa.

Oo, matematika ang mga itong dapat unawain din natin, pero may uri ng mathematics na kamakailan ay nag-viral, pero ngayon ay tinanggal na ng mismong sumulat. Pero dahil nag-virtal, naglipana na rin ang kaniyang sulat sa mga sulok ng social media.

Isang nagpakilalang guro sa pampublikong paaralan sa lalawigan ng Quezon ang sumulat sa ating Pangulo. Ayon sa sulat ni Danny Calcaben, isang high school teacher, natuklasan na niya ang sagot sa dalawa sa pinakamatandang conjecture o problema ng matematika sa kasaysayan ng mundo: ang Goldbach’s conjecture at ang twin prime conjecture.

Ayon sa kaniyang liham, makatutulong sa cryptography ang kaniyang natuklasang formula na maaaring magpalakas sa “internet security” na kamakailan nga ay pansamantalang umabala sa marami sa atin.

Ang ikinababahala ng sumulat, na siyang dahilan mismo ng pagsulat, ay baka kopyahin o i-plagiarize ang kaniyang gawa para maangkin ng iba dahil, ayon sa kaniya, “such achievement would secure a lasting place in the history of mathematics.” Sino nga naman ang hindi gugustuhing maitala ang pangalan sa kasaysayan ng matematika?

Dahil marahil sa kawalan ng tiwala sa proseso ng academic conferences and journals, idagdag pa ang naglipanang credit-grabbing saanmang sektor at industriya, sinulatan niya ang Pangulo dahil sa paniniwalang ang suporta nito “could ensure that this discovery is both recognized and protected as an invaluable asset to [our] nation’s scientific legacy.”

Idinamay din ng letter-sender ang kalunos-lunos na kalagayan ng edukasyon ng ating bansa kung pagbabatayan ang resulta ng Programme for International Student Assessment o PISA, kung saan nangulelat ang bansa natin pagdating sa creative thinking. Ayon sa gurong mula sa San Narciso, Quezon, maaari raw maging “redeeming factor” ng bansa natin ang kaniyang natuklasan. Kung paano mare-redeem ng natuklasan niyang mathematical formula, hindi na niya tinalakay. Marami siyang hindi tinalakay sa kaniyang sulat.

Bukod sa pagsaling-pusa ko sa Math Olympiad noong high school sa Valenzuela at sa galing at diskarte sa pagbabadyet ng suweldo, at pagkukuwenta ng interes ng mga loan ko, wala akong malalim na kaalaman hinggil sa mathematical conjectures na diumano ay tinutugunan ni Calcaben matapos ang halos dalawang dekada. Sinubukan kong unawain ang Goldbach conjecture. Wa epek. Hanggang spelling lang ako ng “Goldbach.” Kaya hindi tungkol dito ang palalawigin ko.

From a marketing and communication standpoint, effective ang ginawa ni Calcaben na sulatan ang Pangulo at gawing public, thereby shareable, ang sulat niya. Nag-viral. Bago tanggalin, may mahigit 100,000 reax at mahigit 30,000 shares ang mismong sulat. Puwera pa ang usap-usapan sa X (formerly Twitter) at sa Reddit. Marami na rin naglabas ng kanilang pananaw, lalo na iyong nakakalaam hinggil sa proseso ng pagpapatunay sa isang natuklasang mathematical formula.

Kaya nga batay sa dami ng nag-share, mukhang marami ang nagkainteres bigla sa mathematics, at least sa loob pa lang ng tatlong araw. May matutuhan dapat ang Department of Education o DepEd sa sulat ni Calcaben kung paano patataasin ang interes ng sambayanan sa mathematics.

Marami sa mga komento ang masaya sa nangyari; proud sa tapang, malasakit, at talino ng guro. Mayroon din namang nagdududa at nagkokomento ng mga tamang gawin para mapatunayan ang kaniyang sinasabing mathematical formula. Hindi ko alam kung may isa o dalawa man lang sa mga nag-share o nag-comment ang may kapasidad unawain ang dalawang conjectures.

Habang isinusulat ko ito, katatapos lang ng Pangulo sa kaniyang ikatlong State of the Nation Address. Dagsa ang balita hinggil sa kaniyang sinabi at hindi sinabi. May nagpakalat ng pekeng video na nag-viral din to spoil the SONA party.

Marami na ang nagsuri sa veracity ng ulat ng Pangulo hinggil sa estado ng ating bansa. Kung mababalitaan naman ng Pangulo itong sulat ni Calcaben bukas o sa makalawa, lalo’t hindi siya abala, malamang ipapasa din niya ito sa Department of Science and Technology o sa UP Institute of Mathematics o sa kung anong ahensiyang may kinalaman sa proteksiyon ng copyright at patent. Last I heard, wala pang presidential adviser on mathematical affairs.

Ang conjecture ni Calcaben tungkol sa Goldbach conjecture, na-solve na raw niya. It’s all just a matter of protecting his findings sa mga magnanakaw at plagiarist o infringer o research supervisor o principal o kung anuman ang tawag sa mang-aangkin ng gawa ng iba sa loob at labas ng DepEd. And social media people rallied behind the teacher. Eh paano nga kung manakaw ang ideya? Paano kung angkinin ng iba?

Ang gustong mangyari ng ating math teacher, proteksiyonan at maibigay sa kaniya ang credit sakali mang — sana nga! — tama ang kaniyang ginawa. Kaya nga’t sabi niya sa dulo ng kaniyang sulat sa Pangulo, “I am humbly asking for your support to ensure that this discovery is protected and shared appropriately.” Natupad na ang “shared appropriately” kahit hindi pa napapatunayan ang kawastuhan ng kaniyang natuklasan. Isang araw, hindi ako magtataka kung magte-trending sa social media ang #ProtectTeacherDanny at #GoldbachConjectureNoMore.

Sa isang bansang dahop sa positibong pagkilala sa mundo, madaling pakalatin ang ganitong balita. Bakit nga naman hindi, kahit ba hindi maintindihan ng maraming nag-share ang conjecture, lalo na ang solution, ang mahalaga “such achievement would secure a lasting place in the history of mathematics.”

Kaakibat ng usaping ito ang tatlong puntong nais kong bigyan ng pansin. Una, ang isyu ni Calcaben sa pangambang manakaw ang kaniyang natuklasan. Sa isang mundong kaydali nang maglagay ng time stamp sa kahit anong ideya o likha, madaling mapatutunayan ni Calcaben na siya ang orihinal na may akda. Kung may modipikasyon sa kaniyang ideya, madali nang matutukoy kung nagmula ang orihinal na ideya sa kaniya.

Tutal ay nag-viral ang kaniyang liham, mas napapanahong isalang ni Calcaben ang kaniyang formula sa mas tamang platform: ang academic journal at kumperensiya. Ito ang aking ikalawang punto at palagay ko ay mas mabigat na isyu. Higit sa proteksiyon sa pagnanakaw ng gawa niya, ang mas mahirap ay ang patunayang tama ang ginawa. Hindi ito masosolusyonan ng reels sa socmed. O demo teaching. Mapapatunayan ito kapag sumailalim sa maraming pagsusuri ng mathematicians. Isailalim sa proseso. Ihanda sa puna o pintas at panlalait. O, malay natin, masigabong palakpakan.

Hindi ang mag-viral ni ang basbas ng Pangulo ang magde-determine ng kawastuhan ng kaniyang gawa. At sa isang highly technical na mundo ng matematika, you don’t call the shots kung paano patutunayang tama ang bunga ng pinagpuyatan mo. Noong gabing mag-viral ang sulat, sinubukan kong magbasa ng balita at article tungkol sa mga mathematician na nagpanukala ng sagot sa Goldbach conjecture. Hinanap ko rin kung may mga nauna nang artikulo si Calcaben sa mga journals. O kung naging awtoridad man lang siya sa alinmang usapin ng matematika, huwag na sa bansa, kahit sa rehiyon man lang. Wala akong nabasa maliban sa isang memo mula sa DepEd Division of Quezon.

Ikatlo at huling punto hinggil sa sulat ay ang kakayahan natin palaganapin ang kahit anong isyung magbibigay sa atin ng positibong pagkilala. Kapag nakakakita ng posibilidad ng #PinoyPride, umaatake tayo, sometimes to a fault.

Dahil isa tayo sa nangunguna sa pagkonsumo ng social media, gasgas na teknik na ng kahit sinong content creator ang Pinoy-baiting — ang lumikha ng content na either pumupuri o pumupuna sa ating kultura at sa mga kababayan natin para dagsain ang content at magkaroon na mataas na engagement para pagkakitaan.

Hindi ko maiwasang hindi maalala ang kababayan nating “nag-imbento” ng flourescent lamp, si Agapito Flores. Matagal na panahong naging bahagi siya ng kuwento ng kagalingan ng mga Filipino. Pinanghawakan ng marami hanggang sa magmistulang totoo. Huwag naman sanang maging bagong Agapito Flores si Calcaben.

Either may nakakubling henyo sa ladlaran ng DepEd o manipestasyon lang din talaga ito kung bakit tayo mahina sa kahit anong panukat ng karunungan at comprehension. At least consistent tayong mataas sa social media engagement that sometimes we take pride in it. — Rappler.com

Associate professor ng seminar in new media, writing for new media, at creative writing sa Faculty of Arts and Letters at sa Graduate School ng University of Santo Tomas si Joselito D. De Los Reyes, PhD. Siya rin ang program coordinator ng BA Creative Writing program ng nasabing unibersidad. Recipient siya ng 2020 Philippine Normal University Gawad Sulo for Eminent Alumni in the Field of Teacher Education.