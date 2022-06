[OPINYON] Saludo sa Batch 2022

Dahil panahon ng mga graduation, gusto kong saluduhan ang natatanging batch na magtatapos sa kolehiyo ngayong taon.



Una, dahil sila ang unang sumalang sa biyaya (o sumpa, depende sa pananaw mo) ng K to 12 Program. Ang batch na ito ang unang nagtamo ng karunungang hatid ng dagdag na dalawang taon ng basic education. Pero sa kabila nito, ang mga magulang nila ang unang nagbayad ng dagdag na matrikula, mga aklat, mga gastos sa perfomance tasks, at baon ng senior high school o SHS.

Dahil sila ang unang sumalang sa K to 12 Program, kaya sa kanila rin unang lumabas ang mga kakulangan ng programa mula sa pasilidad at kagamitan, implementasyon ng curriculum sa iba’t ibang tracks, hanggang sa mga gurong unang beses nagturo ng mga subjects na, sa totoo lang, ang karamihan ay hindi pa subject matter experts.



Maraming guro sa SHS ang galing sa industriya na kinailangang dagdagan ng kaalaman sa pedagogy. Mayroon namang galing sa junior high school na bihasa sa pedagogy pero kailangang punan ang kaalaman sa mismong subject ng SHS. Ang magtatapos na batch na ito rin ang unang nakarinig hinggil sa posibleng trabaho na tapos lamang ang technical-vocational track sa senior high school. Kumusta na kaya ang mga unang umasa? Magkano na kaya ang suweldo nila?



Ang mga sumunod na batches sa kanila, natural, ang nakinabang sa intervention at corrections sa masasabing rookie mistakes at birth pains sa implementation ng bagong curriculum. Dalawang taon silang, ehem, puwedeng sabihing independent o predictor variable na ang resulta ay nagamit para sa mga sumunod na batches ng senior high school. Pero hindi lang dahil dito kaya ako sumasaludo sa mga magtatapos ng kolehiyo ngayong 2022.

Sa matandang unibersidad sa Maynila na pinagtuturuan ko at sa maraming unibersidad sa buong kapuluan, binago rin ang mga curriculum sa kolehiyo kasabay ng pagbabago din sa curriculum ng basic education. Noong 2017, bago ang pagtatapos ng pioneer batch ng SHS, maraming binagong policies, standards, and guidelines buhat sa Commission on Higher Education para sa lahat halos ng programa sa kolehiyo sa buong bansa. Ayos lang ito, kailangan naman talagang umakma ang higher education sa nagbabagong panahon. Iyon nga lang, matapos ang rebisyon ng curriculum sa kolehiyo, ang sumalang dito ay ang mga ginigiliw kong batch 2022.

Noong unang taon ng pagpapatupad sa bagong college curriculum, maraming dagdag na training sa mga guro. Binago ang course plans at syllabus. Nagkaroon ng dagdag at pagbabawas sa general education subjects. Nagkaroon ng period of adjustments at sa lahat ng ito, naroon ang batch 2022.

Hindi pa man sila nakakakalahati ng buhay-estudyante sa campus, lalo ang mga unibersidad Metro Manila at Southern Tagalog, sumabog naman ang bulkang Taal. Naranasan ng mga ginigiliw kong mag-aaral ang una sa serye ng mahabaang trahedya. Sa unang pagkakataon, naranasan namin ang gumamit ng face mask panlaban sa abo. Pero dry-run pala iyon ng mas malalang pagkaubos ng face mask at alkohol dahil kinumutan ng pandemya ang mundo. Nakansela ang klase at nang magpatuloy, ang Batch 2022 ang unang magtatapos sa kolehiyong ang mayorya ng panahong ginugol ay nasa harap sila ng gadget at monitor.

Bilang tradisyonal na guro sa unibersidad, hindi pa man ako nagiging komportable sa binagong curriculum, puwersahang gumamit ako ng bagong platform ng pagtuturo: ang online learning management system na pinagagana ng ating third-world utility issue ng aandap-andap na internet.

Habang rumaragasa ang salot, naroon ang Batch 2022 na kinakatawan ng kanilang avatar sa virtual class. May magpapaalam na hindi muna papasok ni magpaparamdam, nagpositibo kasi ang mga magulang kaya kailangan nilang alagaan ang pamilya. May mga nagkasakit, may mga muling nahawa. May naulila. At may namaalam. Hindi ba’t may panahong ang laman lamang ng newsfeed natin ay mga larawan ng kandila?

May kailangang tumigil sa pag-aaral at magtrabaho. May mga pagkakataong alam kong marami sa kanila ang pagod ang diwa dahil sa maghapong pag-upo sa harap ng laptop. O pagdutdot sa gadget upang matugunan ang pangangailangan ng klase. At laging bago ang kanilang subject sa klase. Bago para sa aming guro, lalong bago para sa kanila. Tandaang sa sumunod na batch na lamang nagawa kong remedyuhan ang aking pagkukulang. Sa sumunod na batch ako nakaisip ng intervention na natutuhan ko nang unang ituro ang leksyon sa Batch 2022.

Una nilang dinanas ang K to 12 Program, ang binagong curriculum kasabay ng putok ng bulkan, pandemya, bagong learning platform, mga nangangapang propesor, hiwalayang Moira at Jason. Nangulila sila, inulila, napagod, nalungkot. Ngayon, sa kabila ng lahat ng patong-patong na health and safety protocols, sa wakas, hindi ba, dasurv ng Batch 2022 ang face-to-face na seremonya para makapagtapos? – Rappler.com

Associate professor ng seminar in new media, research, at creative writing sa Faculty of Arts and Letters at sa Graduate School ng University of Santo Tomas si Joselito D. De Los Reyes, Ph.D. Siya rin ang program coordinator ng BA Creative Writing program ng nasabing unibersidad. Recipient siya ng 2020 Philippine Normal University Gawad Sulo for Eminent Alumni in the Field of Teacher Education.