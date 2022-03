[OPINYON] Survey sa amin

Namamangha ako sa malaking pagitan ng takbo ng isip ng iilang nasa loob at pagkarami-raming nasa labas ng birtwal na bakuran ng unibersidad. Pero...may dapat pang pag-isipan. May dapat pang gawan ng paraan, may pasok man o wala.

May pasok pa ang karamihan sa mga unibersidad dito sa bansa. Binago ng pandemya at K to 12 Basic Education Program ang pagsisimula at pagwawakas ng bawat academic year sa maraming paaralan dito sa atin. Adjusted na ang nakasanayang term o semestral break na dati, some 5 years ago, ay nangyayari kapag nanlilisik ang tag-araw, Abril hanggang Mayo, noong panahong uubra pang tawaging summer vacation ang term break. Para lamang magpasukan muli pagdating ng Hunyo at salubungin ng masaganang tag-ulan at kanselasyon ng klase.



Nakaka-miss mag-abang ng deklarasyon ng walang pasok kapag maulan, kapag istranded na sa baha ang mga pobreng guro at mag-aaral. Ngayon, dahil online learning management system ang ipinatutupad ng karamihan, bihira na ang na-i-stranded. Puwede na ring dumalo sa klase habang nasa beach ang estudyante. Ang kalaban na lang ay mahinang internet at kung mawawalan ng serbisyo ng kuryente.

May pasok pa sa antigong unibersidad kung saan ako naghahasik ng karunungan hanggang matapos ang eleksiyon ngayong taon. Magbabakasyon sa Hunyo at Hulyo. Papasok uli sa pagsisimula ng bagong academic year sa unang linggo ng Agosto. Ibig sabihin, habang sinasalanta ng kampanya at tag-init ang bayan, nagkaklase kami. May engagement. Puwera pa ang tuloy-tuloy na extra-curricular activities ng mga estudyante na laging ginaganap online.

Bahagi ng mga gawain ng mag-aaral, hindi lamang sa matandang unibersidad kung saan ako nagtuturo, ang pagdaraos ng students-initiated voters’ education forum. Nakakalimang event na yata ang dinaluhan ko mula pa noong Enero. Nagsalita ako sa mga isyung may kinalaman sa silbi ng campus publication sa pag-impluwensiya sa public opinion, ang epekto ng mas agresibong pagpapakalat ng fake news sa kampanya, ang guro bilang social and political influencer, at ang mga dapat gawin upang maging makabuluhan ang social media engagement sa panahong mainit ang bangayan ng mga supporter ng bawat kandidato.

Hindi lamang sa mga forum abala ang mga mag-aaral sa unibersidad. Kaliwa’t kanan din ang pagdaraos nila ng mga online presidential survey sa kapwa nila mag-aaral.

Limitado ang demographics ng survey ng bawat unibersidad: pawang mga estudyante. Madaling ikahon ang edad: 18 hanggang 24. Nasa loob ng geopolitical location ng unibersidad ang lugar kung saan din nakatira ang mga mag-aaral kahit pa ginaganap ang klase online, so wala ang nakasanayang malakas sa kung saang rehiyon ang kandidato. Hindi gaya ng mga national survey na malinaw ang statistical treatment, straight-forward ang sa mga unibersidad kahit pa sabihing mas marami sa nakasanayang 2,400 respondents ng mga national survey.

Gumamit sila ng non-probability at probability statistical treatment na maaaring non-random na pagpili ng sampling o iyong kung sino lang gustong sumagot. Samantala, may ibang unibersidad na nagsagawa ng random sampling batay sa populasyon ng mag-aaral.



Wala rin ang bahagi kung sino ang second choice nilang kandidato. Walang factor ang social class na kinabibilangan. At karamihan, kung hindi man lahat ng survey sa unibersidad ay wala nang mangyayaring ikalawa o ikatlong survey upang mataya ang nagiging pagbabago sa voter’s preference. Umiinog ang tanong sa kung sino ang iboboto ngayong eleksiyon hanggang sa posisyon ng senador.

Malayo ang resulta ng mga national survey kung ihahambing sa naging resulta ng survey sa maraming unibersidad sa bansa. Lagi kong nakikitang nangunguna, nang may malaking agwat, si Leni Robredo. Topnotcher naman lagi sa Senado si Chel Diokno. Malayo ang resulta sa mga survey na kinokomisyon ng kung sino na nakatuon sa nationwide sampling and across demographics.

Ipinapakita pa nga ng mga national survey na ito ang preference ng Gen Z na kabaligtaran ng resulta ng mga survey sa unibersidad samantalang halos nasa iisang age group naman ang respondents.



Ano ang telling sa mga resultang ito? Maaaring may malaking agwat ang institusyong pang-akademya sa nangyayari sa labas ng confines ng (birtwal na) silid-aralan. Maaari ring isiping pinaniniwalaan ng karaniwan ang kampanya at disimpormasyon na dapat sana ay naiwawasto ng akademya. Kung minsan nga, nagiging instrumento pa ito ng ilang kandidato para palawigin ang elite divide ng nakapag-aral sa hindi. Gayunman, may dapat tayong matutuhan sa lahat ng ito.

May ilang mungkahi rin ako. Kung masigasig ang suporta ng mga mag-aaral ng unibersidad sa kanilang kandidato, kumbinsihin/kampanyahin ng mga mag-aaral ang kanilang magulang, kamag-anak, kaibigan, at mga kakilala na nasa labas ng immediate vicinity ng unibersidad. Magpaliwanag. Mangatwiran nang mahinahon upang hindi masaling ang kanilang fragile ego na dedicated na (sana ay pansamantala) sa kanilang kandidato.

Sa mga guro at administrador ng unibersidad gawing mas accessible at chewable (siyempre metaphorical ito) ang edukasyon. Hindi lang basta ang voter’s education. Palagay ko nga ay late na tayo sa pag-e-educate ng electorate. Dapat ginaganap ito kaalinsabay ng pagtuturo ng media and information literacy sa senior high school. Gawing halimbawa ang mga political statements at mga disimpormasyon bilang lunsaran ng pag-aaral ng discourse analysis at pragmatics.



Ipakalat bilang meme ang leksiyon, gawing nakakatawa at interesante ang leksiyon sa agham panlipunan, gamitin din ang platform kung saan minamangmang ang sambayanan, ang social media. Hindi lamang dapat maganap ang pagpapadaloy ng karunungan sa mga seminar na dinadaluhan para sa promotional points o pagpapa-renew ng PRC o Professional Regulation Commission license.

Dahil totoo, itong inaccessibility ng mga tradisyonal na aklat, journals, mga kumperensiya at forum ang naglalayo sa amin bilang guro sa pintig ng mabilis na nagbabagong lipunang umaasa sa dagsa ng impormasyon sa new media at talk shows at kumakanta ng roar.

Namamangha ako sa malaking pagitan ng takbo ng isip ng iilang nasa loob at pagkarami-raming nasa labas ng birtwal na bakuran ng unibersidad. Pero hindi lang dapat ako mamangha. May dapat pang pag-isipan. May dapat pang gawan ng paraan, may pasok man o wala.

Nagtuturo ng seminar in new media, pop culture, research, at creative writing sa Faculty of Arts and Letters, College of Education, at sa Graduate School ng University of Santo Tomas si Joselito D. De Los Reyes, Ph.D. Siya rin ang program coordinator ng BA Creative Writing program ng nasabing unibersidad. Recipient siya ng 2020 Philippine Normal University Gawad Sulo for Eminent Alumni in the Field of Teacher Education.