[Stakeout] Krimeng ‘tinitignan’ at ‘tinititigan’ ng pulis!

Walang duda, ang mga pulis – noon pa man at hanggang sa ngayon – ay may “tinitignan” at “tinititigan” sa paglutas sa mga krimeng kanilang ini-imbestigahan. Ang malaking kaibahan lang, noon ay marami pang matitinong imbestigador na may delikadesa, kaya’t umaabot pa sa korte ang mga kaso, nguni’t doon “naluluto” para pumabor sa nakaririwasa o maimpluwensyang akusado.

Kumpara sa ngayon na kahit nagdudumilat na ang mga ebidensiya – dulot ng mga makabagong gadget at teknolohiya – isang moro-morong imbestigasyon lamang ang nagaganap, at halatang pinagtatakpan ang mga kriminal, na sinasabing nabibilang sa mga may malalim na koneksyon sa maykapangyarihan.

Ang sisti, kapag ang krimen ay kagagawan ng isang mahirap, mabilis pa sa kidlat itong nalulutas. Nahuhuli agad ang suspek at diretso sa kulungan, kesehodang walang testigo at kahit na kapirot lang ang ebidensiya.

Hindi sa kumikiling ako sa mahihirap na kriminal, bagkus ay napupuna ko lang na tila sa kaso nila, nagiging “matitikas” at epektibo ang mga imbestigador, kumpara sa kaso ng mga maykaya! Di na ako babanggit ng sampol ng mga bagong kaso na ganito at baka kapusin ako sa espasyo!

Ito na lang pinakabago na pinag-usapan sa social media, at ang nagpakulo sa dugo ng maraming netizen ang tatalakayin ko. Kasama kasi ako sa mga bumubula ang bibig sa galit sa palpak na imbestigasyon ng Philippine National Police (PNP) sa kontrabersyal na kasong ito – ang isa sa mga sinasabi kong krimen na “tinititigan” ng mga pulis!

Viral video

Ang tinutukoy ko rito ay ang nag-viral na video nang pag-hit and run ng isang motorista kay Christian Floralde, ang security guard na nagmamando ng daloy ng trapiko sa intersection ng Julia Vargas at Saint Francis Street sa Brgy. Wack-Wack tatlong linggo na ang nakararaan.

Naospital si SG Floralde, samantalang tumakas ang nagmamaneho ng Toyota RAV 4 na may plakang NCO-3781. Ang matindi rito, sa loob ng halos 10 araw tila nganga ang mga nag-iimbestiga – walang silang maiharap at mapangalanang suspek sa kaso – sa kabila nang maraming saksi at mga ebidensiyang video mula sa mga cellphone ng mga tao sa paligid, at mga CCTV sa pangunahing kalsada, sa lugar na siguradong dinaanan ng patakas na suspek.

Sa totoo lang – napamura ako nang malakas habang pinanonood ang viral video nang pagsagasa kay SG Floralde. Pero sa loob-loob ko ng mga oras na iyon, hindi matatapos ang maghapon ay siguradong solve ang kaso.

Mali pala ang akala ko…malaki na pala ang pagkakaiba ng mga imbestigador noon at ngayon. Marami pang alagad ng batas noon na may pagpapahalaga sa imahe ng buong organisasyon ng pulis, samantalang sa ngayon ay tila ang bulsa at imahe lang ng pinagsisipsipang bossing ang inaalagaan nila!

Marami kasing testigo at ebidensiya sa pangyayaring ito – nag viral pa nga ang video sa social media – kaya’t para sa akin, napaka-inutil na lang ng mga imbestigador na hahawak sa kaso kapag ‘di agad nakilala at naaresto ang suspek.

Incompetent

‘Di lang ako ang nag-iisip ng ganito; ang mga beteranong imbestigador na nakausap ko ay sobrang inis sa itinatakbo ng imbestigasyon. Paulit-paulit nilang tinawag na “incompetent” ang mga may hawak sa kaso!

Kasi naman, sila noon, “stretch mark” lang ng gulong ng getaway vehicle na naiwan sa crime scene, sapat na para makilala agad ang nagda-drive ng sasakyan, ‘di pa nga uso mga CCTV noon.

Sa loob lamang ng limang araw na pagsubaybay ko sa kaso – pagtawag at text sa mga kilala kong imbestigador at intel operative – ay marami akong nakuhang mahalagang impormasyon na hindi ko naririnig o nababasa sa mga naglalabasang balita. Dahilan para kutuban ako na may nangyayaring “hokuspokus” sa imbestigasyon kaya malamang na walang makukulong na suspek.

Napansin ko rin na mas pursigido pa nga sa pag-iimbestiga sa kaso ang Land Transportation Office (LTO) – kumpara sa nagpapatumpik-tumpik na mga imbestigador ng PNP – matapos nitong mapanood ang viral video at maplakahan ang SUV sa insidente. Nagpadala agad ng “show cause order” sa may-ari ng naka-rehistrong sasakyan si LTO Intelligence and Investigation Chief Renante Melitante makaraan lamang ang isang araw.

Yun lang, nabalewala ang mga efforts na ito, lalo pa nga nang lumagpas na sa 72 hours (3 days) ang sinasabing pagtugis ng PNP sa suspek – paano kaya tinutugis ang isang suspek na di pa nakikita, natatanaw, o nakikilala pa? – na ang paniwala ng mga netizen ay siguradong mula sa maykaya at maimpluwensyang pamilya.

Aba’y malaki ang tama ng ating mga netizen! Noon pa naman kasi ay ginagawa na rin yan ng mga imbestigador – upang matulungan ang isang suspek sa kaso, lalo na kung ito ay “pakiusap” ng opisyal – sinasadya nilang palagpasin ang 72 hours bago lumitaw ang suspek para magbigay ng kanyang statement.

Ang tawag dito ng mga pulis ay “inimbitahan” (invited for questioning) bilang isang “person of interest” sa krimeng kanilang hawak. Walang pag-arestong mangyayari bagkus magkakaroon na lang ng “direct filing” sa piskalya, at makaraan ang ilang araw o linggo, haharap sila sa “preliminary investigation” at doon malalaman kung masasampahan ng kaso ang maimpluwensyang suspek.

Ang palaging kabuntot nito ay “release for further investigation” ang suspek, habang ginagapang – gamit ay pera o pananakot – ng akusado ang complainant at mga testigo, para umareglo at ma-dismiss na agad ang kaso, sa unang paghaharap pa lamang sa husgado.

Press conference

Oh, ‘di ba, ganyang-ganyan halos ang senaryo sa kaso ni SG Floralde. Biglang lumitaw ang mag-amang Joel at Jose Antonio Sanvicente – may-ari ng SUV at ang suspek na nakasagasa sa SG – sa isang mabonggang press conference sa mismong headquarters ng PNP sa Camp Crame.

Ang malaking katanungan ko rito: “Na-brief kaya muna ng mga imbestigador si CPNP Vicente Danao, na ang mag-ama na ‘person of interest’ sa kaso ng sinagasaang SG ay kapwa may mga naging kaso na sa korte – yung tatay sa kaso ng pagbaril at napatay ng teenager sa harap ng isang bangko sa Katipunan Avenue sa Quezon City noong 1995, at ang magkakasunod na tatlong kaso naman ng ‘reckless driving’ noong 2010, 2015, at 2016 laban sa anak?”

Importante kasi ito upang “dumistansiya” si CPNP sa mag-amang suspek, para ‘di siya nagmukhang “apologist” ng mga ito sa press conference sa Crame, na ginanap eksaktong 14 na araw matapos ang pagsagasa kay SG Floralde na ikina-ospital nito ng ilang araw din.

Ayan tuloy, nabidyuhan ang kasamang babae ng mag-ama – ang nanay umano ng suspek – na nag-mano muna kay CPNP Danao bago mag-umpisa ang pulong balitaan. Aba’y sa tagal kong nag-cover sa Camp Crame, mula kay General Fidel V. Ramos hanggang kay General Allan Purisima, parang wala akong matandaan na may nalitratuhan o nabidyuhan na nagmanong suspek sa mga naging pinuno ng PC-INP at PNP sa isang press conference.

Ang muntik ko nang ikahulog sa aking upuan ay nang animo sinisisi pa ni CPNP Danao si SG Floralde nang ipahiwatig niyang nataranta lang ang driver dahil sa takot nito sa armadong sikyu!

Hayz…nakadidismayang senaryo ng isang presscon, na lalong nakasira sa imahe ng organisasyong halos naging tahanan ko na bilang mamamahayag sa loob ng tatlong dekada!

Nang matapos ang press conference, magkakasamang malayang lumabas para umuwi ang pamilya Sanvicente – tama po ang hula ko, walang pag-aaresto na magaganap.

Makaraan pa ang ilang araw ay nai-file rin ng PNP ang kasong “frustrated murder” at “abandonment of one’s own victim” sa piskalya ng Mandaluyong City, at makaraan naman limang araw ay ‘di naman sumipot sa “preliminary hearing” si SG Floralde na ayon sa kanyang abogado ay may sakit.

Para sa akin – masamang senyales ang ‘di pagdalo ni SJ Floralde sa “preliminary hearing” dahil pag nasundan pa ulit ito, mas sa malamang na madi-dismiss na ang kaso, dahil nagkaayusan na ang magkabilang panig.

Pero teka muna – may “naaresto” na rin nga pala ang mga imbestigador ng PNP, ang Toyota RAV 4 na may plakang NCO-3781 na nabidyuhang gumulong sa katawan ni SG Floralde. Paniguradong mai-impound ito sa Camp Crame, at malamang ay sa compound ng PNP-Highway Patrol Group (HPG), na tila isa ring lungga ng ilang abusadong operatiba sa kalsada! – Rappler.com

Dave M. Veridiano has been a police reporter for 30 years. He is a former senior news desk editor and currently writes a column for a daily tabloid.