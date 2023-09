[Stakeout] Paalam, ‘Zacky’ – batikang pulis ng Dekada ’80 at ’90 

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Saglit din akong natulala nang mabalitaan ko ang pagpanaw, nito lamang nakaraang linggo, nang hinahangaan at iginagalang kong batikang pulis na si Atty. Ruben “Zacky” Zacarias na nag-retirong Brigadier General ng Philippine National Police (PNP). Sikat siya sa sirkulo ng mga imbestigador dahil sa pagiging matinik na operatiba ng premier investigation arm ng PNP, ang Criminal Investigation Service (CIS) noong Dekada ’80, na naging Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) noong Dekada ’90.

Nguni’t sa kabila ng katotohanang siya ang opisyal ng pulis na nasa likod nang pagkakalutas ng malalaki at sensational crimes sa loob ng dalawang dekada ay nanatili siyang FACELESS, at sa tantiya ko pa nga, maging sa mga kasamahan ko sa Defense Press Corps (DPC) ay konti lang ang personal na kilala siya.

Sa kabila kasi ng kahusayan ni Col. Zacky sa paghuli at pag-neutralize sa mga syndicated crime groups, at maging sa paglutas ng mga sensational na krimen – noong panahon na ang buong organisasyon ng pulis ay nasa ilalim pa ng militar (Philippine Constabulary-Integrated National Police) – ay bihira siyang humaharap sa mga taga-media.

Camera-shy

Hindi siya mahilig magpa-interview…camera-shy ‘ika nga! Masyado siyang nakalubog at ayaw na ayaw niyang mababanggit sa mga news story ang kanyang pangalan. Walang kahilig-hilig sa publicity – pero, kuwidaw, kung magtrabaho naman siya ay todo! Magbanggit ka ng mga matitinding kaso sa loob ng Dekada ’80 at ’90 – nasisiguro ko na nakalubog sa naturang mga imbestigasyon ang pangalan ni Col. Zacky at ang buong team niya sa CIS at maging noong CIDG na ito.

Ganyan talaga kasi ang ugali ng mga matitinik na operatiba noon…trabaho muna ang una sa lahat, wala silang pakialam sa publicity dahil hindi nila ito trabaho – at kapag nagpilit ka na manghingi ng detalye, ingunguso nila sa’yo ay ang tanggapan ng Public Information Office (PIO) para doon ka kumuha ng balita hinggil sa tina-trabaho nila.

Mapalad akong reporter, hindi lang dahil nakilala ko si Col. Zacky, bagkus dahil sa pinagtiwalaan niya ako – basta tutupad lang ako sa usapan na walang banggitan ng kanyang pangalan at maging sinuman sa kanyang team – na nakasama sa lahat halos ng mga malalaki at kontrabersiyal na operations nila.

Kaya para lalo siyang magtiwala sa akin, tinulungan ko ang kanyang grupo sa nakita kong medyo kahinaan nila noon – ang technical surveillance gamit ang ilang makabago at murang gadget na galing lamang sa Raon Street, Quiapo, Maynila.

Nanghihiram lang kasi si Zacky sa PNP-Intelligence Group (IG) ng mga gadget na gamit na pang technical surveillance, na inaakala niyang napakamahal – pero sa tulong ng mga kaibigan kong technician sa Quiapo, nalaman kong may mga katapat pala na mura lang ang halaga ng mga gadget na ito na pareho lang ang function.

Kaya ng ipakita ko kay Zacky ang effectiveness ng mga ito – agad siyang nagpabili sa akin ng mga gadget na galing sa Raon at palihim naming inilagay sa maliit na kuwarto sa kanyang opisina sa Camp Crame. Sa tulong ng mga technician at lineman ng mga service provider noon na mahilig pumorma na ala “secret agent” – ay nabuo ang secret na “listening post” ng SOG-CIDG.

Siyempre, dahil may access na ako sa “listening post,” dito naman tuloy ako nakakukuha ng maraming scoop at exclusive na mga balitang lumabas sa mga pahayagan na aking pinagsusulatan bilang police at defense reporter noong Dekada ’80 at ’90.

Dedication

Sa aking palagay, mahirap mapantayan ang nakita kong katapatan, kasipagan, at dedikasyon sa tungkulin ni Col. Zacky, kumpara sa mga pulis natin sa ngayon na karamihan ay naka-sentro ang paninilbihan sa mga patron nilang opisyal, sa halip na sa taong bayan na dapat nilang paglingkuran ng buong katapatan.

Ni minsan ‘di ko kinakitaan man lang si Col. Zacky na bumigay sa “pressure” ng kahit sinong opisyal na mas nakatataas sa kanya. May mga pagkakataon kasi na may mga opisyal ng pulis na biglang nag-uutos na baguhin ang tono ng kanyang imbestigasyon, upang mapaboran ang pangunahing suspect sa krimen na nagkataon na “malakas” o “maykapit” sa mga sa “bossing” sa loob ng Camp Crame at Camp Aguinaldo.

May isa nga na asawa ng opisyal ng PNP na napahiya kay Zacky dahil ‘di niya ito pinagbigyan sa pag-arbor nito sa isang arestadong suspect na kaibigan niya. Sa sobrang galit – relieved agad sa puwesto niya si Zacky na tinawanan lang nito.

Ang ugali ni Zacky na ito ang palaging dahilan kaya sa halip na COMMENDATION ang matanggap niya sa paglutas sa malalaking krimen at paghuli sa mga kriminal na sangkot dito, ay makailang ulit siyang na-relieved sa puwesto at nalagay sa “floating status” – pero hindi niya naman ito ininda…sa halip ay ginamit niya ang mga libreng oras sa pag-aaral ng abugasya.

Ang magkakasunod at matatagal na pagka-relieved niya sa puwesto ang dahilan kung kaya siya painut-inot na nakapag-enrol at nakapagtapos ng LAW – hanggang maging isang ganap na abugado. Dito na siya tinawag na ATORNI ZACKY ng mga operatiba at ilang opisyal sa Camp Crame.

Nakatatawa nga eh tuwing maaalala ko kung paano maliitin ng isang Atorni General na pulis, si Zacky at ang kanyang dalawang tauhan, na sina Agent Vir Pablico ang Lt. Col Gil Meneses na mga law student na rin. Ang tinatawag ni Atorni General na tatlong itlog – itlog lang daw ang makukuhang grado ng mga ito – ay sabay-sabay na nakapasa sa Bar Exam at naging mas magaling na mga abugado at imbestigador kumpara sa kanya!

Attitude

May mga miyembro pa nga ng Sparrow Unit ng New People’s Army (NPA) na nag-ooperate dito sa Metro Manila ang naaresto ng team ni Zacky. Ang nakabibilib dito ay kung papaano niya napaamo ang mga ito hanggang sa maging mga ALPHA (asset sa operation) at sa katagalan ay naging mga regular member pa sila ng PNP.

Minsang pupunta kami sa firing range sa Camp Crame para mag-practice pumutok, niyaya ni Zacky na sumama sa amin ang naaresto nilang “sparrow” na nagpapakita naman ng malaking pasasalamat sa grupo ng SOG na tumatangkilik sa kanya.

Sa loob ng firing range, halatang ‘di mapakali ang karamihan sa mga tauhan ni Zacky – isa na ako sa kanila – sa bawat kilos ng “sparrow” lalo na ng abutan ito ni Zacky ng .45-caliber na automatic at sabihan ito na mag-practice pumutok!

May ngiti sa labi ang “sparrow” na kinuha ang baril at agad na pumutok sa target plates, habang halos walang humihinga sa mga tauhan ni Zacky. Wala namang masamang nangyari at simula nga noon ay nakita ko mismo ang malaking pagbabago sa ugali nito. Na recruit siya sa IG – sa rekomendasyon na rin ni Zacky – naging matinik na intel operative ito bago tuluyang naging regular na pulis!

Sa mga biglang operasyon para ma-solve ang isang pumutok na malaking kaso – palaging kailangan ang “cash money” para maumpisahan ang trabaho. Pero kadalasan ay walang pang-pondo kaya naka-tanga muna mga operatiba hanggang dumating ang panggastos…

Pero kay Zacky – ‘di pwede ang ganitong trabaho lalo pa’t alam niyang matutumbok agad nila ang solusyon sa kaso. Sa gitna ng meeting nila, isa-isang ipalalabas ni Zacky sa mga tauhan niya ang mga importanteng bagay sa katawan ng mga ito na pwedeng isangla muna. Ang napagsanglaan ay pagsasamahin para ang kabuuang halaga ay agad na magamit na panggastos sa team deployment para mag-follow up sa kaso.

Kapag nalutas na ang kaso – saka na lang si Zacky maniningil sa kanyang mga bossing, na magpapalabas naman agad ng budget dahil matagumpay naman ang imbestigasyon at follow-up operation sa trinabahong krimen.

Controversial crimes

Maraming kuwento hinggil sa mga malalaking krimen na nalutas ng grupo ni Col. Zacky, pero ang ilan sa mga ito, hindi commendation ang kanyang napala, bagkus ay paulit-ulit pa siyang na-relieved sa puwesto…mahirap kasi siyang pakiusapan lalo pa’t ang pakikialaman ay ang gumugulong na imbestigasyon sa hawak niyang malaking kaso o krimen!

Babahaginan ko kayo ng malalim na detalye ng ilan sa mga kabayanihan ito ni Atty Zacky – na sa halip na commendation ay pagkatanggal sa puwesto ang kanyang naging gantimpala – na personal kong natutukan ang mga pangyayari. Abangan n’yo ang huling bahagi ng artikulong ito! – Rappler.com