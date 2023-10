[Stakeout] Ruben Zacarias: Tatlong siklab, walang lagablab!

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Marami ang mga krimen na inimbistigahan ng batikang pulis na si Atty. Ruben A. Zacarias noong mga nakaraang dekada, pero ang gusto ko lamang i-share sa inyo ay ang tatlong malalaking krimen na sa halip na “commendation” ang nakuha ng ating matinik na imbestigador, pagka-relieved sa post at pagka-assigned sa floating status ang napala niya! Ika nga’y – “Tatlong siklab na mga kaso na ‘di man lang naglagablab sa damdamin ng mga tao!”

Don Pepe Oyson Case

Kalagitnaan ng Dekada ’80 – Pebrero 4, 1985 – nang biglang mawala si Tim Olivares, reporter ng tabloid na TEMPO, na kasama kong nagko-cover sa Southern Police District (SPD) police beat, bago ako ma-assign sa defense beat sa Camp Aguinaldo at Camp Crame. Reporter naman ako noon ng People’s Journal.

Tahimik ang media sa pagkawala ni Tim. Wala ni isang pahayagan – pati na mismo ang TEMPO na pinagsusulatan nito – ang nagpa-follow up sa pagkawala niya, na pinaniniwalaan ng marami “winala” ng isang malaking sindikado.

Pasok sa imbestigasyon ang grupo ni Zacky na noon ay isang Police Captain na hepe ng CIS-Special Investigation Branch (SIB). Hinawakan agad ng grupo ni Zacky ang Tim Olivares case, matapos kong iabot sa kanya ang sulat mula sa pamilya ni Tim na humihingi ng tulong na hanapin ang nawawalang reporter.

Hinihinala kasi ng pamilya na dinukot si Tim dahil sa isinulat niyang balita sa TEMPO hinggil sa smuggling activities ni Don Pepe Oyson sa mga coastal town sa Northern at Southern Luzon.

Malaki kasi ang duda ng pamilya ni Tim na ‘di na malulutas ang kaso dahil sa malawak na connection ni Don Pepe sa SPD na nakasasakop sa Makati Police, kaya minarapat nilang ilapit ang kaso sa CIS.

Walang sinayang na oras si Zacky, agad pinagana ang kanyang intelligence network, at makalipas lang ang ilang araw ay kinalabit niya ako, para samahan siya sa noon ay tinatawag pa na Muntinlupa Bilibid Prison.

Nagulat ako sa resulta ng ipinunta namin sa Bilibid – doon pala kasi manggagaling ang impormasyon na makalulutas agad sa kaso ng pagkawala ni Tim…na hinihinalang nakidnap at pinatay, habang papunta sa Makati Police Station upang maghanap ng maisusulat na balita.

Isa-isang pinagdadampot nina Zacky ang mga suspect na mga pulis at militar – na pinangalanan ng ALPHA (asset) ni Zacky na pinuntahan at kinausap niya sa loob ng Bilibid – na sinasabing mga “trusted aide” ng isang “generous” na big-time smuggling lord sa buong Luzon, na ang pangalan ay Don Pepe Oyson.

“Kumanta” ang tatlo sa mga naarestong suspect, na siyang naging batayan ng mga operatiba upang arestuhin na rin agad si Don Pepe, ang sinasabing “utak” ng pagkawala at pagpatay kay Tim!

Naaresto si Don Pepe ng team na pinamumunuan ni Lt. Vic Burgos, sa harapan mismo ng pag-aari nitong Amihan Night Club sa Roxas Boulevard, Pasay City. Agad sinampahan ng kaso ng lead investigator na si Agent Vir Pablico si Don Pepe at ang mga tauhan nito, upang maiwasan ang mga “maimpluwensiyang bulong” na galing sa ibang matataas na opisyal ng PC-INP.

Pero sa lakas ng koneksyon ng “smuggling lord” – sa halip na makalaboso ay sa isang pribadong room sa 7th floor ng Makati Medical Center (MMC) siya namalagi sa buong panahon na dinirinig sa korte ang kanyang kaso.

Sina Zacky naman at ang buo niyang team na trumabaho sa grupo ni Don Pepe Oyson ay nagkahiwa-hiwalay matapos na ma-relieved sa kanilang unit. Sinamantala ni Zacky ang libreng oras at nag-enroll siya sa kursong Law.

Napawalang-sala si Don Pepe – sinasabing nagpatuloy ito sa kanyang mga illegal na gawain, hindi lamang sa smuggling, bagkus nadagdag pa ito ng illegal na droga at illegal gambling. Noong Marso 17, 1990 napatay si Don Pepe sa loob ng van matapos umanong mang-agaw ng baril sa NBI agent na humuli sa kanya sa Cubao, Quezon City.

OPLAN Mother Pearl Case

Natatangi sa lahat ng imbestigasyon ang krimeng ito na trinabaho nina Zacky. Nagaganap kasi ito sa loob mismo ng isang opisina sa Camp Crame at ang biktima ay ang mga naulila ng mga pulis na nasawi sa serbisyo.

Ang mga tseke kasi para sa benipisyo ng mga naulila ay “ninanakaw” ng sindikado sa Finance Center sa Camp Crame.

May mga “ghost cops” din na ang suweldo ay direcho rin sa bulsa ng sindikado…parang untouchable ang sindikado!

Mas kawawa naman yung ibang mga biyuda, na sa kagustuhang makuha agad ang benipisyo ng kanilang nasawing asawa ay tinitiis ang pagsasamantala sa kanilang puri, ng mga barakong empleyado sa Finance Center na “lumalakad” ng mga papeles nilang hawak.

Matapos ang surveillance at technical operations sa sindikado, sakote agad ang pinuno nito na dala-dala pa ang mga tseke na may napakalaking halaga…

Pero ang siste, ‘di pa man nag-iinit ang puwit ng suspect sa investigation room ng CIS-NCR ay dumating ang “kaibigan” nito – si “Madama” na asawa ng isang Police General (PolGen) na taga-Camp Crame na may mataas na katungkulan – at inutusan nito si Zacky na pakawalan ang suspect at siya na raw ang bahala sa kaso.

Natural – talbog ang request ni “Madama” kay Col. Zacky na ikinasama ng loob nito…kaya ilang araw lang, relieved agad sa position si Zacky at inilipat sa floating status!

Hindi na masyadong affected dito si Col. Zacky dahil busy rin naman siya sa kanyang pag-aaral ng abugasya, na malapit-lapit na rin niyang matapos.

Kasabay nito, nagkaroon ng magkakasunod na kaso ng armored van robberies at hijacking ng mga cargo truck, sa iba’t ibang lugar sa Metro Manila. Worried dito PolGen at natataranta dahil masyadong nape-play up sa media ang mga krimeng nagaganap sa Metro Manila.

Kahit wala sa sirkulo si Zacky biglang lumutang ulit ang kanyang pangalan sa mga opisyal sa Camp Crame na apektado ang panunungkulan sa mga nagaganap na krimen.

Kailangan na bumuo ng isang task force na hahabol sa mga armored van robbers at mga hijackers ang pamunuan ng PNP kaya’t palihim ang aksyon ni PolGen. Ipinatawag niya si Zacky at ini-alok na pamunuan nito ang binubuo niyang Task Force laban sa mga notorious armored van robbers at hijackers na namamayagpag sa buong Metro Manila. Isasailalim ni PolGen ang Task Force sa kanyang opisina, bibigyan niya ito ng pondo upang makapag-operate ng todo…sa kundisyong lihim ito, walang maka-aalam lalo na kay Madama na naging dahilan ng pagkaka-relieved ni Zacky sa puwesto.

Agad na tinanggap ni Zacky ang trabaho at makaraan lang ang halos apat na buwan – 13 grupo ng mga armored van robbers at hijackers ang nahuling mga buhay ng naturang Task Force, bukod pa rito yung mga napatay dahil sa umano’y lumaban sa mga operatiba!

Mga Bahay-Pugo

Sa mga unang taon ng Dekada ’90 laganap ang kidnapping with ramson, na ang kalimitang nagiging biktima ay mga negosyanteng Chinese dito sa Metro Manila. Ang mga notorious na bank robbers na nagpapaputok agad sa loob ng mga bangko na kanilang pinapasok ay namamayagpag din.

Problemado ang bagong pamunuan ng PNP kaya’t kabi-kabila ang mga special team na nag-ooperate laban sa mga kriminal na ito na karamihan – ayon sa intelligence report ay “imported” pa sa Mindanao!

Kasama sa mga bagong task force ay ang Special Operations Group ng CIDG ni Col. Zacky na isa ng ganap na abugado. Ang dalawang matitinik din na tauhan niya – sina Agent Pablico at Lt. Col Meneses ay mga abugado na rin.

Kabi-kabila ang accomplishment ng SOG – paglutas sa mga sensational crime gaya ng pagpatay kay Col. James Rowe sa Jusmag sa Quezon City; paghuli sa ilang aktibong miyembro ng armadong grupo ng New People’s Army (NPA) at pag-neutralized sa iba pang syndicated crime groups – kaya’t lalong namayagpag ang pangalan ni Atty. Zacky sa mundo ng mga operatiba ng pulis at militar sa pagpasok ng Dekada ’90.

Sa mga huling taon ng Dekada ’90 aktibo sa anti-kidnapping operations ang grupo ni Atty. Zacky – may identified na sila na mga “safehouse” o kung tawagin ni Zacky kapag nag-uusap kami ay “bahay-pugo.”

“Bahay-pugo” kapag ito ay positibong pinagtataguan ng “kidnap victim” (pugo ang tawag dito) na naghihintay na lamang na mabayaran ng ramson ng pamilya nito.

Sa limang “safehouse” na under surveillance ng SOG – isa agad ang pinpointed na positibong may pugo sa loob. Dito gamit na gamit ang mga gadget na naka-set-up sa “listening post” sa opisina ni Zacky na katulong ako sa pag-install.

Batay sa monitoring, may “pugo” ang isang “safehouse” at may “ongoing negotiation for ransom” para makalaya ang biktima na anak ng isang negosyanteng may malaking book store sa Maynila.

Nakapag-submit na ng “advance briefing” si Zacky – sa mga bossing sa PNP – para sa rescue operation na gagawin ng kanyang team, bago niya napakinggan ang mga huling tape recorded conversation na nasagap sa kanilang listening post.

Medyo kinabahan siya – dahil parang nabosesan niya ang dalawang huling tumawag sa “landline” sa safehouse…boses na kilalang-kilala niya dahil madalas niyang kasama ang mga ito sa mga case briefing sa Camp Crame.

Hindi nagkabula ang masamang kutob ni Zacky dahil bago maisagawa ng kanyang grupo ang nakalatag nilang “rescue operation” – ay may nauna na sa kanila na nag-rescue operations, kasunod ang isang ng presscon sa Camp Crame…bidang-bida ang task force na ito!

Ramdam ko na may abnormal sa nangyaring “rescue operation” pero as usual – tinapik-tapik lang ako ni Zacky, na ang ibig sabihin ay manahimik na lang muna ako para sa aking sariling kaligtasan!

Ilang araw makaraan ang presscon sa naturang “rescue operations” – bumaba ang isang malutong na relieved order na galing sa itaas…kaya floating na naman si Zacky!

Inis Talo

Pero napansin ko na parang may “napuno na salop, at kailangan nang kalusin!” – at ‘di naman ako nagkamali – inis talo na talaga si Zacky kaya nag-file siya ng early retirement at nang maaprubahan, pumasok naman siya sa Department of Justice (DoJ) bilang isang Asst. Prosecutor, na ang kalimitang hawak na kaso ay mga galing sa PNP at AFP.

Masasabi ko na isang malaking kawalan noon sa PNP ang pag-alis ng isang opisyal na kagaya ni Zacky!

Pero kahit wala na si Zacky sa PNP, ang pagmamahal at respeto sa iniwan niyang organisasyon ay patuloy na namamayani pa rin sa kanyang damdamin. Madalas niyang tinutulungan at tinuturuan ang mga imbestigador ng PNP na may inihahain na kaso sa kanyang tanggapan. Ginagawa niya ito dahil ayaw niya na mapagtawanan ang organisasyong matagal niya ring naging tahanan.

Iniwan niya ang DOJ makaraan ang ilang taon, nang tanggapin niya ang trabaho bilang VP for Intelligence and Investigation ng isang malaking commercial bank sa bansa.

Dito ay muli niyang ipinamalas ang natatanging galing niya sa imbestigasyon, nang mapaghuhuli at madukomentuhan ng kanyang opisina ang buong operasyon ng noo’y nag-uumpisa pa lamang na sindikado ng mga cybercrime group sa bansa, na binubuo ng mga foreign nationals na dito na naninirahan kasama ang kanilang mga pamilya.

Ang mga dokumentong nabuo sa ginawang imbestigasyon nina Atty. Zacky ay hindi niya ipinagdamot sa mga anti-cybercrime operatives ng pamahalaan. Aniya: ”Nasisiguro ko na malaking tulong ito sa kanilang pakikipaglaban sa makabagong sindikadong ito nananalasa na sa buong mundo.”

Noong huli kaming magkakuwentuhan ni Zacky, bago siya magretiro sa naturang bangko, ipinakita niya sa akin ang kopya ng confidential documents, hinggil sa patuloy na lumalaking operasyon ng sindikado sa bansa, dahilan na rin sa pakikipagsabwatan ng ilang anti-cybercrime operatives ng NBI at PNP sa mga ito.

Isang malinaw na halimbawa niya ay ang naaresto nila na mga Nigerian national na agad nilang nai-turn over sa NBI at PNP – pero makaraan lang ang ilang linggo, lumilitaw na tuloy pa rin sa pambibiktima (pang-i-scam online) ang mga arestadong suspect – kahit na nakakulong pa ang mga ito,

Nakalulungkot ang kanyang biglang paglisan, pero sa isang banda, labis ang naging katuwaan ko nang malaman na ang labi ni Atty. Ruben A. Zacarias ay ihihimlay sa Libingan ng mga Bayani – na siya namang nararapat para sa kanya…para sa isang operatibang FACELESS sa kabila ng sangkatutak na kontribusyon sa peace and order at security ng ating bansa.

“Brig. Gen Zacky, ang simulain mo ay patuloy na magniningas!” – Rappler.com