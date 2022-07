‘Ka-i-internet mo ‘yan’

Dapat may genuine longing for information, knowledge, and wisdom ang sinumang nagnanais ng mas mataas na pag-aaral kahit na sumakit ang ulo ka-i-internet. Sa dami ng paghuhugutan ng kaalaman dapat magsuring mabuti.

Hindi lang naman ako siguro ang napagalitan ng nanay tungkol sa pagbabad sa panonood ng telebisyon dati. Aangal akong masakit ang ulo at sasabihin sa akin nang pagalit ng nanay ko, “Kapapanood mo ng TV ‘yan.” Baka nga. Dahil sa glare o dahil tungkol sa mga napanood kaya masakit ang ulo ko.



Matapos ang ilang dekada, naging linya na rin ng mga magulang ang sabihin sa anak, at least noong pre-pandemic na, “kaka-computer mo ‘yan” kung sumasakit ang ulo, nahihilo, o lumalabo ang mata ng bata. Nabago siyempre ang dynamics nang maging online ang klase dahil sa pandemya. Napilitang bumabad sa harap ng monitor ang mga estudyante at mga magulang na gumagawa ng assignment, este, tumutulong sa mga gawaing pampaaralan ng kanilang anak. Wala nang bilangan ng oras sa pagtutok sa glare ng monitor o sa nasasagap na disinformation.

Kaugnay nito, hindi rin mawawala ang kafe-“Facebook mo ‘yan!” o “Kayu-YouTube mo ‘yan!” O kati-TikTok. Ano ba naman kasi ang choice pa ng marami sa pagkalap ng impormasyon bukod sa internet? Hindi lahat ay may access sa aklat. O sa sinaunang magazine. Lalo sa pahayagan na lately, sa internet na rin lang lumulunsad.

Hindi ba’t madalas sa newsfeed ka na lang nakatitisod ng news item? Ang balita at mga programa sa telebisyon o radyo man ay maaari nang ma-access ngayon sa internet, real time. Puwede kang makinig sa balita habang pinagninilayan ang iche-checkout na item sa online stores.

Ganito, bukod kasi sa sakit ng ulo at problema sa paningin, ilang araw na akong nababahala sa mga nangyayari sa daigdig. Bagsak na bagsak ang ekonomiya ng Sri Lanka, tuloy ang digmaan sa Ukraine na nakaaapekto rin sa ating ekonomiya, nakaamba lagi ang panganib ng salot, may landmark cases ang hinatulan sa Estados Unidos, at iba pang equally important events.

Lahat ng update sa mga pangyayaring ito, nakukuha ko sa internet. Multiple sources. Alam ko ang maaasahang websites. Inaalam ko ang mga salik na nakaaapekto sa pangyayaring ito. Paano nagsimula halimbawa ang economic tailspin ng Sri Lanka at kung saan ito patungo? At kung ano ang epekto nito sa kabuuan ng daigdig? Ano ang epekto sa atin kung magtatagal pa ang giyera sa Ukraine?

Nasabi ko kanina sa asawa ko na medyo masakit ang ulo ko. At gaya ng nanay ko noon, sinabi niya: “ka-i-internet mo ‘yan.” Na totoo naman.

Saan ba kasi ako kukuha ng update? Maghihintay ba akong may malathalang aklat tungkol sa mga isyung sinusundan ko sa daigdig gaya ng nangyayari sa Sri Lanka at Ukraine? Dadalo ba ako sa academic conferences? Manonood ng TV at maghihintay sa late night news? Hindi. Nasa kamay ko – nasa kamay kong nakapatong sa keyboard ng laptop ko – ang walang hanggang balon ng impormasyon. Well, nasa kamay ko at sa trip ng mabagal na internet service provider namin.

Obligasyon ko sa sarili na hindi lamang dapat magpakadalubhasa sa mga paksa at subject na itinuturo ko sa unibersidad. Hindi lamang dapat ako nakatuon sa craft ng pagsulat. Dapat may malinaw rin itong lalamanin. May makatuwirang content ano man ang genre ng panulat. At lagi na, isinesermon ko sa klase, dapat may genuine longing for information, knowledge, and wisdom ang sinumang nagnanais ng mas mataas na pag-aaral tulad sa kolehiyo o sa graduate school kahit na sumakit ang ulo ka-i-internet. Sa dami ng paghuhugutan ng kaalaman dapat magsuring mabuti.

Bagong pangulo

Maiba ako. Habang binabasa ninyo ito, may iba nang pinuno ang ating pamahalaang pambansa. May nagtanong sa akin kung may inaasahan daw ba akong maganda sa pamahalaang ito. Ang sagot ko, natural, aasa pa rin ako na meron. Kailangang umasa. Nagbabayad ako ng buwis na gagastusin/lulustayin ng pamahalaan at kailangan kong masigurong may mabuting makakamit dito. Kaya aasa ako. Hindi libre ang umasa, malaking bahagi ng aking kinikita ang awtomatikong kinakaltas bilang buwis.

May bahagi ng mga binibili ko ang buwis na pantustos sa pagawain at suweldo ng mga politiko at naglilingkod sa bayan. Kaya dapat lang umasang may magandang mangyayari sa kanilang pamamahala. Bahagi ng pag-asang ito ang patuloy na pumuna sa makikita at malalaman kong hindi maganda.

Maiba uli ako. Katatapos lang ng ikatlong taon ng birtuwal na pagdaraos namin ng UST National Writers’ Workshop na pinangasiwaan ng UST Center for Creative Writing and Literary Studies (UST CCWLS). Ginanap ito noong nagdaang June 13 hanggang 22. Binabati ko ang mga nakatapos na writing fellow na sina Carla Mortel Baricaua at Jerwin Bilale Uy para sa maikling kuwento, Larissa Mae Suarez at Reil Benedict Obinque para naman sa short story.



Sina Jessie Raymundo, Karl Ren Lalas, at Cindel Ong naman ang para sa poetry, habang sina John Christopher DG Lubag at Nikki Mae Recto ang mga makata ng mga isinalang na tula. Para sa creative nonfiction, tinalakay ang mga akda nina Linus Van Plata, Hezekiah Louie Zaraspe, at L.A. Piluden, samantalang sina Jason Federigan Pozon at Sherald Salamat naman para sa sanaysay. Sa dula, sina J.M. Gomez at Zarina Sarapuddin ang mga naging writing fellow.

Nakasama ko bilang panelista ang mga kapwa ko propesor ng panitikan at pagsulat sa Unibersidad ng Santo Tomas na sina Cristina Pantoja Hidalgo, ang direktor ng UST CCWLS, Assistant Director Ralph Semino Galán, Augusto Antonio Aguila, Ma. Ailil Alvarez, Mark Angeles, Paul Castillo, Nerisa del Carmen Guevara, Jose Mojica, Jennifer Ortuoste, Benedict Parfan, Chuckberry Pascual, at John Jack Wigley. Nagsilbing workshop director ang mamamahayag na si Lito Zulueta at workshop coordinator naman si Nicole Marfil-Burris.

Naging guest panelist namin sa nasabing pambansang workshop ang mga manunulat na si Jerry Gracio, kasama ang mga propesor ng Unibersidad ng Pilipinas na sina Victor Emmanuel Carmelo Nadera, Luna Sicat-Cleto, at ang bagong Pambansang alagad ng Sining sa Panitikan na si Gemino Abad. – Rappler.com

Associate professor ng seminar in new media, research, at creative writing sa Faculty of Arts and Letters at sa Graduate School ng University of Santo Tomas si Joselito D. De Los Reyes, Ph.D. Siya rin ang program coordinator ng BA Creative Writing program ng nasabing unibersidad. Recipient siya ng 2020 Philippine Normal University Gawad Sulo for Eminent Alumni in the Field of Teacher Education.