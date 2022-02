BOSES NG KALYE: Dapat pa bang alalahanin ang EDSA Revolution?

This video is part of a series that seeks to get a random pulse of sentiments on the ground during a particular period of time and in a particular place. It is by no means indicative of scientific trends among potential voters.

MANILA, Philippines – Ilang araw bago ang ika-36 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, umikot ang Rappler sa kalakhang Maynila upang kuhanin ang pulso ng ilang mga Pilipino ukol sa katanungang, “Dapat pa bang alalahanin ang EDSA Revolution?”

Mahalaga ang naging papel ng People Power dahil ito ang naging dahilan para mapatalsik sa puwesto ang diktador na si Ferdinand Marcos.

Sa pakikipag-kuwentuhan natin, ibinahagi ng ating mga kababayan ang kanilang pananaw sa pag-alaala sa mapayapang rebolusyon.

Panuorin ang buong bidyo. – Rappler.com