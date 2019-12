Please refresh this page for updates.

MANILA, Philippines – Some flights were canceled due to the approaching Tropical Storm Ursula (Phanfone), disrupting the plans of travelers heading to and from the provinces for the holidays.

Ursula is expected to make landfall in Eastern Visayas on Tuesday, December 24, Christmas Eve.

Check the list of canceled flights below.

PHILIPPINE AIRLINES

Tuesday, December 24

PR 2987 Manila-Tacloban

PR 2988 Tacloban-Manila

PR 2671 Clark-Calbayog

PR 2672 Calbayog-Clark

PR 2234 Cebu-Tacloban

PR 2235 Tacloban-Cebu

PR 2238 Cebu-Tacloban

PR 2239 Tacloban-Cebu

PR 2927 Cebu-Legazpi

PR 2928 Legazpi-Cebu

PR 2382 Cebu-Siargao

PR 2383 Siargao-Cebu

CEBU PACIFIC, CEBGO

Tuesday, December 24

5J 659 Manila-Tacloban, estimated time of departure (ETD) 11:45 am

5J 660 Tacloban-Manila, ETD 2 pm

5J 653 Manila-Tacloban, ETD 4:05 pm

5J 654 Tacloban-Manila, ETD 6:15 pm

5J 657 Manila-Tacloban, ETD 6:15 pm

5J 658 Tacloban-Manila, ETD 8:25 pm

DG 6577 Cebu-Tacloban, ETD 4:10 pm

DG 6578 Tacloban-Cebu, ETD 5:30 pm

– Rappler.com