[WATCH] Mga tula ng pag-ibig: Jaime Fabregas reads Buboy Aguay’s ‘Kun kasalan sa diyos’

The Bikolano poem tackles same-sex relationships against the backdrop of society and the Church

Veteran actor and member of Free the Artist Movement Jaime Fabregas reads the Bikolano poem Kun kasalan sa diyos by Buboy Aguay. The work tackles same-sex relationships against the backdrop of society and the Church. It echoes a common sentiment within the LGBTQ+ community: God taught queer folk how to love.

Born in Iriga City, Camarines Sur, Fabregas is a familiar face in Philippine cinema and television. Aside from his acting, he is also an award-winning musical scorer. An advocate of equality and human rights, he is vocal about his views on social media.

Aguay is a writer and director from Calabanga, Camarines Sur. He was given a Carlos Palanca Memorial Award for Literature in 2011.

Read the full text here:

Kun kasalan sa diyos

ni Buboy Aguay

kun kasalan sa diyos an mamuot saimo

dai ta ka dadarahon sa altar kan mga santo

o sa sakripisyohan kan mga

anito huli ta an arog kainin pagkamoot

maluhod sana sa ladawan kan

satuyang mga puso

iyan kun dai ka matatakot na dai magkomunyon

sa mga aldaw ni domingo

kun kasalan sa diyos an mamuot saimo

araaldaw akong mabuyboy

kan sakuyang kasalan sa kinaban

aakon an gabos na pinitensiya

tanganin an sakuyang kalag

mabalukat sa pagkakakadena saimo

kun igwa man nanggad na birtud nin siring

an kumpisal

kun kasalan sa diyos an mamuot saimo

dai ako magsasawa na maglaom asin maghalat

asin mag-apod sa diyos

na makakasabot

kan siring na pagkamoot

huli ta saimo ako masamba

asin mapamibi

huli ta aram kong madadangog mo

maski an mga tataramon

na dai masasambit kan sakon tingog

maski itong mga duyan-duyan kan sakuyang daghan

kun kasalan sa diyos an mamuot saimo

masatagulipdan an mga ribulto asin santo

sa mga bangging mahiluno kita

asin an satuyang mga pangadyi

para sa kadasaro kaya mataralikod

an mga iskapularyo, istampa

masusupog sa kabanalan tang duwa

mapalipod an mga anghel sa saindan mga pakpak

mapanguros, maantanda an kinaban

mantang kita nagtatalingkas

nagkakapakpak

sa mga panganoron kan ulunan

asin mga langit-langit kan tamong

na iyong nagkakasal satuya

sa bindesyon kan durupil na lanob

kun kasalan sa diyos an mamuot saimo

papasingon ko an mga pahina

sa mga libro nin kabanalan

na nagtutukdo nin pagkamoot

asin iaatang ko saimo

an mga pasing na pahina kan corinto

tanganing mapatutuohan ko saimo

na an diyos ninda

an nagtukdo sakuya

na kamotan ka nin bilog na pagkakasala

kun kasalan sa diyos an mamuot saimo

magigin mahamis para sakuya an lingawan gabos

kaysa magkasalang dai ka mamotan

huli ta matutumtom ako sa impyerno

mantang yaon pa sa kinaban

– Rappler.com

Special thanks to Buboy Aguay, Jaime Fabregas, and Free the Artist Movement.