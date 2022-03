[WATCH] #AtinAngPilipinas town hall: Kalikasan at pagbabago ng klima

Sumali sa town hall ngayong Marso 26, 2 pm at makibahagi sa talakayan tungkol sa kalikasan at pagbabagong klima, at iba pang pwedeng bigyan-pansin ng ating susunod na mga pinuno

Sa darating na eleksiyon, ano-anong plataporma tungkol sa kalikasan at pagbabago ng klima ang nais mong ipaglaban ng susunod na administrasyon?

Kabilang ang isyu na ito sa mga bagay na kailangan tugunan ng susunod na lider.

Kasunod ng mga panawagang ito para sa angkop na transisyon patungo sa renewable energy, likas-kayang pamamaraan ng transportasyon, pagtaguyod ng kilusang zero-waste, pagpapanatili ng biodiversity at kalikasan, pagtugon sa problema ng pagbabagong klima at pagkamit ng climate justice.

Ang desisyon na gagawin natin ngayong Mayo ay magsasaad ng kinabukasan ng bansa.

Alinsunod dito, kami sa MovePH at ang aming mga partner sa #PHVote at #CourageON: No Lockdown on Rights ay nag-organisa ng serye ng mga townhall o pulong. Tinatawag na #AtinAngPilipinas town hall, dito natin pag-uusapan ang mga iba’t-ibang isyu na hinaharap ng bansa at ang mga paninindigan ng mga kandidato sa pagkapangulo.

Bawat town hall ay tatalakayin ang isang tema mula sa 5-point agenda na nilikha ng mahigit 150 organisasyon na kabilang sa #PHVote at #CourageON coalitions. Saklaw dito ang kalusugan at pagtugon sa pandemya; kabuhayan at ekonomiya; edukasyon; kalikasan at pagbabago ng klima; kapayapaan, kaayusan, paggalang sa karapatang pantao. Layunin nitong tulungan ang mga botante na mas maunawaan kung sino ang dapat nilang iboto sa darating na halalan kung ang pagbabasehan ay ang mga importanteng isyu ng bansa.

Ang pang-apat na town hall, inorganisa ng MovePH, sa pakikipagtulungan ng UNESCO, at co-hosted ng Kalikasan, The Climate Reality Project Philippines, Philippine Movement for Climate Justice, LILAK, IBON Foundation, ay magaganap sa Marso 26, 2 pm. Tatalakayin dito ang kalikasan at pagbabago ng klima, at ano ang pwedeng bigyan-pansin ng ating susunod na mga pinuno.

Ang mga speaker sa #AtinAngPilipinas town hall – Kalikasan at pagbabago ng klima ay sina:

Mai Taqueban- Executive director ng Legal Rights and Natural Resources Center

Tony La Viña – Energy collaboratory director ng Manila Observatory

Mitzi Tan – Convenor ng Youth Advocates for Climate Action Philippines

Ano-anong mga isyung kalikasan at pagbabago ng klima ang gusto mong aksyunan ng susunod nating mga pinuno? Sumali sa town hall ngayong Marso 26, 2 pm. Lalabas ito sa Rappler at sa mga online pages ng mga partner nito.



Maari mo ring masundan ang unang town hall patungkol sa kalusugan at pagtugon sa pandemya rito. – Rappler.com