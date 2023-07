GABAY: Mga dapat malaman ng OFW tungkol sa DMW Mobile app

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

MANILA, Philippines – Inilunsad na ng Department of Migrant Workers (DMW) ang kanilang mobile app noong Hulyo 21 na naglalayong paramihin pa ang digital transactions ng overseas Filipino workers (OFWs).

Sa DMW Mobile app matatagpuan ang OFW Pass, ang digital alternative sa overseas employment certificate (OEC).

Libre ang pag-download sa app at libre din ang OFW Pass. Kapag mayroon nang active OFW Pass, hindi na kailangang pumila para lang kumuha ng OEC sa opisina ng DMW (na dating Philippine Overseas Employment Administration) at ang mga Philippine embassy o Migrant Workers Offices (na dating Philippine Overseas Labor Offices) sa bansang pinagtatrabahuan.

Narito ang mga ilang kailangang malaman ng mga OFW tungkol sa DMW Mobile app.

Maaari na bang gamitin ang app?

Sa ngayon, nasa pilot test run ang app sa Pilipinas at sa 10 bansa kung saan may pinakamaraming OFW:

Saudi Arabia

United Arab Emirates

Qatar

Hong Kong

Singapore

Malaysia

Oman

Taiwan

United Kingdom

Japan

Paano magkaroon ng OFW Pass?

I-download ang app sa Google Play Store o Apple App Store. “DMW Mobile App” ito sa Google, at “DMWMobile” naman sa Apple.

Sundan ang mga instructions para makapagrehistro at log in. Ihanda ang iyong passport.

Kapag tagumpay ang pagrehistro, magkakaroon ka ng Lifetime e-Registration Number (ERN). Makikita ito kapag pinindot ang “View OFW Pass” sa app.

Kailangang dumaan sa visa verification process upang maging active ang OFW Pass at magamit ito sa paglabas ng bansa.

Ano-ano ang mga tinatanggap na ID para sa visa verification?

Kapag nakagawa na ng OFW Pass, mayroong lalabas na notification na naghihikayat na kumpletuhin ang mga requirement upang maberika o verify ang visa.

Kung walang lumabas na notification, pumunta sa “requirements” na pahina ng app at pindutin ang “visa.”

Kailangang maghanda ng visa o ID sa bansang pinagtatrabahuan. Ito ang mga tinatanggap na ID, ayon sa DMW:

Saudi Arabia Visa ID card

United Arab Emirates Residence card

Qatar Residence permit Visa

Hong Kong ID card Permanent ID card

Singapore Employment card ID card

Malaysia ID card Permanent residence card

Oman ID card Residence card

Taiwan Alien resident card Residence card

United Kingdom Application registration card Residence permit visa

Japan ID card Mu number card Residence card Visa



Paano kung hindi ako maka-download ng app o makakuha ng OFW Pass?

Sa mga nakapag-download na ng app nitong Hulyo, may mga nagsasabing marami pang mga teknikal na isyung dapat ayusin ang app sa Google Play Store at Apple App Store.

Ilan sa mga naranasang problema ay ang mga sumusunod: hindi makapagrehistro, walang natatanggap na one-time PIN, hindi gumaganang log in details sa app ang successful login details sa desktop.

Nang inilunsad ang pilot noong July 21, sinabi ni Migrant Workers Secretary Susan Ople na pananatilihin pa rin ang pisikal na OEC sa ngayon.

“Just to avoid a panic situation and confusion, we are still maintaining the OEC at least for two months,” sabi ni Ople. (Upang makaiwas sa pagkataranta at pagkalito, magpapatuloy ang OEC nang hindi bababa sa dalawa pang buwan.)

Ibig sabihin nito, kung wala pang OFW Pass, maaari pa ring gamitin ang OEC sa airport kapag dumadaan sa Immigration. – Rappler.com