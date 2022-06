HINDI TOTOO: Ibinalita ng ABS-CBN na araw-araw mag-eeroplano si Sara Duterte mula Davao patungong Manila

Buod

Ang sabi-sabi: Ibinalita ng ABS-CBN na uuwing nakaeroplano sa Davao City si vice president-elect Sara Duterte araw-araw mula Manila.

Ibinalita ng ABS-CBN na uuwing nakaeroplano sa Davao City si vice president-elect Sara Duterte araw-araw mula Manila. Marka: HINDI TOTOO. Sumasang-ayon ang Rappler sa markang “Hindi Totoo” na nauna nang naibigay ng ABS-CBN para sa sabi-sabing ito.

HINDI TOTOO. Sumasang-ayon ang Rappler sa markang “Hindi Totoo” na nauna nang naibigay ng ABS-CBN para sa sabi-sabing ito. Ang katotohanan: Walang ibinalita ang ABS-CBN sa kahit anong platform na magpapabalik-balik si Sara Duterte araw-araw mula Davao patungong Manila sakay ng eroplano kapag naupo na siya bilang pangalawang pangulo.

Walang ibinalita ang ABS-CBN sa kahit anong platform na magpapabalik-balik si Sara Duterte araw-araw mula Davao patungong Manila sakay ng eroplano kapag naupo na siya bilang pangalawang pangulo. Bakit kailangang i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, umabot na sa mahigit 303 na reaksiyon, 57 na komento, at 3,956 na views ang post na naglalaman ng sabi-sabing ito sa YouTube.

Mga detalye

Ayon sa isang post noong Hunyo 19 sa YouTube channel “Streetwise with Takeru Miyamoto,” naglabas ng balita ang ABS-CBN na araw-araw uuwi sa Davao City nang nakaeroplano si vice president-elect Sara Duterte kapag nanunungkulan na sa Manila.

Hindi totoong ibinalita ito ng ABS-CBN.

Nilinaw ng ABS-CBN sa kanilang fact check na hindi nila ibinalita ang paratang ng lalaki sa video.

Tinutukoy ng lalaki sa video ang isang balita ng ABS-CBN tungkol sa plano ni Duterte na manatili sa Davao kapag naupo na siya sa puwesto. Walang sinabi sa report na mag-eeroplano si Duterte araw-araw.

“Actually hindi naman ako nagpapaalam sa kanila (Davaoeños) because I will continue on dito nakatira sa Davao City, but I only work in Metro Manila,” sabi ni Duterte sa interbiyu na ibinalita ng ABS-CBN. – Lorenz Pasion/Rappler.com kasama ni Ciara Annatu ng ABS-CBN Investigative & Research Group



