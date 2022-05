HINDI TOTOO: Angat Buhay NGO nagbabala sa mga turistang bibisita sa Pilipinas

Buod

Ang sabi-sabi: Nagbabala ang Angat Buhay nongovernmental organization sa mga nagbabalak na turista na hindi magandang bumisita sa Pilipinas.

Nagbabala ang Angat Buhay nongovernmental organization sa mga nagbabalak na turista na hindi magandang bumisita sa Pilipinas. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Hindi opisyal na Twitter account ng Angat Buhay NGO ni Vice President Leni Robredo ang @angatbuhayph.

Hindi opisyal na Twitter account ng Angat Buhay NGO ni Vice President Leni Robredo ang @angatbuhayph. Bakit kailangang i-fact-check: Kumakalat ang sabi-sabi sa social media matapos ianunsiyo ni Bise Presidente Leni Robredo ang pagbuo sa Angat Buhay non-government organization noong Mayo 13.

Mga detalye

Kumakalat sa Facebook ang isang tweet noong Mayo 22 ng Twitter user “@angatbuhayph” na nagbababala sa mga turista na huwag nang pumunta sa Pilipinas.

Makikita sa kumakalat na screenshot ng tweet ang linyang, “Warning to tourists: It’s no fun here in the Philippines do not visit!”

(Babala sa mga turista: Hindi masaya sa Pilipinas, huwag kayong bumisita.)

Hindi totoo na ang Angat Buhay NGO ni Vice President Leni Robredo ang naglabas ng tweet.

Hindi opisyal na Twitter account ng Angat Buhay nongovernmental organization ni Robredo ang Twitter user “@angatbuhayph.” Nang isulat ang fact check na ito, wala pang opisyal na Twitter account ang Angat Buhay NGO na inanunsiyo ang opisyal na social media accounts ni Robredo.

Inanunsiyo ni Bise Presidente Robredo ang pagbuo ng Angat Buhay nongovernmental organization sa kaniyang thanksgiving event sa Ateneo de Manila University sa Quezon City noong Mayo 13.

Sinabi ni Robredo sa thanksgiving event na ilulunsad ang Angat Buhay NGO sa Hulyo 1, isang araw matapos niyang bumaba sa puwesto bilang bise presidente.

Nilinaw ng opisyal na Facebook page ni Robredo sa isang post na sa kanilang page lamang magmumula ang kahit anong impormasyon tungkol sa Angat Buhay NGO.

“Maging mapanuri at huwag basta maniniwala sa mga haka-haka, mga kwento o unverified information na nakikita online. Maraming salamat po!” paalala ng post sa opisyal na Facebook page ni Robredo. – Lorenz Pasion/Rappler.com



Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.