KULANG SA KONTEKSTO: Si Marcos ang nagtatag ng MWSS

Buod

Ang sabi-sabi: Hindi dapat gumamit ng tubig ang mga nagrereklamo laban sa yumaong diktador na si Ferdinand Marcos, dahil siya ang nagpagawa ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS).

KULANG SA KONTEKSTO Ang katotohanan: Bagama’t inilikha ang MWSS sa ilalim ng Republic Act (RA) No. 6234 ng administrasyong Marcos, pinalitan lamang nito ang umiiral nang sistema sa patubig na National Waterworks and Sewerage Authority (NAWASA). Sa ilalim ng RA No. 6234, itinakda ang pag-alis sa NAWASA at paglipat ng mga rekord, ari-arian, kasangkapan, karapatan, obligasyon, at iba pang kaugnay na bagay mula sa nasabing korporasyon patungo sa MWSS.

Mga detalye

Pinasaringan ng isang paskil sa Facebook ang mga umano’y nagagalit sa yumaong diktador na si Ferdinand Marcos, ngunit patuloy namang gumagamit ng mga “ipinagawa” nito. Pahayag nito sa mga patuloy na namumuna sa diktador, “wag kayo gumamit ng tubig MWSS.”

Dagdag pa nito, “Kung galit kayo [i-boycott ninyo] lahat ng mga proyekto ni Marcos, ewan ko na lang kung mabuhay pa kayo.”

Kulang sa konteksto ang pahayag na ito.

Bagama’t nabuo ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) sa ilalim ng administrasyong Marcos, mayroon nang umiiral na sistema ng patubig at pinalitan lamang ng MWSS ang pangalan ng National Waterworks and Sewerage Authority (NAWASA).

Noong 1971, sa ilalim ng Republic Act. No. 6234, itinakda ang pag-alis sa NAWASA at paglipat ng mga rekord, ari-arian, kasangkapan, karapatan, obligasyon, at iba pang kaugnay na bagay mula sa nasabing korporasyon patungo sa MWSS.

Dekada ’90, sa paniniwala ng dating presidenteng Fidel Ramos na mas mainam na ipasa ang responsibilidad ng sistema ng patubig sa pribadong sektor, ipinasa ang Republic Act 8041, o “An Act to Address the National Water Crisis and For Other Purposes,” na siyang naging tulay sa tuluyang pagsasapribado ng MWSS. – Rochel Ellen Bernido/Rappler.com

