HINDI TOTOO: P10,000 ayuda mula kay Raffy Tulfo

Walang opisyal na anunsiyo mula sa kampo ni Tulfo tungkol sa pagbibigay ng ganitong ayuda. Hindi rin opisyal na pahina sa Facebook, at hindi konektado sa politiko, ang nagpaskil ng naturang kasinungalingan.

Buod

Ang sabi-sabi: Namamahagi ng P10,000 ayuda si senator-elect Raffy Tulfo.

Namamahagi ng P10,000 ayuda si senator-elect Raffy Tulfo. Marka: HINDI TOTOO. Sumasang-ayon ang Rappler sa markang “Hindi Totoo” na naunang nang ibinigay ng News5 sa kanilang fact check sa sabi-sabing ito.

Walang opisyal na anunsiyo mula sa kampo ni Tulfo tungkol sa pagbibigay ng ganitong ayuda. Hindi rin opisyal na pahina sa Facebook, at hindi konektado sa politiko, ang nagpaskil ng naturang kasinungalingan. Bakit kailangang i-fact-check: Ilang daan na ang nalinlang at nag-iwan ng kanilang mga personal na detalye sa mga komento sa Facebook post. Nang isulat ang fact check na ito, 451 na ang nagbigay ng reaksiyon, 312 na ang nagbahagi, at 217 na ang nagkomento sa nasabing kasinungalingan.

Mga detalye

Isang pahina sa Facebook ang nagkakalat na namamahagi raw ng P10,000 ayuda si senator-elect Raffy Tulfo.

Sa retratong kalakip ng paskil nito, makikita ang mukha ni Tulfo, habang mababasa naman ang mga katagang, “Senador Raffy Tulfo 10K Ayuda,” at “Message Kami Ngayon Salamat Sa Inyong Boto.” Inaanyayahan din ng awtor ang mga “nabigyan na” na patuloy pang ibahagi ang naturang paskil sa Facebook.

Kasinungalingan ito.

Walang opisyal na anunsiyo mula sa kampo ni Tulfo tungkol sa pagbibigay ng ganitong ayuda. Hindi rin opisyal na pahina sa Facebook ang “Bbm 31m Ayudamo,” at hindi rin konektado sa senator-elect ang nagpaskil ng naturang kasinungalingan.

Nitong Mayo 2022, binanggit ni Erwin Tulfo – nakababatang kapatid ni Raffy at itinalaga ni president-elect Ferdinand Marcos Jr. na kalihim ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) – ang posibilidad ng pamimigay ng P12,000 hanggang P14,000 lump-sum na ayuda bilang bahagi ng Pantawid Pamilya Pilipino Program. – Rochel Ellen Bernido/Rappler.com kasama ang News5

