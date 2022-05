HINDI TOTOO: Gagawing mall ang UP Diliman sa ilalim ni Marcos

Buod

Ang sabi-sabi: Gagawin ng administrasyon ni presumptive president Ferdinand Marcos Jr. na isang mall ang University of the Philippines Diliman campus. Ito’y matapos hikayatin ng UP Office of the Student Regent na magsagawa ng academic walkout ang mga estudyante nang manalo si Marcos sa eleksiyon 2022.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Walang ganitong pahayag ang kampo ni Marcos. Nagmula sa satire website na Adobo Chronicles ang istoryang gagawing mall ang UP Diliman.

Mga detalye

Isang post noong Mayo 23 ng Facebook page “Showbizdiariestv” ang nagsabi na gagawing isang mall ng administrasyon ni presumptive president Ferdinand Marcos Jr. ang University of the Philippines (UP) Diliman campus.

Ang desisyon daw ay inirekomenda ng transition team ni Marcos ilang oras matapos hikayatin ng UP Office of the Student Regent na magsawa ng academic walkout ang mga estudyante nang manalo si Marcos sa eleksiyon 2022.

Nakalagay sa caption ng post ang linyang, “UP Diliman gagawing biggest mall of the world”

Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang mahigit 62,900 reaksiyon, 6,900 komento, at 1,000,000 views ang post sa Facebook.

Hindi totoo na gagawing mall ang UP.

Ang istorya ay mula sa isang artikulo ng satire website na Adobo Chronicles. Hindi binanggit sa video na kinuha nito ang istorya mula sa Adobo Chronicles at pinalabas na totoo itong balita.

Wala ring inilalabas na pahayag ang kampo ni Marcos na katulad ng sabi-sabi.

Hindi rin posible ang agarang pagkuha at paggamit ng lupa na pagmamay-ari ng UP. Ayon sa Republic Act 9500 o mas kilala bilang “The University of the Philippines Charter of 2008,” dadaan sa Board of Regents ng University of the Philippines System ang lahat ng rekomendasyon na gamitin ang lupa na pagmamay-ari ng unibersidad.

Ipinagbabawal din ng nasabing batas na ipagbili ang kahit anong “real properties” ng UP kagaya ng lupain nito. Maaari lamang paupahan ng UP ang kanilang mga lupain gaya ng lease agreement ng Ayala Land Inc. at UP para sa pagpapatayo ng UP Town Center. – Lorenz Pasion/Rappler.com



Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.