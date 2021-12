HINDI TOTOO: Namigay sina Robredo at Pangilinan ng Lugaw Kits

Buod

Ang sabi-sabi: Namigay daw sina Bise Presidente Leni Robredo at Senador Kiko Pangilinan ng Lugaw Kits na naglalaman ng maliliit na pakete ng mga sangkap ng lugaw.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Ang volunteer group na Metro United Livelihood Initiatives Inc. (MULI) ang namigay ng Lugaw Kits na may pangalan nina Robredo at Pangilinan.

Ang volunteer group na Metro United Livelihood Initiatives Inc. (MULI) ang namigay ng Lugaw Kits na may pangalan nina Robredo at Pangilinan. Bakit kailangan i-fact-check: Mabilis na ikinalat ng iba’t ibang Facebook users ang sabi-sabing ito. Nang isulat ang fact-check na ito, mayroon nang mahigit 11,000 reaksiyon, 4,500 komento, at 21,000 shares ang post sa Facebook.

Mga detalye

Sinabi sa isang post noong Disyembre 5 na namigay sina Bise Presidente Leni Robredo at Senador Kiko Pangilinan ng “Lugaw Kits” o mga maliliit na pakete na naglalaman ng mga sangkap ng lugaw tulad ng bigas, patis, at bawang na eksakto para sa isang serving ng lugaw.

Nakalagay sa caption ang linyang, “Magbibigay nalang sila Leni at kiko ganyan pa..ginawa manlang Sana isang kilo.. lugaw daw para SA pamilya.”

Makikita sa larawan ang isang sachet ng bigas na may kasamang bawang at maliit na sachet ng patis. Isang card din na may nakalagay na “Leni-Kiko” ang nakadikit sa Lugaw Kits.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Nagmula ang mga Lugaw Kit sa volunteer group na Metro United Livelihood Initiatives Inc. (MULI) at hindi kay Robredo at Pangilinan.

Sinabi ng MULI sa isang text message sa Rappler na binili nila ang Lugaw Kits mula sa manufacturer na Cater King Food Corporation. Kinumpirma rin ng Cater King Food Corporation sa isang text message sa Rappler na bumili ang volunteer group na MULI ng Lugaw Kits sa kanila.

Sinabi ng MULI na sila rin ang gumawa ng mga Leni-Kiko cards sa mga Lugaw Kits na ipinamigay, na may permiso mula sa orihinal na artist na si Robert Alejandro.

Ayon sa MULI, sinimulan nila ang proyekto nang magbukas ang mga community pantry sa Metro Manila.

“When community pantries sprouted all over Metro Manila, many of us purchased these Lugaw Kits and donated them to several community pantries to help those in need. We also saw this as an opportunity to help the employees of the lugaw kits manufacturer keep their jobs,” sabi nila.

(Nang magbukas ang mga community pantry sa Metro Manila, bumili kami ng Lugaw Kits at ibinigay namin ang mga ito sa iba’t-ibang mga community pantry para sa mga nangangailangan. Nakita rin namin ito bilang isang pagkakataong matulungan ang mga empleyado ng manufacturer ng mga lugaw kits na mapanatili ang kanilang mga trabaho.)

Sinabi rin ng MULI na bagamat sila ang nagsimula ng proyekto, hindi nila kilala ang mga volunteer na namimigay ng Lugaw Kits dahil binibili ito ng mga volunteer sa kanilang grupo at ipinapamigay ng mga ito sa iba’t-ibang lugar.

“The Lugaw Kits are purchased from us by individuals, groups, families, and companies. We don’t personally know any of them, and have no control over what they do with or where they send the lugaw kits to,” paglilinaw ng MULI.

(Ang Lugaw Kits ay binibili sa amin ng mga indibiduwal, grupo, pamilya, at kompanya. Hindi namin sila personal na kilala at wala kaming kontrol sa kung ano ang gagawin nila sa mga ito at kung kanino nila ito ibibigay.)

“We are in no way connected to Team Leni Robredo, except for our shared goals for the country,” paglilinaw ng MULI. (Wala kaming anumang koneksyon sa Team Leni Robredo bukod sa aming iisang layunin para sa bansa.)

Walang mga post at report na nagpapatunay na kaugnay ang kampo ni Robredo at Pangilinan sa paggawa at pamamahagi ng Lugaw Kits.

Ayon sa MULI, ang pondo ng proyekto ay mula sa ambagan ng mga volunteer na sumusuporta kina Robredo at Pangilinan. – Lorenz Dantes Pasion/Rappler.com

Si Lorenz Dantes Pasion ay isang Rappler Intern. Ang fact-check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor. Basahin ito para sa karagdagang detalye tungkol sa internship program ng Rappler.

Magbahagi kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network. I-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.