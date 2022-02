HINDI TOTOO: Binanatan ng propesor si Robredo dahil sa paunang paghingi ng mga tanong

Buod

Ang sabi-sabi: Binanatan ni University of the Philippines professor “Carlita” Carlos si Leni Robredo sa isang interview dahil sa umano’y paunang paghingi nito ng mga tanong para sa SMNI Presidential Debate.

Binanatan ni University of the Philippines professor “Carlita” Carlos si Leni Robredo sa isang interview dahil sa umano’y paunang paghingi nito ng mga tanong para sa SMNI Presidential Debate. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Sa isang interview noong Oktubre 25, 2021, nagbigay ng pahayag si Professor Clarita Carlos tungkol sa mga kandidato na humihingi ng advanced questions bago pumayag magpa-interview, ngunit wala siyang tinukoy na kahit sino. Hindi rin ito kaugnay ng SMNI Presidential Debate dahil ang okasyon ay naganap nitong Pebrero 15, 2022, lamang.

Sa isang interview noong Oktubre 25, 2021, nagbigay ng pahayag si Professor Clarita Carlos tungkol sa mga kandidato na humihingi ng advanced questions bago pumayag magpa-interview, ngunit wala siyang tinukoy na kahit sino. Hindi rin ito kaugnay ng SMNI Presidential Debate dahil ang okasyon ay naganap nitong Pebrero 15, 2022, lamang. Bakit kailangan i-fact-check: Nang isulat ang fact-check na ito, mayroon nang mahigit 3,300 na reaksiyon, 471 komento, at 136,846 views ang video sa YouTube.

Mga detalye

Isang post ng YouTube channel na “Robin Sweet Showbiz” noong Pebrero 16 ang nagsasabing binanatan ni University of the Philippines professor “Carlita” Carlos si Bise Presidente Leni Robredo dahil humingi umano ito ng advanced questions bilang kondisyon sa pagdalo sa SMNI Presidential Debate.

Nakalagay sa caption ng video ang linyang “PROF. CARLITA BINANATAN SI LENI? DUWAG SA DEBATE!”



Makikita sa bidyo ang isang quote card ni Carlos habang nagsasalita ang brodkaster na si Anthony “Tunying” Taberna.

Nang isulat ang fact-check na ito, mayroon nang mahigit 3,300 na reaksiyon, 471 komento, at 136,846 views ang video sa YouTube.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.



Una, ang tamang pangalan ng propesor ay Clarita, at hindi Carlita.

Ang pahayag ni Carlos na ipinakita sa bidyo ay mula sa isang interview sa Sonshine Media Network International (SMNI) noong Oktubre 25, 2021. Walang binanggit si Carlos na sinomang presidential candidate sa kaniyang pahayag.

Sinabi ng UP professor ang pahayag para sa mga presidential candidate na humihingi ng advance questions sa media bago magpaunlak ng interview at hindi para sa SMNI Presidential Debate, na naganap nitong Pebrero 15, 2022, lamang.

Sinabi ni Carlos sa 10:58 timestamp ng interview ang linyang, “Huwag kayo magbibigay ng advanced questions, kasi ’yung mga iba diyan hindi magpapa-interview kapag walang advanced questions. Bakit ka mag-a-advance? Eh in a crisis situation may advanced question ba ’yung mga leaders? Hindi ah. So talagang ime-measure mo sa kaniya kung meron ka bang ulo o ’yung mga coaches mo lang ang may ulo na bubulong-bulong sa ‘yo sa bawat sentence na sasabihin mo, di ba?”

Hindi dumalo ang presidential candidates na sina Robredo at Isko Moreno sa nasabing presidential debate dahil sa conflict sa kanilang campaign schedule, habang sinabi naman nina Manny Pacquiao at Panfilo “Ping” Lacson na hindi sila dumalo dahil ang SMNI ay ang broadcasting arm ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Quiboloy.

Si Quiboloy ay kasama sa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation. Opisyal niyang inendoso na noong Pebrero 1 sina Davao City Mayor Sara Duterte, na tumatakbo sa pagkabise presidente, at ang anak ng diktador na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., na tumatakbo sa pagkapangulo. – Lorenz Pasion/Rappler.com

Magbahagi kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network. I-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.