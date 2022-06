HINDI TOTOO: Video ng kauna-unahang Pilipino na nahatulan ng death penalty

Buod

Ang sabi-sabi: Nakuhanan ng video ang kauna-unahang Pilipino na nahatulan ng death penalty sa bansa.

HINDI TOTOO. Ang katotohanan: Ang video sa post na naglalaman ng sabi-sabing ito ay nagmula sa pelikulang Deathrow na ginawa noong 2000 at pinagbidahan ng beteranong aktor na si Eddie Garcia.

Ang video sa post na naglalaman ng sabi-sabing ito ay nagmula sa pelikulang Deathrow na ginawa noong 2000 at pinagbidahan ng beteranong aktor na si Eddie Garcia. Bakit kailangang i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, umabot na sa mahigit 4,200 na komento, 137,000 na reaksiyon, at 16,000 na share ang post na naglalaman ng sabi-sabing ito sa Facebook.

Mga detalye

Mula Hunyo 16, kumakalat sa Facebook ang isang video ng umano’y kauna-unahang Pilipino na hinatulan ng death penalty sa Pilipinas.

Ipinapakita ng video ang isang lalaking nagdarasal habang inihahanda ng mga doktor, pari, at ibang opisyal ang umano’y lethal injection na gagamitin bilang paraan ng pagpatay.

Nang isulat ang fact check na ito, umabot na sa mahigit 264,000 na views, 16,000 na reaksiyon, at 1,600 na share ang post na naglalaman ng sabi-sabing ito sa Facebook.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Ang video sa post na naglalaman ng sabi-sabing ito ay nagmula sa pelikulang Deathrow na ginawa noong 2000 at pinagbidahan ng beteranong aktor na si Eddie Garcia.

Itinigil sa Pilipinas ang paghatol ng death penalty noong 1987, sa ilalim ng 1987 Konstitusyon. (BASAHIN: Why the death penalty is unnecessary, anti-poor, error-prone)

Noong 1993, ibinalik ang death penalty pagkatapos ng 23 na taon, at ang kauna-unahang Pilipino na nahatulan nito ay si Leo Echegaray dahil sa panggagahasa ng bata o child rape. Ginamitan siya ng lethal injection.

Walang kinalaman ang kasong ito sa video na naglalaman ng sabi-sabing ito, o ang pelikulang ito, na ginawa anim na taon pagkatapos ng kamatayan ni Echegaray. – Sofia Guanzon/Rappler.com

