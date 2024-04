PANOORIN: Pagbasa ni Patricia Evangelista mula sa ‘Some People Need Killing’

MANILA, Philippines – Isinulat ni Patricia Evangelista ang librong Some People Need Killing: A Memoir of Murder in My Country makaraan ang maraming taong pag-iimbestiga sa malawakang patayan sa ilalim ng war on drugs ni dating pangulong Rodrigo Duterte.

Aniya, hindi niya magagawa ang libro kung wala ang tiwala at permiso ng mga kapamilya ng mga biktima. Noong Lunes, Abril 8, humarap muli si Evangelista sa mga pamilya upang magbalik-tanaw sa mga at magbigay-pugay sa kanilang katapangan.

Sa pagtitipong inorganisa ng Respond and Break the Silence Against the Killings (RESBAK), binasa ni Evangelista ang isang bahagi ng kaniyang libro na isinalin sa Filipino ng makatang si Mikael de Lara Co.

Ginanap ito sa Payatas, Quezon City, kung saan maraming pinatay noong kasagsagan ng administrasyong Duterte.

“Iba po kasi na ikuwento ang istorya ng bansa natin sa ibang tao, pero importanteng ikuwento ito kung saan nangyari, sa mga taong kanino nangyari, para sa mga susunod na henerasyon, para hindi na mangyari ulit,” ayon kay Evangelista.

Lagpas 6,252 ang mga namatay sa kamay ng mga pulis sa war on drugs ni Duterte. Maaaring umabot hanggang 30,000 ang bilang na ito kung isasama ang mga biktima ng vigilante-style killings, ayon sa mga human rights groups.

Iniimbestigahan ng International Criminal Court ang malawakang pagpatay na ito. – Rappler.com