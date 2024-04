Targeted, turbo-charged disinformation: Mga banta ng AI sa mga halalan ngayong 2024

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

'What artificial intelligence allows an information warrior to do is have very targeted misinformation and to do that at scale, meaning, you do it to hundreds or thousands, maybe even millions of people,' saad ni Michael Chertoff, dating US Secretary of Homeland Security

Pinangangambahan ng maraming eksperto ang panganib sa paggamit ng artificial intelligence (AI) dulot ng maaaring epekto nito sa gaganaping mga pandaigdigang halalan ngayong taong 2024.

Ito, matapos bigyang-tuon ang papel ng AI sa integridad ng eleksyon, disimpormasyon, at banta sa pambansang demokrasya sa diskusyon ng Institute of Global Politics at Aspen Digital Summit noong ika-28 ng Marso, 2024.

“What I would say, in 2024, there will be fakes. Some will be deep, most will be shallow and the simplest manipulations will travel the furthest on the interest,” saad ni Clint Watts, pinuno ng Microsoft Threat Analysis Center.

Kasama sa sinusubaybayan ni Watts ang mga banta sa mga grupong may kinalaman sa gobyerno ng Russia, Iran, China, at iba pang mga bansa. Nagsagawa rin ang mga ito ng deep dive upang malaman kung paano ginagamit ng mga grupong ito ang AI para impluwensiyahan ang halalan.

Ibinahagi rin ni Watts ang manipulasyong bunga ng AI tulad ng deepfake robocall na gumagaya kay Joe Biden, Presidente ng Estados Unidos. Kinasangkapan din ang deepfake technology sa digmaan ng Russia at Ukraine gaya ng pekeng pagsuko ni Volodymyr Zelenskyy, Presidente ng Ukraine.

Hindi na bago ang paggamit ng manipuladong mga larawan at video tuwing halalan. Gayunpaman, kinababahala ng mga eksperto ang paggamit ng sopistikadong AI tools na kayang gumawa ng deepfakes na mas mura, madali, at mabilis gamitin sa pagpapakalat ng pekeng naratibo upang linlangin ang mga botante.

Pinasidhi ng generative AI ang deepfake technology – ang mukhang makatotohanan ngunit manipuladong content na nililikha ng mga AI algorithm na nagpapalabo sa pagitan ng totoo at pekeng pangyayari. Sa pamamagitan ng pagsasama, pagpapalit, at pagpapatong ng mga larawan at video clips, nalilikha ang “hyper-realistic synthetic media” o mga pekeng video o larawan na mukhang makatotohanan.

Madalas, ginagamit sa disimpormasyon ang maiiksing deepfake video dahil bukod sa mabilis itong magawa, ito rin ang higit na tinatangkilik ng manonood kumpara sa pagbabasa ng mga teksto, saad ni Watts.

Ayon kay Chertoff, nagiging mas epektibong armas ang AI dahil sa kakayahan nitong magpahina ng pambansang demokrasya at gamitin sa pandaraya sa sistema ng halalan.

“In a world in which we can’t trust anything and can’t believe in truth, we can’t have a democracy and that’s going to lead to a third consequence, which I think will be dangerous,” dagdag pa niya.

Banta sa pambansang demokrasya

Isa sa mga pinakamalaking problema ng Estados Unidos ang impunidad o kakulangan sa pagpapanagot ng mga maysala, ayon kay Maria Ressa, Nobel Peace Prize laureate at Rappler CEO. Aniya, kailangan ng mga tech company na magkaroon ng sariling regulasyon lalo na sa napakabilis na usad ng teknolohiya.

Sinuportahan naman ni Hillary Clinton, dating Secretary of State ng Estados Unidos ang mungkahi ni Ressa. Aniya, dumaragdag rin sa kakulangan ng regulasyon ng social media platforms ang mga negatibong content gaya ng “misogyny” sa pagtindi ng karahasan tungo sa kababaihan online.

“You’ve got to stop this reward for this kind of negative, virulent content which affects us across the board. It is particularly focused on women. The empowerment of misogyny, online has really caused so much fear and led to some violence against women who are willing to take a stand,” saad ni Clinton.

Bunsod ng mga banta sa demokrasya sa darating na halalan, nagbabala rin si Eric Schmidt, dating Google CEO, sa mga paraan ng mga algorithm na magpakalat ng mapanganib na content upang linlangin ang mga botante gamit ang emosyon.

“Emotion and powerful videos drive voting behavior, and the current social media companies are weaponizing that because [the companies] respond not to the content, but rather to the emotion,” ani Schmidt.

Kasama sa eleksyon ang paggamit ng emosyon para impluwensyahan ang mga botante. Maaaring magamit ang AI upang pagsamantalahan ang takot, galit, at pagkabahala ng mga tao sa lipunan at politika bilang instrumento upang hatiin at hikayatin ang mamamayan.

Gayunpaman, mungkahi ni Anna Makanju, bise-presidente ng Global Affairs, OpenAI na mahalaga ring tingnan ang potensyal ng AI na lumikha ng edukasyong mas aksesible at magbibigay kamalayan sa mamamayan–mga susing aspeto para sa tunay at masaganang demokrasya.

Nakaatang na responsibilidad

Ang kakulangan sa regulasyon at kontrol sa paggamit ng AI ang lalong nagbubukas ng espasyo para sa disimpormasyon. Upang matugunan, higit ang pangangailangan para sa papel ng mga tech company na tiyakin ang proteksyon ng mamamayan laban sa mga maling impormasyon at pekeng naratibo.

Sa hindi mapipigilang pag-unlad ng teknolohiya kasama ang AI, makabuluhan ang pakikipagtulungan bilang bahagi ng pagbabago para masiguro ang integridad ng halalan, ayon kay Makanju.

“I think it goes back to close collaboration with AI companies, social media companies, election officials, and civil society working together to address this problem and sharing those facts and sharing the knowledge,” ani Makanju. “This is a whole of society problem and no single actor is going to fully effectively solve it.”

Kasama sa mga kasalukuyang isinusulong ng mga tech company ang pagkakaroon ng watermark ng AI sa mga video, audio, at larawan upang malaman ang totoo sa hindi, ani Chertoff at Watts.

“There are integrations [of] watermarking that can be programmatically carried through on platforms, and ensuring robust and reliable encryption remains in place for people all over the world so their communications can’t be spied on by governments,” saad ni Watts.

Bukod sa paglalagay ng watermark, kailangan din ng sapat na edukasyon sa pagpapaunlad ng kritikal na pag-iisip at pagsusuri ng mamamayan tungkol sa katangian at wastong paggamit ng AI upang hindi mahulog sa bitag ng pekeng impormasyon.

“Our response needs to be similarly collaborative, national in scope, and focused on empowering citizens and partners all across every arena and sector–tech and beyond–to be a part of the pushback and the protection of our citizenry from this threat to our democracy,” paliwanag ni Jocelyn Benson, Secretary of State ng Michigan. – with reports from Angelica Paller/Rappler.com