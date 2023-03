[EDITORIAL] Mindoro oil spill: Black oil, black ocean, black conscience?

Nitong March 13, ibinalita ng Rappler na isang subsidiary ng San Miguel Shipping and Lighterage Corporation ang nag-charter ng MT Princess Empress na lumubog sa Oriental Mindoro at lumikha ng oil spill doon na ngayo’y banta sa higit tatlong probinsiya.

Nag-deny na nga ang sister company ng San Miguel Shipping na Petron na cargo nito ang “black oil” na mas mabagsik sa toxicity – pero nakabibingi ang katahimikan ng charterer na SL Harbor na pag-aari rin ni Ramon S. Ang kung ito nga ang nag-charter ng tanker.

Sabi ng editor ng Rappler na si Isagani De Castro sa kanyang opinion article: “Kung hindi SL Harbor Bulk Terminal Corp. ang charterer, siguro dapat ipaliwanag ni Ang bakit nanggaling ang MT Princess Empress sa SL Harbor Terminal, isang daungan na ino-operate ng subsidiary nito sa Limay, Bataan.”

Bakit mahalagang maging accountable ang nag-charter? Totoong hindi sinisingil ng danyos ang charterer sa ilalim ng mga umiiral na batas at tanging ang shipping company lang ang pinananagot.

Ito’y dahil ang tanker (na diumano ni-refit nang dalawang beses at hindi talaga ginawa para maging tanker) ay banta sa karagatan sa isa sa pinaka-biodiverse na lugar hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa buong mundo.

Umabot na kasi sa pampang ng Verde Island Passage ang langis. Ito ang lugar na may “highest concentration of coastal fishes, corals, crustaceans, mollusks, seagrasses, and mangroves.” Tahanan din ito ng “endangered and threatened species including the critically endangered hawksbill turtle, whale sharks, manta rays, dugongs, humphead wrasses, giant groupers, and giant clams.”

Sa katunayan, “Amazon of the Oceans” ang tawag sa lugar na ito. At ito ang dahilan bakit kahit US Coast Guard at US Air Force ay sumasaklolo na, ayon sa Department of National Defense.

Sana’y ipakita ng kumpanya ni RSA (ang palayaw ng business community kay Ang) ang matagal na nitong ipinagmamalaki: ang corporate social responsibilty. May tawag ang mga San Miguel companies dito: “Malasakit.” Pero, nasaan na?

Hindi man ito ang may-ari ng kompanya ng tanker, ito naman malamang ang may-ari ng langis na ngayo’y lumalason ng karagatan.

Lalo nang lumalaki ang responsibilidad ng may ari ng cargo dahil lumilitaw na maaring colorum ang MT Princess Empress. Hindi ba dapat ay nagsagawa ng due diligence ang may-ari ng 800,000 na cargo ng langis bago ito kinontrata?

The day the sea turned black – yan ang araw ng February 28. Halos isang buwan na ang lumubog na tanker sa ilalim ng dagat. Isang buwan na pero wala pa ring transparency at accountability. (So, ano ba ang bago, Pilipinas?)

Ang lalong masakit, malaking bahagi ng epekto ay naipapasa sa lokal – lokal na LGU ang magpapasan ng bigat ng social costs, at higit sa lahat, mga komunidad ang magpapasan ng hagupit sa kabuhayan at kalusugan.

Hitik sa salitang itim ang malungkot na yugto na ito sa kasaysayan: Pinaitim ng black oil ang karagatan, at walang pakialam ang malaking kumpanya na sa bandang huli ay mukhang maitim pala ang budhi. – Rappler.com