[New School] Mga beauty pageant sa harap ng modernong lipunan

Kamakailan lang ay pinili ng ilang bansa na huwag nang sumali sa Miss Universe Organization (MUO). Banggit na rason ng ilan ay hindi na tugma ang mga interes at layunin nila at ng MUO. Bagama’t maaari itong maiugnay sa bagong may-ari at mga pagbabagong kaakibat nito, hindi maikakaila na maaaring sumunod na umalis ang ibang natitirang bansa sa MUO. At sa pag-alis nila sa Miss Universe, gaano katagal bago magdesisyon ang lipunan na hindi na nila nakikita ang punto sa pagsali sa iba pang beauty pageant?

Malabo naman siguro ito mangyari sa Pilipinas. Parang hindi nawawala ang pageant fever sa isang bansa tulad ng Pilipinas kung saan halos lahat ng mamamayan, matanda man o bata, ay tumututok sa kanilang telebisyon tuwing mayroong nagaganap na pageant.

At hindi nakagugulat ang pagkahumaling ng mga Pilipino sa beauty pageants, sapagkat ang pageantry ay mayroong mayamang kasaysayan sa Pilipinas. Opisyal na nagsimula ang mga beauty pageant sa Pilipinas sa Manila Carnival noong panahon ng mga Amerikano bilang mahikayat na pumunta rito ang mga banyagang turista. Subalit bago pa magkaroon ng Manila Carnival ay mayroon nang Flores de Mayo at Santacruzan, ebidensya na matagal na at patuloy ang paghanga at pagpapahalaga ng Pilipino sa mga pageant.

Gayunpaman, hindi lihim na tayo, bilang isang lipunan, ay kasalukuyang naglo-lobby para sa higit na inclusivity at representasyon sa kung ano ang nakikita natin sa telebisyon. Hindi rin maikakaila na tila unti-unting nawawalan ng pwesto ang mga beauty pageant sa lipunang gusto nating likhain. Saan nga ba ang lugar nito sa mabilis na pagbabago ng mundo?

Hindi ito nangangahulugan na walang mga pagbabago na ginawa upang matugunan ang mga panawagan para sa pagpapabuti. Noong 2021, tinanggal ng Miss Universe Philippines ang requirement na ang tangkad ng isang kandidata ay dapat 5’4”. Ito ay nagbigay ng oportunidad sa mas marami pang babaeng nangangarap sumali rito. Higit pa rito, pinapayagan na rin lumahok sa Miss Universe ang mga ina, byuda, at may asawa.

Mapapansin din na sa kasalukuyan, nagsisimula nang mas maging focused ang mga pageant sa adbokasiya ng mga kandidata. Tulad ng naunang nabanggit, maraming tao ang tumututok sa mga ito. Dahil sa malawak nitong abot, isa itong magandang plataporma para sa mga mensahe tungkol sa mga isyu at adbokasiya.

Hindi maitatanggi ang mga pagsisikap ng mga organizer na panatilihing nakakasabay sa panahon ang mga patimpalak. Gayunpaman, sapat na ba ito? Oo at hindi.

Aminin man o hindi, sa huli, ang napapansin ng mga tao ay ang kung ano ang kumikislap at kumikinang. Sa mga kaswal na manunuod, ang beauty pageants ay tungkol at para lamang sa mga magagandang babaeng pinagpala rin ng katalinuhan. Marahil ito ay isang magandang pagkakataon upang mahasa ang mga kasanayan at bumuo ng adbokasiya, ngunit hanggang nananatili ang mga stereotype tungkol sa beauty ageant, patuloy itong nanganganib. Kung hindi mababago ang negatibong imahe ng beauty pageants sa masa, unti-unti itong mabubura sapagkat magmumukha itong walang lugar sa modernong lipunan. – Rappler.com

Si Iris Angelica Joven, 20, ay kasalukuyang nag-aaral ng Bachelor of Science in Biology, major in Medical Biology sa Pamantasang De La Salle. Habang ang karamihan sa kanyang mga interes ay nasa larangan ng agham, interesado rin siya sa ebolusyon ng fashion at beauty standards.