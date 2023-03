[New School] Isyung etikal ukol sa pag-clone ng alagang hayop

“Nami-miss ko na ang aking fur baby, parang gusto ko siya ipa-clone.”

Ang pagpanaw ng ating mga alagang hayop ay tunay na isa sa napakasakit na maaring mangyari sa mga fur parents. Naalala ko pa nga noong sumakabilang buhay ang aking aso, na nakasama ko higit isang dekada, parang gumuho ang aking realidad sa ideya na wala na siya.

Kaya aking naiintindihan na ang pagluluksa ay isang mabigat na pakiramdam na nagpapahabang sa atin na manabik sa isang bagay o nilalang na wala na. Ito ay patuloy na nagpapaalala sa atin ng ating mortalidad at kakaunting oras natin sa mundo. Sa karamihan, doon na nagtatapos ang karanasan na yun, subalit hindi ito ang kaso sa mga taong may kaya. Ang isa sa mga mekanismo ng pag-proseso ng pagdadalamhati na ginagawa ng mga taong may sapat na pera ay ang pag-clone ng kanilang mga alagang hayop.

Ang kahulugan ng pag-clone ay ang paggawa ng magkaparehong kopya. Habang ang isang naka-clone na hayop naman ay tumutukoy sa may magkaparehong gene mula sa donor na hayop.

Ang proseso ng komersyal na pag-clone ng hayop ay nagsisimula sa pagkuha ng DNA mula sa alagang hayop na iclo-clone; ito ay sa pamamagitan ng pag-biopsy ng tissue. Ang tissue na ito ay cryogenically na prene-preserba habang ang isang “surrogate” na hayop ay lilikha ng mga fertilized na mga embryo. Buburahin ang DNA sa mga itlog na iyon, at ang napreserbang DNA ng alagang hayop ay ang ipapalit. Ang mga binagong itlog o embryos ay itinatanim pabalik sa mga kahalili na hayop. Ang mga ito ay maaaring mabuntis at dalhin ang mga fertilized na mga itlog hanggang sa termino. Kung matagumpay ang prosesong ito, ang isang genetically identical na hayop ng inyong alaga ay maipapanganak.

Tandaan na ang pagiging “genetically identical” ay hindi ginagarantiyahan na ang hayop na ito ay magmumukha at kikilos nang eksakto tulad ng iyong orihinal na alagang hayop. Ang personalidad na gusto mo sa iyong alaga ay maaaring hindi makuha ng isang clone. Ang DNA lamang ang kanilang magkaparehas pero ang mga katangian at detalye sa lalabas na resulta ay wala pa ring kasiguraduhan.

Bukod pa rito, katulad ng proseso ng surrogacy sa mga tao, kadalasan kailangan ng ilang pagsubok upang matagumpay na makagawa ng fetus na mabubuhay hanggang sa huling termino. Nangangahulugan lamang ito na ang surrogate na hayop ay tiyak na sasailalim sa maraming pagbubuntis upang makagawa ng nais na resulta.

Hindi nakakagulat na ang paksang ito ay nagdudulot ng pagtatalo tungkol sa etika sa larangan ng biyolohiya. Isa sa mga tanong na kadalasan na binubunga nito ay kung makatwiran ba na i-clone ang mga hayop, lalo na na ayon sa mga mananaliksik ay mas mataas ang tyansa na magkaroon ng birth defects at karamdaman ang mga ito.

Ang isang beterinaryong si Dr. Katy Nelson ay nagsabi sa kanyang interbyu kay Deborah Feinstein at Marc Lewis ng Washington Top News, na hindi ibig sabihin na maaari mong i-clone ang iyong alagang hayop, ay nangangahulugan na dapat mo na itong gawin. Iginiit din niya na ang mga surrogate na hayop na ginagamit sa mga prosesong ito ay pinapanatiling hormonally supplemented, upang magawa nila ang mga embryo na kailangan.

Napakamahal din ang pamamaraang pag-clone. Ayon sa ViaGen Pets, isang kumpanya na nag-aalok ng ganitong uri ng serbisyo, ang kabuuang halaga ng pag-clone ng aso o pusa ay $50,000 (P2,759,000), na binabayaran sa dalawang pantay na installment. Samantala, para sa pag-clone ng kabayo, ito ay nasa $85,000 (₱4,690,300). Tandaan na ang kabuuang halaga ay maaaring sumailalim sa buwis sa pagbebenta ng Estado Unidos, at kung naaangkop, sisingilin ito sa may-ari bilang bahagi ng panghuling pagsingil.

Lubos kong nauunawaan kung bakit nais ng isang indibidwal na magkaroon ng pagkakataon na mai-clone ang kanilang namayapang alagang hayop, gayunpaman, dapat din isipin kung ito ba ay katumbas ng halaga ng gagastusing pera at ang mga posibleng panganib sa kalusugan ng nilalang na magagawa roon. Gusto mo ba talaga ng clone na walang kasiguraduhan na mag-aasal o magiging kamukha ng iyong alaga?

Ganap na katanggap-tanggap na pagluksaan natin ang ating mga alagang hayop sa sarili nating paraan. Isaisip lang natin na bago mo isaalang-alang ang paggastos ng lahat ng pera para sa proseso ng pag-clone, na may mga hayop diyan sa mga animal shelter na mas murang makukuha at nananabik na mahalin at mabigyan sila ng kanilang permanenteng tahanan. – Rappler.com

Si Maxine Tracy C. Tolentino, 21, ay kasalukuyang nag-aaral ng Batsilyer ng Agham sa Biyolohiya Pangunahin sa Biyolohiyang Medikal sa Pamantasang De La Salle. Bukod sa kanyang pagmamahal sa siyensya, itinataguyod din niya ang pagtigil sa karahasan laban sa kababaihan at mga bata, at ang pagsuporta sa pag-usbong ng mga karapatan ng tao at hayop.