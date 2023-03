[New School] Hazing: Ang madilim na bahagi ng mga fraternity sa Pilipinas

Maraming iba’t ibang grupo ng fraternity rito sa Pilipinas. Ang ilan sa mga kilala na grupo ay ang Tau Gamma Phi, Alpha Kappa Rho, Alpha Phi Omega, Siga Lambda Phi, at marami pang iba. Ayon sa saliksik ni Razel Resula, sa kabila ng ritwal at hazing na isinasagawa sa fraternity, marami pa rin ang mga sumasali sa mga ganitong uri ng organisasyon. Ang ilan sa mga nabanggit na dahilan sa pagsali ng mga estudyante ay ang mabuting dulot ng fraternity, tulad ng pagkakaroon ng kaibigan o kapatiran, lalo na sa kolehiyo kung saan malakas ang impluwensya ng peer pressure. Isa pang sinabi na magandang dulot ng frat ay ang pagkakaroon ng proteksyon sa sarili at pati na rin ang kasikatan sa eskwelahan.

Mayroong magagandang dulot ang frat, subalit huwag natin kaligtaan na mayroon din itong masasamang dulot na maaaring umabot sa kamatayan. Hindi na bago sa ating bansa ang balita patungkol sa pagkamatay na dulot ng hazing. Ang unang kaso sa Pilipinas na naitala ukol dito ay noong taong 1954; ang biktima ay kinilala na si Gonzalo Mariano Albert na miyembro ng Upsilon Sigma Phi. Sa kabuuan, nasa siyam na ang mga naitalang kaso ng pagkamatay dahil sa hazing mula sa taong 1954-2023. Ito ay ang mga kaso na naiulat lamang sa midya, kaya malaki rin ang posibilidad na mas mataas pa ang totoong bilang nito kung mayroong mga kaso na hindi umabot sa midya.

Ayon sa Republic Act No. 11053 (Anti-Hazing Act of 2018), mahigpit nang ipinagbabawal ang pagsasagawa ng hazing sa anumang uri ng fraternity sa kahit anong organisasyon, mapa eskwela man o hindi. Ang pinahihintulutan lamang ay ang mga initiation rites na may mga kaakibat na mga kahingian, tulad ng pagpasa ng written application sa mga awtoridad ng Pamantasan na hindi lalagpas sa pitong araw bago ang nasabing gawain. Ngunit sa kabila nitong batas na ipinatupad sa ating bansa, harap-harapan pa rin nating nakikita na hindi ito sapat dahil sa mga kaso ng pagkamatay sa hazing na nauulat hanggang ngayon.

Dahil dito, nais kong imungkahi na dapat ipagbawal na ng gobyerno ang hazing ng mga frat maging ang kanilang initiation rites sa ating bansa, at mas paghigpitin ng gobyerno ang implementasyon ng mga batas na ukol dito. Sang-ayon ako sa sinabi ng Public Attorneys Office chief na si Persida Acosta, “Ang i-abolish ‘yung fraternities na pumapatay at nakapatay, automatically terminated ang registration sa SEC.” Ito ay nararapat upang mabigyan ng leksyon ang mga frat, at ihinto na nila ang maling nakasanayan. Maaari namang bumuo ng samahan na hindi gumagamit ng dahas na nagdudulot ng pagkamatay ng ilan sa kanilang miyembro.

Hindi lingid sa aking kaalaman na mahirap ipagbawal ang pagbuo ng fraternity group sa ating bansa. Sabi nga ni Deputy Minority leader Rep. Bernadette Herrera-Dy, “We cannot generalize that all other organizations are bad because just one fraternity violated the anti-hazing law, because there are a lot of fraternities and sororities who really contribute to the welfare of our country.” Kaya ang aking mungkahi ay nakatuon lamang sa paghihigpit sa hazing at initiation rites upang hindi lubos na maapektuhan ang mga fraternity groups na hindi sangkot at naglalayon ng maganda para sa ating bansa.

Koneksyon. Proteksyon. Kaibigan. Kasikatan. Ito ay mga bagay na karaniwang inaasam ng nakararami, ngunit lagi nating tatandaan na dapat ay wala tayong inaapakan na tao at tayo ay patungo sa mabuting landas sa pag-abot natin sa mga bagay na ito. Alalahanin natin ang halaga ng buhay, hindi lamang ng ating sarili, kundi pati ang buhay ng iba. Sa halip na bumuo ng organisasyon na may dalang panganib, bakit hindi na lamang tayo bumuo ng organisasyon na nagsusulong ng magandang pamumuhay sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaisa? Ito ang tunay na ehemplo ng isang kapatiran. Kaya ako ay nananawagan sa ating gobyerno, maging sa ating komunidad, na tayo ay magtulungan upang matigil na ang maling gawain ng ibang mga kabataan. – Rappler.com

Si Jan Carlo Eustaquio, 20, ay kasalukuyang nag-aaral ng Bachelor of Science in Human Biology sa Pamantasang De La Salle. Siya ay kasalukuyang nasa ikalawang taon ng kolehiyo na naglalayon maging isang propesyonal sa larangan ng medisina.