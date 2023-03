[New School] Kasalanan mo ‘yan

Ilang beses na ba nating nasabi ang mga katagang “Kasalanan mo ‘yan,” “Ikaw kasi eh,” at iba pang paninisi? Bawal nga bang magkamali? Bawal nga bang magbago? Maaaring pwede, pero kung paulit-ulit na, matatanggap mo pa nga ba?

Ang daming mga negatibong nangyayari ngayon sa Pilipinas simula noong matapos ang eleksyon. Isang pahayag galing sa isang jeepney drayber ukol sa pagtanggal ng mga lumang jeep ay nakakuha ng aking atensyon. Isa sa sinabi sa kanya ng kanyang anak ay ang katagang, “Eh kasi binoto-boto ‘nyo si Bongbong.”

Malapit sa akin ang paksa tungkol sa jeepney dahil isa sa mga napektuhan ay ang aking lolo at lola, na dating nagmamaneho ng jeepney at nagkonduktor. Napag-aral nila ang kanilang mga anak dahil dito, at labis ang lungkot na nadama ng aming pamilya noong nakaraang taon dahil kailangan nang ibenta ang sasakayan. Ang sakit isipin na matapos ang ilang taong dugo at pawis, bigla nalang kailangan ibenta ang jeepney, at sa maliit na halaga lamang.

Marami pang ibang Pilipino ang mas lalong pinapahirapan ng kasalukuyang sitwasyon. Nararapat lamang na bigyan ng patas at sapat na suporta ang mga jeepney drayber para sa isinusulong na pagbabagong ito. Sana sa pag-unlad na nais marating ng gobyerno ay hindi nila iiwan ang mamamayang Pilipino.

Isa na rin sa mga nangyari ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, ngunit hindi naman tumataas ang sweldo ng ating mga manggagawa. Nakakalungkot ang mga pangyayari, ngunit para sa iba ay inasahan na ang mga ito.

Alam ko at alam nating lahat na masarap nga sa pakiramdam ang mapatunayang tama ka at magsabi ng mga katagang, “Sabi ko na sayo eh,” o sa Ingles ay “I told you so.” Pero sa panahong marami ang naghihirap at tila nagsisisi na rin ngayon, dapat pa nga ba natin itong unahin?

May kamalayan ang nakararami kung gaano kadali na lang ngayong magpahayag ng sariling opinyon, reaksyon, at iba pa. Gayunpaman, huwag nating hayaan na dahil sa kalayaang magpahayag, nakakalimutan na nating maging maingat. Sa halip na sabihan natin sila ng “Dsurv,” “Kasalanan mo ‘yan,” “Binoto niyo diba,” at iba pang mga salitang maaaring makita sa social media na tila mayroong gustong ipamukha, ay lalo pa natin silang tulungan upang mas mamulat sa mundong kanilang ginagalawan, at hindi na ulitin ang mga pagkakamali ng nakaraan.

Huwag nating kalimutan na hindi tayo pantay-pantay ng estado sa buhay at hindi lahat ay nakatatanggap ng tamang impormasyon. Ang iba naman ay sadyang labis na umasa sa mga pangakong tila pakonti-konti nang napapako, at mga paulit-ulit na bumoboto sa “basta sikat” na politiko.

Payag ba kayo na tila mas mataas pa ang mga pamantayan niyo sa Miss Universe kaysa sa hihirangin niyong mamumuno ng bansang ito? Posible rin kayang hindi lang jeepney ang kailangan ng modernisasyon, kundi pati na rin ang pag-iisip ng ibang tao?

Nawa’y magsilbing aral ito para sa lahat at huwag basta-basta maniniwala sa mga pangakong madaling sabihin at mahirap gawin. Matuto na sana ang mga mamamayan na sa unang “red flag” palang, tulad sa relasyon kung tawagin, ay pansinin na at huwag nang palampasin. Hindi dapat natin sarilihin ang kaalaman na nakalap natin at huwag din tayong mahiyang magtanong at maging mausisa para sa ikabubuti ng bayan natin.

Isa sa mga sikat na sinabi ni Jim Rohn ay, “Your life does not get better by chance, it gets better by change.” Hindi raw gumaganda ang buhay kapag nagkataon lamang, kundi gumaganda ito dahil sa pagbabago.

Hindi masama ang pagbabago, at lalong hindi masama ang pagkakamali. Alam ko rin na nakakasawa nga naman na ginawa mo na ang lahat ngunit hindi pa rin sila nakinig, ngunit wala rin tayong mapapala kung ang kapwa Pilipino na parehong gusto ng magandang kinabukasan ay ang siya ring nagbabangayan kaysa magtulungan. Sa kabila ng lahat ng diskurso at hindi pagkakasundo, sana ay huwag nating hayaan na ito ang sumira sa dating bayanihan ng taong bayan. – Rappler.com

Si Elicha Angel Marie E. Caber, 20, ay kasalukuyang nag-aaral ng Batsilyer ng Agham sa Biyolohiya, Pangunahin sa Biyolohiyang Medikal sa Pamantasang De La Salle. Siya rin ay nagtapos ng may karangalan sa Mataas na Paaralang Pang-agham ng Lungsod ng Taguig.