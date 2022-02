[WATCH] Mga tula ng pag-ibig: Lui Manansala reads Dave S. Tolentino’s ‘Sa Satuyang Pagkawara’

The poem argues that one can only express true love when one learns to commit one's self wholly and unreservedly

Veteran actress and member of Free the Artist Movement Lui Manansala reads ‘Sa Satuyang Pagkawara’ by Bikolano poet Dave S. Tolentino. The poem argues that one can only express true love when one learns to commit one’s self wholly and unreservedly.

Manansala was nominated for Best Supporting Actress for the 2017 Gawad Urian Awards for her role in Ned’s Project.

Tolentino is a teacher and poet from Virac, Catanduanes.

Read the text here:

Sa Satuyang Pagkawara

by Dave S. Tolentino

Nu igwa sana kuta nin salong lugar

kun sain pigaanod nin pagkaringaw

an gabos na nawarang mga bagay,

dae lamang ako maduwa-duwa

na itukal nin tiket pasiring duman

an sadiri kong payo – nakakahang

sa bulawan na plato

nganing dagos mabutwa

an remote, an susi, an relo

an sanggatuson mong bolpen,

an magkapirang panyo

na dae mo na nareparo

kun sain ta pigbugtak

o natakdag.

Magpiyong ka

pag aduman na ako

ta mamati mo tulos

na kapot mo na an gabos

mong pigahanap sa kinab-an.

Dae man palan pigbutsanan

nin saimong mga kamot.

Warang mata an pagkamoot.

– Rappler.com

Special thanks to Dave S. Tolentino, Lui Manansala, and Free the Artist Movement