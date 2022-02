KALYE KUWENTUHAN: Sino ang iboboto ng mga taga-Vigan?

This video is part of a series that seeks to get a random pulse of sentiments on the ground during a particular period of time and in a particular place. It is by no means indicative of scientific trends among potential voters.

ILOCOS SUR, Philippines – Sa pag-cover namin ng Uniteam rally, nagsagawa kami ng Kalye Kuwentuhan sa Calle Crisologo sa Vigan, Ilocos Sur.

Inaasahan naman ang suporta ng mga taga-Ilocandia kay Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. dahil balwarte niya ito.

Sa aming kuwentuhan, sinabi nila kung bakit hindi sila naniniwala na ang diktadura ng kanyang amang si dating pangulong Ferdinand Marcos ay minarkahan ng lantarang korupsiyon at pag-abuso sa karapatang pantao. – Rappler.com

