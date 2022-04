PANOORIN: Pagpapakitang-gilas ng puwersa ng Pilipinas at US sa Balikatan 2022

MANILA, Philippines – Taon-taon, idinaraos ng Pilipinas at ng kaalyado nitong bansa na Amerika ang Balikatan Exercise upang pagtibayin ang relasyon ng militar ng dalawang bansa.

Para sa taong 2022, nagpakitang-gilas ang daan-daang sundalo ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at US Indo-Pacific Command sa live fire exercise sa Capas, Tarlac.

Sa aktibidad na ito, na ginanap sa Colonel Ernesto Rabina Air Base, sinubukan ng AFP ang mga bago nitong assets, gaya ng Super Tucano aircraft.

Ayon sa mga opisyales ng parehong militar, mahalaga ang mga ganitong aktibidad para magkaroon ng magandang relasyon ang dalawang militar. Hinahasa rin silang makipaglaban nang magkasama, kung sakali mang magkaroon ng aktuwal na kaguluhan sa bansa. – Rappler.com

Reporter: Jairo Bolledo

Videographer: Edrian Kagahastian

Editor: Jaene Zaplan

Producer: Nick Villavecer

Supervising Producer: Beth Frondoso