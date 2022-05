HINDI TOTOO: Pinatunayan ng BSP na nag-imbak ng ginto si Marcos para sa bansa

Buod

Ang sabi-sabi: Nag-imbak ng ginto si dating pangulong Ferdinand Marcos para sa Filipinas, at pinatunayan ito ng pahayag ni Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Governor Benjamin Diokno.

Marka: HINDI TOTOO. Sumasang-ayon ang Rappler sa markang "Hindi Totoo" na nauna nang ibinigay ng Fact Check Philippines sa kanilang fact check sa sabi-sabing ito.

HINDI TOTOO. Sumasang-ayon ang Rappler sa markang “Hindi Totoo” na nauna nang ibinigay ng Fact Check Philippines sa kanilang fact check sa sabi-sabing ito. Ang katotohanan: Ang pahayag ni Diokno ay tumutukoy sa desisyon ng BSP na maging mas aktibo sa gold trading ang bansa. Walang binanggit si Diokno hinggil sa umano’y ginto ng diktador.

Ang pahayag ni Diokno ay tumutukoy sa desisyon ng BSP na maging mas aktibo sa gold trading ang bansa. Walang bibanggit si Diokno hinggil sa umano'y ginto ng diktador.

Mga detalye

Isang video noong Setyembre 2020 ng Facebook page na “Global Talk News Radio” ang nagsasabi na pinatunayan umano ni Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Governor Benjamin Diokno sa isang pahayag na nag-imbak ng ginto ang dating pangulo at diktador na si Ferdinand Marcos para sa Filipinas.

Ang video ay ipinost noong 2020, ngunit muli itong naging usap-usapan ngayong Abril 2022 matapos maging aktibo ang comment section ng nasabing post.

Pinamagatan ang video na, “President Marcos accumulated gold reserves for the Philippines.” (Nag-imbak si Pangulong Marcos ng ginto para sa Pilipinas.)

Mapapanood sa video ang pag-uusap ng dalawang lalaki tungkol sa suplay ng ginto ng bansa. Sinabi nila na maraming ginto ang Filipinas, at bilang patunay ay ginamit nila ang screenshot ng pahayag ni Diokno tungkol sa ginto.

Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang higit sa 7,000 reaksiyon, 608 komento, at 120,000 views ang video sa Facebook.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Walang kinalaman si dating pangulong Marcos sa tinutukoy ni BSP Governor Diokno na ginto ng bansa.

Ang pahayag ni Diokno na ginamit ng dalawang lalaki sa sabi-sabi ay mula sa isang interbiyu ni Diokno sa ABS-CBN tungkol sa desisyon ng BSP na maging aktibo sa gold trading. Walang binanggit si Diokno na kahit ano hinggil kay Marcos sa nasabing interbiyu.

Iniulat ng iba’t-ibang media organizations – gaya ng BusinessWorld, Manila Bulletin, at Philippine Star – ang paksang tinalakay ni Diokno. Kagaya sa naunang interbiyu sa ABS-CBN, wala ring nabanggit na kahit ano tungkol sa pamilyang Marcos sa mga nasabing ulat.

Maaalalang noong 2019 ay pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte and Republic Act No. 11256 o ang “Act To Strengthen the Country’s Gross International Reserves,” na nagbibigay ng exemption sa buwis para sa mga small-scale miners na magbebenta ng ginto sa BSP.

Ayon kay Diokno, isa ito sa mga dahilan kung bakit napagdesisyunan ng BSP na maging mas aktibo sa gold trading. – Lorenz Pasion/Rappler.com kasama ang Fact Check Philippines



