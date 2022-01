HINDI TOTOO: GMA nawalan ng P28M nang tumanggi si Marcos Jr. sa Soho interview

Buod

Ang sabi-sabi: Ayon sa isang kumakalat na bidyo gawa ng “Showbiz Fanaticz” YouTube channel, na dating nang na-fact-check ng Rappler, mahigit sa 10 kliyente ang nag-atras ng advertisement na katumbas ng P28.7 milyon sa GMA Network dahil hindi dumalo si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa The Jessica Soho Presidential Interviews.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Wala itong katotohanan, ayon sa opisyal na pahayag ng GMA Network.

Wala itong katotohanan, ayon sa opisyal na pahayag ng GMA Network. Bakit kailangan i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang mahigit sa 330,000 views, 3,872 comments, at 12,000 likes ang bidyo na naglalaman ng sabi-sabing ito na gawa ng YouTube channel na “Showbiz Fanaticz.”

Mga detalye

Mabilis kumalat ang isang bidyo na pinamagatang: “JUST IN: Matapos I-DECLINE ni BBM ang INTERVIEW| JESICA SOHO KINARMA| ₱28.7 MILLION-ADS NAGBACKOUT!!” gawa ng YouTube channel na “Showbiz Fanaticz.”

Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang 330,000 views, 3,872 comments, at 12,000 likes ang bidyo. Ayon sa bidyo, higit sa 10 advertisers o ads na katumbas sa P28.7 milyon ang umatras sa GMA Network dahil hindi dumalo sa The Jessica Soho Presidential Interviews si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. noong Enero 22.

Sabi sa bidyo, “More or less 10 ads ’yung nag-decline din and that was around more or less 30 million pesos in just that episode.”

Ayon din sa bidyo, mga “insider” at “anonymous source” ang nagpakalat nito. Sa isang bahagi ng bidyo, may nakalagay rin na quote card na nagsasabing: “BREAKING NEWS: Higit sa sampung advertisers o katumbas ng P28.7M, binawi o umatras sa Jessica Soho interview slots.”

Hindi ito totoo.

Lumapit ang Rappler sa isang kinatawan ng GMA Network upang linawin ito. Ang opisyal na payahag ng GMA Network tungkol sa mga sabi-sabing ito ay, “Definitely not true (Walang katotohanan).”

Sabi ng GMA Network, nakaakit ng 16.2% ratings ang The Jessica Soho Presidential Interviews, ayon sa overnight Urban Philippines data ng Nielsen Philippines TV Audience Measurement. Ayon sa artikulo, “The special’s highly successful TV airing was heavily supported by advertisers at the same time (Ang tagumpay ng espesyal na palabas sa TV ay todong sinuportahan din ng mga advertiser).”

Ang YouTube channel na pinagmulan ng sabi-sabing ito ay ilang beses nang na-fact-check ng Rappler.

