FACT CHECK: Hindi sangkot si Hontiveros sa anomalya sa bonus ng PhilHealth

Ang sabi-sabi: Sangkot si Senador Risa Hontiveros sa anomalya ng unauthorized bonus ng PhilHealth noong 2014.

Ayon din sa video, sinasabi raw ng senador na 2013 ito nangyari. Iniuugnay ito ng vlogger sa pagiging bahagi umano ng senador sa PhilHealth noong 2014 hanggang 2015.

Marka: HINDI TOTOO

Bakit kailangang i-fact-check: Noong 2018 pa nang simulang isangkot si Hontiveros sa mga anomalya ng PhilHealth. Matagal na rin namang napabulaanan ang pagkakasangkot na ito ngunit patuloy ang pagpapalaganap ng maling sabi-sabi.

Ang katotohanan: Mismong ang PhilHealth na ang nagsabi noong 2018 na hindi sangkot si Hontiveros sa anomalya sa bonus ng PhilHealth. May mas marunong pa sa PhilHealth?

Ayon din sa isang artikulo ng Vera Files, sinabi ng noo’y corporate communication manager na si Rey Baleña sa isang email na di kasama si Hontiveros sa mga pinangalanan ng Commission on Audit (COA) na personalidad na mayroong Notice of Disallowance.

“Former Board Member and now Senator Risa Hontiveros is not included in the subject Notice of Disallowance (ND).” Walang kasing-linaw ‘yan.

Pinabulaanan din ng opisina ni Hontiveros ang umano’y pagkakasangkot dito:

“Senator Risa Hontiveros is not party to the case wherein the COA has ordered the officials of PhilHealth to return P163.85 million in alleged unauthorized bonuses and allowances. The said bonuses were approved before Sen. Hontiveros’ term as member of PhilHealth’s board.”

Hunyo 2015 nang maupo si Hontiveros bilang isa sa mga direktor ng PhilHealth. – Ailla Dela Cruz/ Rappler.com

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.