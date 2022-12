Magkaiba ang panukalang Maharlika fund sa naunang bill ni Bam Aquino noong 2016

Ang sabi-sabi: Katulad ng ipinapanukalang Maharlika Investment Fund ng Marcos administration ang bill na inihain ni dating senador Paolo Benigno “Bam” Aquino IV na nagsusulong ng pagtatatag ng sovereign wealth fund ng Pilipinas noong 2016.

Sinabi sa video: “Marami ang tumutol nang mag-file ng bill sina [Speaker Martin] Romualdez at Congressman Sandro Marcos ng tinatawag na Maharlika Investments Fund, lalong lalo na ang mga dilawan, kakampink, at makakaliwang grupo, ngunit hindi naman sila nag-ingay noong gumawa ng bill si Bam Aquino noon na kung tawagin ay Philippine Investment Fund Corporation Act noong 2016.”

Marka: KULANG SA KONTEKSTO

Bakit kailangang i-fact-check: Sa kasalukuyan, ang video na naglalaman ng sabi-sabi ay mayroon nang 20,000 views.

Ang katotohanan: Magkatulad ang layunin ng dalawang panukalang batas na magtatatag ng sovereign wealth fund, ngunit magkaiba ang ipinapanukala nilang pagkukunan ng pondo para rito.

Sa Senate Bill No. 1212 o Philippine Investment Fund Corporation (PIFC) Act ni Aquino, ang panggagalingan ng P200 bilyong pondo ay ang national budget, sa ilalim ng General Appropriations Act (GAA).

Samantala, sa orihinal na bersiyon ng House Bill No. 6398 o Maharlika Investments Fund (MIF) Act nina Romualdez at Marcos, kukunin ang P275 bilyong kapital sa Government Service Insurance System (GSIS), Social Security System (SSS), Landbank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, at sa national budget.

Matapos tutulan ng iba’t ibang sektor ang Maharlika fund, inanunsiyo ng co-author ng bill na si Marikina City 2nd District Representative Stella Quimbo nitong Disyembre 7 na aamyendahan na ang panukalang batas, at hindi na kukunan ng pondo ang GSIS at SSS. Kukunin na lamang ito sa lending institutions at sa kita ng Bangko Sentral ng Pilipinas. – Ailla Dela Cruz/Rappler.com

