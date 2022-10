Walang iniwan na trust fund si Ferdinand Marcos para sa sambayanang Pilipino

Ang sabi-sabi: Ang mga perang itinago ng dating pangulo at diktador na si Ferdinand E. Marcos sa Swiss bank ay nakalaan para sa sambayanang Pilipino.

Marka: HINDI TOTOO

Bakit kailangang i-fact-check: Ang video na naglalaman ng sabi-sabi ay mula sa YouTube channel ni Junesday Vlog na may mahigit na 248,000 subscribers. Nakakuha na ng mahigit 88,000 views, 5,600 likes, at 431 comments ang nasabing video.

Ang sabi sa video: “Kwinento po niya ‘yung sinet-up po o inarrange ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos na kayamanan niya, na sinet-up niya sa Swiss Bank at sa Bank of Singapore. Ito’y for the ‘Wealth of the Nation’ parang ganon, kung tawagin ’no. W.O.T.N. Wealth of the Nation.” (0:32-0:56)

“Totoo po ang balita tungkol sa kayamanan ni Apo Lakay, at totoo, talagang for the nation, for the people, ay talagang ipinamana po ni Pangulong Edralin Marcos, ni Ferdinand Edralin Marcos. Pero ang kayamanan pong ito ay sinet-up, inarrange niya bilang trust fund.” (2:14-2:37)

Last will and testament: Sa dokumentong naglalaman ng huling habilin at testamento ni Marcos sa taong 1988, nakasaad na tahasan niyang ipinagkatiwala ang kalahati ng kanyang ari-arian sa kanyang asawang si Imelda, at ang natitirang kalahati ay mapupunta sa kanyang mga anak na si Imee, Bongbong, Irene, at ang adopted na anak na si Aimee.

Pinangalanan din sa testamentong ito sina Imelda at Bongbong bilang guardian, trustees, at executors ng lahat ng kanyang mga ari-arian.

Swiss bank accounts: Ayon sa report ng World Bank na inilabas noong 2007, inabot ng 18 na taon mula 1986 bago mailipat sa Philippine Treasury ang nasamsam na $624 million mula sa mga Swiss bank accounts ng mga Marcos. Ito ay naibalik sa kaban ng bansa noong 2004 kasunod ng isang Supreme Court decision na nag-utos sa pag-forfeit ng mga Marcos Swiss deposits noong July 2003.

Nakasaad sa hatol ng Korte Suprema na ang mga deposito sa Swiss accounts ay “unlawfully acquired as ill-gotten wealth.” – Stephanie Caesar/Rappler.com

Si Stephanie Caesar ay isang volunteer ng fact-checking mentorship program ng Rappler. Ang fact check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor.

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.