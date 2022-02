HINDI TOTOO: Nabakunahan laban sa COVID-19 hindi puwedeng mag-donate ng dugo

Hindi naaapektuhan ng bakuna ang kalusugan ng dugo, at lahat ng mga gustong mag-donate ng dugo ay maaaring magbigay, maliban na lang kung nakararanas ng mga sintomas kaugnay ng bakuna

Buod

Ang sabi-sabi: Ang mga nabakunahan laban sa COVID-19 ay hindi puwedeng magbigay ng dugo.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Hindi naaapektuhan ng bakuna ang kalusugan ng dugo, at lahat ng mga gustong mag-donate ng dugo ay maaaring magbigay, maliban na lang kung nakararanas ng mga sintomas kaugnay ng bakuna. Ayon sa Philippine Red Cross, kung makaramdam ka ng sintomas, kailangang maghintay nang hanggang 14 na araw upang makapagbigay ng dugo.

Bakit kailangan i-fact-check: Mabilis kumalat sa Facebook ang pekeng pahayag na hindi na puwedeng magbigay ng dugo ang mga nagpabakuna laban sa COVID-19.

Mga detalye

Mabilis kumalat ang sabi-sabing ito sa Facebook dahil sa isang pekeng larawan na nilagyan ng sumusunod na pahayag:

“Gaano ka kamahal ng gobyerno? ’Yung pinilit kang magpabakuna 1st dose, 2nd dose at booster pa. Perho hindi sinabi sa ’yo na hindi ka na puwede mag-donate ng dugo. Hindi na kasi healthy ’yung dugo mo. Try mo magpa-immune system test (immunoglobulin test) nang malaman mo ang malupit na katotohanan.”

Ayon sa pahayag, hindi na puwedeng magbigay ng dugo ang mga nabakunahan na laban sa COVID-19.

Hindi totoo ang pahayag na ito.

Naglabas ang Philippine Red Cross ng opisyal na pahayag tungkol sa isyung ito noong Setyembre 4, 2021. Ayon sa PRC, lahat ng mga bakuna na aprubado sa Pilipinas ay ligtas gamitin, at ang mga gustong magbigay ng dugo ay maaaring magbigay, maliban na lang kung nakararanas ng mga sintomas kaugnay ng bakuna.

Kung ikaw ay nakararanas ng mga sintomas kagaya ng pagsakit ng mga partikular na lugar sa katawan tulad ng braso kung saan nagpaturok ka para sa bakuna, maghintay ng pitong araw bago ka magbigay ng dugo. Para sa mga ibang sintomas kagaya ng lagnat, panginginig, pangangati, sakit sa kasukasuan, magang mga lymph node, at iba pang mga sintomas, maghintay ng 14 na araw o pagkatapos na mawala ang mga sintomas na ito.

Dagdag ng World Health Organization Western Pacific Region (WHO) sa isang bidyo na inilabas noong Oktubre 30, 2021, maghintay hanggang 14 na araw pagkatapos ng pagpapabakuna bago magbigay ng dugo. Kung ikaw ay nagpapagamot para sa COVID-19 at gumagamit ng “monoclonal antibiotics,” mas nakabubuting konsultahin ang iyong doktor o maghintay ng kanyang payo bago magbigay ng dugo.

Maliban sa mga gabay kaugnay ng pagbabakuna, kailangang ding sundin ang mga gabay ng Department of Health at WHO tungkol sa pagbibigay ng dugo.

Hindi rin nakakaapekto sa kalusugan ng dugo ang mga bakuna para sa COVID-19. Ayon sa WHO, tinuturuan ng bakuna ang katawan kung paano labanan ang mga sakit dahil sa “patay” o “mahinang” antigen na nagsisimula ng immune response panlaban sa mga sakit.

