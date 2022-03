HINDI TOTOO: Litrato ng Davao project sa website ng DPWH

Buod

Ang sabi-sabi: Larawan ng Davao City Bypass Project ang ipinakita sa isang artikulo sa website ng Department of Public Works and Highways (DPWH).

Larawan ng Davao City Bypass Project ang ipinakita sa isang artikulo sa website ng Department of Public Works and Highways (DPWH). Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Ang nasa litrato ay ang pinakamahabang tunnel sa Malaysia at hindi ang Davao City Bypass Project.

Ang nasa litrato ay ang pinakamahabang tunnel sa Malaysia at hindi ang Davao City Bypass Project. Bakit kailangan i-fact-check: Nakalagay ang litratong ito sa isang artikulo sa DPWH website, na ginawa noong Marso 12, 2022. Ipinadala rin ito sa Rappler upang ma-fact-check.

Mga detalye

Noong Marso 12, 2022, naglabas ng artikulo ang Department of Public Works and Highways (DPWH) sa kanilang opisyal na website na pinamagatang “DPWH Speeds Up Mountain Tunnel of Davao City Bypass Project, Simultaneously Excavates North Portal’s Northbound-Southbound Direction.” (Binibilisan ng DPWH ang Mountain Tunnel ng Davao City Bypass Project, Isinasabay sa Paghuhukay ng Northbound-Southbound Direksyon ng North Portal)

Ang artikulo ay tungkol sa kung ano na ang natatapos sa konstruksiyon ng Davao City Bypass Project, isang tunnel. Pinalalabas ng artikulo na ang litratong ipinagamit ay ang kinalabasan ng proyekto mismo.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Ayon sa reverse image search sa Google – kung saan mahahanap ang orihinal na pinanggalingan ng isang litrato – hindi ito litrato ng Davao City Bypass Project.

Ito ay litrato ng SMART tunnel sa Kuala Lumpur, ang pinakamahabang tunnel sa Malaysia. Makikita ang mismong litrato sa artikulo ng CNN Travel, kung saan inililista ang mga pinakamagagandang tunnel sa buong mundo.

Sa ngayon, hindi pa tapos ang Davao City Bypass Project. – Sofia Guanzon/Rappler.com

