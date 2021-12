HINDI TOTOO: Tarsier ang ipapalit sa mga Aquino sa bagong disenyo ng P500 bill

Buod

Ang sabi-sabi: Tarsier ang ipapalit sa mga Aquino sa bagong disenyo ng P500 bill.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Peke ang larawan ng P500 bill na may Philippine tarsier. Lumabas sa reverse image search na ang larawan ng tarsier na ginamit sa edited na P500 bill ay mula sa Russian artist na si Evgeny Turaev. Tanging ang bagong disenyo lamang ng P1,000 bill ang inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa bagong polymer banknotes.

Mga detalye

Isang post noong Nobyembre 25 ng Facebook user na si “Rhein Rain” ang nagpakita ng isang larawan ng P500 bill na may disenyong Philippine tarsier.

Sinabi sa caption ng post ang linyang “AQUINO LEFT THE GROUP… THE Official Release of BSP in APRIL 2022.”

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Ang disenyo ng P500 bill sa post ay isang manipuladong larawan. Lumabas sa reverse image search na ang larawan ng Philippine tarsier na ginamit sa P500 bill ay mula sa isang Russian artist na si Evgeny Turaev noong 2017.



Ang nasabing larawan ng tarsier ay isang stock photo sa iba’t-ibang websites tulad ng Adobe Stock, depositphotos.com, Shutterstock, at 123rf.com.

Inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) and bagong disenyo ng P1,000 bill nitong Disyembre 11 kung saan pinalitan ng larawan ng isang Philippine eagle ang mga larawan ng mga bayani ng World War II na sina Josefa Llanes Escoda, Vicente Lim, at Jose Abad Santos. Wala nang ibang inilabas na disenyo ang BSP bukod sa nasa P1,000 bill.

Sinabi ni BSP Governor Benjamin Diokno sa isang panayam na wala pang diskusyon para sa pagpapalit ng disenyo ng P500 at iba pang bills. Paliwanag ni Diokno, unang ginawan ng bagong disenyo ang P1,000 bills dahil ito ang madalas na ginagawan ng pekeng kopya.

Ang bagong disenyo ng P1,000 bills ay planong gamitin ng BSP sa polymer banknotes na ipapalit sa lumang disenyo ng peso bills. Sa kasalukuyan, ang Philippine banknotes ay gawa sa magkahalong bulak at abaca fiber. – Lorenz Dantes Pasion/Rappler.com

