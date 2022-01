DIRI TINUOD: Nasiring hi Southern Leyte governor nga bumisita la hi Leni Robredo para magpa-picture ha probinsya

Waray magyakan hi Southern Leyte Governor Damian Mercado nga hi Leni Robredo bumisita la ha probinsya nga nagantos han Bagyong Odette para ha photo ops

An kabug-usan

An mga uru-istorya: Nagsiring kuno hi Governor Damian Mercado nga bumisita la hi Vice President Leni Robredo kaupod an usa nga media team ha Southern Leyte, kahuman han pagdistroso ni Typhoon Odette para la magpa-picture.

Nagsiring kuno hi Governor Damian Mercado nga bumisita la hi Vice President Leni Robredo kaupod an usa nga media team ha Southern Leyte, kahuman han pagdistroso ni Typhoon Odette para la magpa-picture. Marka: DIRI TINUOD

DIRI TINUOD An kamatuuran: Tinuod nga nagsiring hi Governor Damian Mercado nga waray ginbilin nga relief packs ha Southern Leyte hi Vice President Leni Robredo, pero waray hiya magsiring nga hi presidential aspirant bumisita la para ha photo ops.

Tinuod nga nagsiring hi Governor Damian Mercado nga waray ginbilin nga relief packs ha Southern Leyte hi Vice President Leni Robredo, pero waray hiya magsiring nga hi presidential aspirant bumisita la para ha photo ops. Kay ano nga kinahanglan ini i-fact check: May nakalat nga usa nga bidyo ha Facebook nga gin-aalegar ini ngan mayda na 6,000 reactions, 1,700 comments, and 423,000 views ha pagkayana.

Mga detalye

Nasiring ha usa nga video tikang ha Facebook page nga “B0ngb0ng Marc0s Supp0rters Info,” nga nagyakan kuno hi Governor Damian Mercado nga kumadto la hi Leni Robredo ha Southern Leyte kaupod an usa nga “media team” para ha photo ops. Waray na kuno ini iba pa nga ginbuhat dida han iya pagbisita ha mga probinsya nga apektado han Bagyong Odette.

Ha panahon han ginsurat ini, ini nga video ky mayda na 16,000 reactions, 1,700 comments ngan 423,000 views online.

Ini nga gin-alelegar kuno ky nagtikang ha usa ng interbyu ni Mercado kan Anthony “Ka Tunying” Taberna ha iya programa nga “Dos Por Dos” ha DZRH.

Kumalat gihapon an usa nga bidyo ha TikTok ni @lizdeloysreyes3 kun diin ginpapakita an bahin nga interbyu ni Taberna kan Mercado ha usa nga radio show kaupod hi Gerry Baja. Pero waray magsiring an gobernador han Southern Leyte nga kumadto la an presidential aspirant para magpa-photo ops. Nakalat na ini yana nga video ha social media.

Dida hini nga interbyu, ginpakianhan ni Taberna hi Mercado kun may ginhatag ba gihapon hi Robredo para han iya mga nasasakupan ha Southern Leyte, kahuman han pagsumat han gobernador nga may donasyon hi Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nga kwarta nga nagkakantidad hin duha ka-milyon, labot pa han ighahatag nga mga relief packs ha mga masunod pa nga semana.

Tinuod nga nagsiring hi Mercado nga waray magbilin hin kwarta o relief goods hi Robredo dida han iya pagbisita ha Southern Leyte, pero ginklaro liwat ni Mercado nga nagsaad kuno an bise presidente nga maghahahtag hiya hin bulig para ha mga biktima han bagyo.

“Nagpunta din dito si Vice President Robredo and sinabi niyang tutulungan niya kami,” siring ni Mercado. Gnpakianhan liwat dayon ni Taberna hi Mercado: “May iniwan ba sa inyo si Vice President Leni Robredo?” Nga ginbaton man liwat ni Mercado nga, “Wala. Ang [sabi] lang niya, magpadala sila.”

“Nag-commit naman ho si VP Leni?” pakiana ni Taberna. Baton naman ni Mercado: “‘Yan ang sabi niya sa akin [na magpapadala siya].”

Ha usa Facebook post han Southern Leyte-based reporter Dahlia Abiera Orit dida han pagbisita ni Leni Southern Leyte, nasiring hiya nga ginsiguro kuno han bise presidente nga padayon la gihapon an paghatag han ayuda para ha mga taga Southern Leyte. Sumala kan Orit, nagpabilin gihapon an team ni Robredo ha Southern Leyte para basi panginanoon pa an ira sitwasyon.

Antes pa hini, mayda na gihapon na fact-check an Rappler nga diri tinuod nga istorya nga nasiring nga waray kuno may ginhatag nga bulig hi Robredo ha mga biktima han Bagyong Odette ha Bohol. – Lance Lim, gin-translate ha Waray tikang ha Ingles han awtor/Rappler.com

Hi Lance Lim ky usa nga Visayas-based journalist ngan awardee han Aries Rufo Journalism Fellowship.

