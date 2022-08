[EXCLUSIVE] Marcos New York tour: Mga gusaling nabili ng nakaw na yaman

NEW YORK, USA – Gaano kalaki at karami ang yaman at ari-arian na ninakaw ng pamilyang Marcos sa kaban ng bayan ng Pilipinas? Bagaman marami nang napatunayan at may ilang nabawi ang gobyerno, ang alam ng mga imbestigador ay malaki-laki pa ang kailangan nilang mahanap. Ganoon kalaki ang naging pandarambong sa bayan sa ilalim ng diktadura ni Ferdinand Marcos.

Pero ang mga natagpuang patunay ng pagnanakaw, ay nakalulula na – parang nagtataasang gusali ba?

Habang ang mga Pilipino ay naghihirap sa ilalim nila, nagawa ng mag-asawang Ferdinand at Imelda Marcos na mamili ng mga gusali sa New York City.

Ayon sa dating commissioner ng Presidential Commission on Good Government (PCGG) na si Ruben Carranza, simple ang paliwanag: ang mga gusaling ito ay ebidensiya ng engrandeng pagnanakaw ng mag-asawa.

Sa hatol noong 2003, sinabi ng Korte Suprema na ang kayamanan ng mag-asawang Marcos noong pinangungunahan nila ng pamahalaan ay hindi dapat lalampas sa $304,372.43.

Pero ang mga presyo ng mga gusaling kanilang binili sa sa New York, pumapatak sa milyones na dolyares. Hindi pa kasali rito ang milyones na ginastos ni Imelda sa pagbili ng mga alahas sa paligid ng mga mga building na ito.

Sa video na ito, sinundan ng Rappler reporter na si Rambo Talabong si Carranza sa isang tour ng ilan sa mga ari-ariang ito sa New York – mga konkretong patunay ng pagnanakaw ng pamilya Marcos.

Ang mga gusaling ito ay nabawi na ng pamahalaan ng Pilipinas sa tulong ng imbestigasyon ng Kongreso ng Amerika.

Abangan ang unang broadcast ng eksklusibong video report sa Sabado, Agosto 27, ika-6 ng gabi sa pahinang ito at sa Rappler YouTube, Rappler Facebook, at Rappler Twitter.

– Rappler.com