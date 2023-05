WATCH: Paano naibenta sa labas ang DepEd laptops na para sa teachers?

MANILA, Philippines – Naaalala ‘nyo ba ‘yung mga laptops ng Department of Education na na-report ng local media na ibinebenta sa mga tindahan at sa Facebook marketplace noong October 2022?

Binusisi ng Rappler ang daan-daang pahina ng mga kontrata, financial statements, at mga report ng Commission on Audit, para maintindihan paano at bakit nangyari ang bentahan ng DepEd laptops sa labas.

Hinabol namin ang mga opisyal at iba pang sources na may kinalaman sa mga kontratang ito, para makuha ang mga sagot at panig nila sa isyung ito. At upang malaman kung ano’ng ginagawa nila, o nagawa na, para papanagutin ang dapat managot.

Panoorin ang TikTok video na ito ni Ryan Macasero, multimedia reporter ng Rappler, na isa sa mga nag-imbestiga sa isyung ito.

Para malaman ang lahat ng mga detalye, basahin ang 2-part series ng aming investigations sa Rappler.



– Rappler.com